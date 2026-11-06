A Portfoliohoz is eljuttatott közlemény szerint a vizsgálat során átnézték az intézményi szabályzatokat, eljárásokat és egyéb dokumentumokat, megvizsgálták az intézményekre vonatkozó statisztikai adatokat, és helyszíni szemlét is tartottak. Mint írták, „biztonságos keretek között” beszélgettek a gyerekekkel, a dolgozókkal, az intézmény vezetésével, a gyermekvédelmi gyámokkal és más érintett szakemberekkel is.
A vizsgálat célja – mondta Vaskuti Gergely miniszteri biztos – a múlt hibáinak feltárása mellett annak megértése is, hogyan fordulhatott elő, hogy a védelmükre létrehozott intézményekben bántalmazás érheti a gyermekeket és miért nem tudta ezt az adott közösség, vagy maga a rendszer időben felismerni vagy megakadályozni.
A jelentés része egy fejlesztést szolgáló javaslatcsomag is, amelyben az intézménnyel közösen meghatározott szakmai továbbképzés, szupervízió, pszichológiai segítség, közösségfejlesztés, valamint a gyermekbiztonságot erősítő új eljárások kialakítása is szerepelhet.
„Az igazságosság a történtek feltárásával kezdődik. A valódi változás pedig ott, ahol a feltárt hibákból tanulunk, a szükséges fejlesztéseket megvalósítjuk, és megteremtjük a biztonságosabb gyermekvédelem feltételeit” – mondta Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila
Elkészült az első jelentés a gyermekvédelmi intézményekben történt bántalmazásokról
Az igazságosság a történtek feltárásával kezdődik - mondta Kátai-Németh Vilmos.
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