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Elkészült az első jelentés a gyermekvédelmi intézményekben történt bántalmazásokról
Gazdaság

Elkészült az első jelentés a gyermekvédelmi intézményekben történt bántalmazásokról

Portfolio
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Átnézték az intézményi szabályzatokat és statisztikákat, helyszíni szemléket tartottak, valamint meghallgatták a gyerekeket, a dolgozókat és a szakembereket is. A Szociális és Családügyi Minisztérium mostanra elkészült a gyermekvédelmi intézmények átvilágításával, amelynek célja Vaskuti Gergely miniszteri biztos szerint nemcsak a múlt hibáinak feltárása volt, hanem annak megértése is, hogy a rendszer miért nem ismerte fel és akadályozta meg időben a bántalmazásokat.

A Portfoliohoz is eljuttatott közlemény szerint a vizsgálat során átnézték az intézményi szabályzatokat, eljárásokat és egyéb dokumentumokat, megvizsgálták az intézményekre vonatkozó statisztikai adatokat, és helyszíni szemlét is tartottak. Mint írták, „biztonságos keretek között” beszélgettek a gyerekekkel, a dolgozókkal, az intézmény vezetésével, a gyermekvédelmi gyámokkal és más érintett szakemberekkel is.

A vizsgálat célja – mondta Vaskuti Gergely miniszteri biztos – a múlt hibáinak feltárása mellett annak megértése is, hogyan fordulhatott elő, hogy a védelmükre létrehozott intézményekben bántalmazás érheti a gyermekeket és miért nem tudta ezt az adott közösség, vagy maga a rendszer időben felismerni vagy megakadályozni.

A jelentés része egy fejlesztést szolgáló javaslatcsomag is, amelyben az intézménnyel közösen meghatározott szakmai továbbképzés, szupervízió, pszichológiai segítség, közösségfejlesztés, valamint a gyermekbiztonságot erősítő új eljárások kialakítása is szerepelhet.

„Az igazságosság a történtek feltárásával kezdődik. A valódi változás pedig ott, ahol a feltárt hibákból tanulunk, a szükséges fejlesztéseket megvalósítjuk, és megteremtjük a biztonságosabb gyermekvédelem feltételeit” – mondta Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter.

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