Friss adatok jöttek Brüsszelből: az utolsók között van Magyarország a szociális kiadásokban

Tavaly az Európai Unióban összesen 5183 milliárd eurót fordítottak szociális védelmi ellátásokra, ami 4,9 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. Gazdasági súlyát tekintve ez az összeg az uniós bruttó hazai termék (GDP) 27,5 százalékát tette ki, ami 0,2 százalékpontos csökkenés az előző évhez viszonyítva.

A GDP-arányos szociális ráfordítások terén jelentős eltérések rajzolódnak ki a tagállamok között. A legmagasabb arányt Ausztriában (32,4 százalék), Finnországban (32,2 százalék) és Franciaországban (32,1 százalék) mérték. Ezzel szemben a rangsor végén Írország (11,7 százalék), Málta (13,8 százalék) és Magyarország állt, hazánkban a szociális kiadások a GDP 16,7 százalékát érték el.

A juttatások szerkezetét vizsgálva

a legnagyobb tételt az öregségi ellátások – döntően a nyugdíjak – jelentették, amelyekre 2152 milliárd eurót, vagyis a teljes összeg 41,5 százalékát fordították;

amelyekre 2152 milliárd eurót, vagyis a teljes összeg 41,5 százalékát fordították; a második legjelentősebb kategória a betegséggel és egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadásoké volt 1556 milliárd euróval, ami a ráfordítások 30 százalékát fedte le.

A fennmaradó összegeket a rokkantsági, a hozzátartozói, a családi és gyermekellátások, a munkanélküliségi és lakhatási támogatások, valamint a társadalmi kirekesztés elleni egyéb juttatások tették ki.

Euróban számolva 2025-ben kivétel nélkül minden uniós tagállamban bővültek a szociális kiadások az előző évhez képest.

A legdinamikusabb növekedést Horvátországban (15,4 százalék), Bulgáriában (12,1 százalék) és Litvániában (11,6 százalék) regisztrálták. A legkisebb mértékű emelkedés Görögországban (0,6 százalék), Romániában (0,7 százalék) és Finnországban (1,3 százalék) történt. A most közzétett adatok a tagállamok önkéntes adatszolgáltatásán alapulnak, és az integrált szociális védelmi statisztikák európai rendszerének (ESSPROS) főbb mutatóit foglalják magukban.

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