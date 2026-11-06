Ez nem vicc: szennyezés miatt felfüggesztették egy akkumulátor-beszállító üzemét

A hatósági eljárás egy október 30-i lakossági bejelentés nyomán indult, amely a Szentgyörgy-ér vizének elszíneződésére hívta fel a figyelmet. A környezetvédelmi hatóság már másnap, október 31-én helyszíni szemlét tartott az érintett szakaszon, majd a vállalat telephelyén is ellenőrzést végzett. A vizsgálat tapasztalatai alapján november 4-én döntöttek a közvetlenül fenyegető környezeti veszély elhárításáról, amelynek értelmében a cég 101-es jelű gyártócsarnokában valamennyi munkafolyamatot és a teljes termelést leállították.

Gajdos László hangsúlyozta, hogy a lakossági jelzéseket minden esetben komolyan veszik, és gyorsan intézkednek.

A vállalatnak szigorú feltételeket kell teljesítenie a működés folytatásához, ugyanis "a termelés csak a hiba teljes körű feltárása és megszüntetése, valamint a szükséges műszaki beavatkozások eredményességének szakértői igazolása után indulhat újra".

A miniszter a döntés kapcsán egyértelművé tette, hogy a határozott fellépés nem a gazdasági szereplők ellen irányul, ugyanakkor a hatóságok nem tűrnek meg semmilyen kivételezést vagy kettős mércét. Mint fogalmazott, "Nem iparellenesek vagyunk. A környezetvédelmi szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak."

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