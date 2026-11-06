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Élénkül az amerikai munkaerőpiac
Gazdaság

Élénkül az amerikai munkaerőpiac

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Októberben 165 ezer új nem-mezőgazdasági álláshely jött létre az Egyesült Államokban, ami jóval meghaladta a várt 65 ezret, a munkanélküliségi ráta pedig 4,2 százalékról 4,1 százalékra csökkent. A bérek növekedése 3,1 százalékra lassult, ami a 3,7 százalékos infláció mellett a reálbérek csökkenését jelenti. Mivel az idei munkaerőpiaci adatok rendkívül hullámzóak, egyetlen meglepően erős számból nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni. Az adatok ugyanakkor azt jelzik, hogy az amerikai gazdaság továbbra is erős, és a növekedést nemcsak a mesterséges intelligenciába irányuló beruházások, hanem a fogyasztók költekezése is támogatja. A Fed decemberi döntését elsősorban az befolyásolhatja, hogy a magasabb energiaárak begyűrűznek-e a gazdaság szélesebb területeire.
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Októberben az amerikai nem-mezőgazdasági álláshelyek száma 165 ezer fővel emelkedett a várt 65 ezer fő helyett, miközben a munkanélküliségi ráta 42%-ról 4,1%-ra csökkent. A nominális bérek növekedése viszont 3,2%-ról 3,1%-ra lassult (várakozás 2,9%).

Az idei évben a munkaerőpiac a bolondját járatja velünk. Átlagban nagyon alacsony a foglalkoztatottság bővülése, bőven 100 fő alatt, aztán néha meglepetészszerűen beugrik egy olyan hatalmas szám, mint a mai. Emiatt vagyunk óvatosan messzemenő következtetéseket levonni az adatból.

De a mai adatok afelé mutatnak, hogy az amerikai gazdaság továbbra is robosztus és bár a reálbérek csökkennek (3,1%-os bérnövekedéshez 3,7%-os infláció társul), azonban összességében a munkaerőpiaci oldal rendben van, a fogyasztók pedig költenek. Ez azért jó hír, mert azt mutatja, hogy az amerikai gazdaság támasza nem csak az AI beruházások, hanem az amerikai fogyasztó költeni akarása is.

Inflációs szempontból viszont továbbra is az a lényeg, hogy negatív reálbérek mellett a munkaerőpiac nem az infláció forrása és

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a Fed decemberi döntését továbbra is az fogja meghatározni, hogy a magasabb energiaárak elkezdenek-e a gazdaság szélesebb területeire begyűrűzni.

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