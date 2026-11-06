Eljött az idő: beidézték Rogán Antalt

December 17-re idézi be Rogán Antal volt Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert a végrehajtási visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság, amely csütörtöki ülésén több érintett meghallgatásáról is döntött - írja az nszo. A Toroczkai László vezette testület december 16-án hallgatná meg Völner Pál volt államtitkárt és Schadl Györgyöt, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar korábbi elnökét. Schadl jelenleg házi őrizetben van, ezért Toroczkai a Fővárosi Törvényszékhez fordul, hogy biztosítsák a meghallgatását.
A bizottság december 9-ére további hat személyt idézett be, köztük Nagy Ádámot, Rogán Antal egykori kabinetfőnökét, valamint Rehák Róbert vállalkozót. Emellett december 6-ig több érintettől, köztük Schadl György feleségétől is írásbeli válaszokat várnak.
A Népszava beszámolója szerint a meghallgatásokról szóló döntéseket egyhangúlag hozták meg, azokat a bizottság fideszes és KDNP-s tagjai is támogatták.
Az ügy háttere
A parlamenti vizsgálóbizottság meghallgatásainak hátterében a 2021-ben kirobbant Schadl–Völner-korrupciós botrány áll.
Az ügyészség vádirata szerint Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar korábbi elnöke rendszeresen fizetett Völner Pálnak, az Igazságügyi Minisztérium egykori államtitkárának azért, hogy hivatali befolyását az ő érdekeinek megfelelően használja fel.
A vád szerint Völner legalább 83 millió forintot kapott, míg Schadl a végrehajtói kinevezésekhez kapcsolódó korrupciós rendszerből több mint 924 millió forint illegális jövedelemre tett szert. Az ügyben 2022-ben összesen 22 ember ellen emeltek vádat.
A botrány később Rogán Antal környezetét is érintette. A nyomozati iratokban felmerült Nagy Ádám, Rogán korábbi kabinetfőnökének neve, akinek Schadl a sajtóban megjelent információk szerint egy egyetemi vizsga elintézésében is közbenjárhatott. Emellett a végrehajtói kar egy ingatlant is értékesített Nagy cégének, a nyomozók által indokolatlanul alacsonynak tartott áron. Egy lehallgatott beszélgetésben a „Tóni, Barbara és Ádám” nevek is elhangzottak, ami további kérdéseket vetett fel Rogán környezetének esetleges érintettségével kapcsolatban.
Az ügy 2024-ben újabb politikai botránnyá vált, amikor Magyar Péter nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amelyen Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter arról beszélt, hogy Rogán Antalék eltávolíttattak rájuk vonatkozó részeket a nyomozati iratokból. Az ügyészség vizsgálata azonban nem talált bizonyítékot az iratok jogellenes manipulálására. A Rogán környezetéhez köthető nyomozati szálak egy részét elkülönítették a fő büntetőügytől, és több eljárást vádemelés nélkül lezártak. Rogán Antallal szemben nem emeltek vádat. A parlamenti vizsgálóbizottság most a végrehajtási rendszerben feltételezett visszaélések mellett az ügyben felmerült politikai kapcsolatok tisztázására is törekszik.
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