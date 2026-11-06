Drámai hírek érkezetek a magyarok fizetéséről: Európa szégyenpadján vagyunk

Az Európai Unióban 41 500 euró volt az átlagos éves (teljes munkaidős) bruttó kereset 2025-ben, Magyarországon azonban mindössze 20 100 euró. Ezzel hazánk a harmadik legrosszabb helyen végzett az uniós rangsorban. Bár a magyar mutató az előző évhez képest gyorsabban emelkedett az uniós átlagnál, a lemaradás továbbra is óriási.

Magyarország a sereghajtók között

Újabb lesújtó képet fest a magyar bérekről az Eurostat pénteken közzétett statisztikája. Az uniós statisztikai hivatal adatai szerint 2025-ben 41 500 euró volt az éves, teljes munkaidős egyenértékre korrigált átlagkereset az Európai Unióban. Magyarországon ugyanez a mutató mindössze 20 100 eurót tett ki.

Ez azt jelenti, hogy a magyar érték az uniós átlagnak csupán 48,4 százalékát érte el, vagyis az EU-ban mért átlagos éves kereset több mint kétszerese a magyarországinak.

A magyar adatnál mindössze két tagállamban mértek alacsonyabbat: Bulgáriában 16 200, Görögországban pedig 18 800 eurót. Magyarország így a 27 tagú uniós mezőny harmadik legalacsonyabb értékét produkálta.

A rangsor elején Luxemburg áll, ahol 85 600 euró volt az éves átlagkereset. A második Dánia 73 500 euróval, a harmadik Írország 64 400 euróval.

Van javulás, de a felzárkózás még messze van

A mostani adatokban azért akad egy kedvezőbb fejlemény is. A 2024-es Eurostat-közlésben Magyarországra még 18 500 eurós éves átlagkereset szerepelt, vagyis a mutató egy év alatt 8,6 százalékkal emelkedett.

Eközben az uniós átlag 39 800 euróról 41 500 euróra, 4,3 százalékkal nőtt, a magyar érték tehát gyorsabban emelkedett az uniós átlagnál.

Ez azonban egyelőre csak szerény előrelépés a hatalmas különbséghez képest.

Fontos ugyanakkor, hogy nem nettó fizetésekről, hanem bruttó keresetekről van szó. Az Eurostat által közölt számok nominális értékek, és az adatokat nem korrigálják az inflációval. A számítás a teljes gazdaság bruttó éves bértömegéből, valamint a foglalkoztatottak számából indul ki, majd a részmunkaidős foglalkoztatás hatását úgy korrigálja, hogy az átlagkereseteket teljes munkaidős egyenértékre számítja át. De az Eurostat friss számai így is egyértelműen jelzik, milyen messze van még Magyarország az uniós bérszínvonaltól.

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