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Friss adatok jöttek Brüsszelből: az utolsók között van Magyarország a szociális kiadásokban
Gazdaság

Friss adatok jöttek Brüsszelből: az utolsók között van Magyarország a szociális kiadásokban

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Közel 5 százalékkal emelkedtek a szociális védelmi ellátásokra fordított kiadások az Európai Unióban 2025-ben az Eurostat legfrissebb előzetes becslései szerint. Bár euróban számolva minden tagállamban nőttek a ráfordítások, a GDP-arányos mutatók tekintetében jelentős különbségek mutatkoznak az egyes országok között, Magyarországon pedig a harmadik legalacsonyabb volt ez az arány az EU-ban – közölte honlapján az Eurostat.

Tavaly az Európai Unióban összesen 5183 milliárd eurót fordítottak szociális védelmi ellátásokra, ami 4,9 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. Gazdasági súlyát tekintve ez az összeg az uniós bruttó hazai termék (GDP) 27,5 százalékát tette ki, ami 0,2 százalékpontos csökkenés az előző évhez viszonyítva.

A GDP-arányos szociális ráfordítások terén jelentős eltérések rajzolódnak ki a tagállamok között. A legmagasabb arányt Ausztriában (32,4 százalék), Finnországban (32,2 százalék) és Franciaországban (32,1 százalék) mérték. Ezzel szemben a rangsor végén Írország (11,7 százalék), Málta (13,8 százalék) és Magyarország állt, hazánkban a szociális kiadások a GDP 16,7 százalékát érték el.

social-protection-expenditure-2024-2025

A juttatások szerkezetét vizsgálva

  • a legnagyobb tételt az öregségi ellátások – döntően a nyugdíjak – jelentették, amelyekre 2152 milliárd eurót, vagyis a teljes összeg 41,5 százalékát fordították;
  • a második legjelentősebb kategória a betegséggel és egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadásoké volt 1556 milliárd euróval, ami a ráfordítások 30 százalékát fedte le.

A fennmaradó összegeket a rokkantsági, a hozzátartozói, a családi és gyermekellátások, a munkanélküliségi és lakhatási támogatások, valamint a társadalmi kirekesztés elleni egyéb juttatások tették ki.

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Euróban számolva 2025-ben kivétel nélkül minden uniós tagállamban bővültek a szociális kiadások az előző évhez képest.

A legdinamikusabb növekedést Horvátországban (15,4 százalék), Bulgáriában (12,1 százalék) és Litvániában (11,6 százalék) regisztrálták. A legkisebb mértékű emelkedés Görögországban (0,6 százalék), Romániában (0,7 százalék) és Finnországban (1,3 százalék) történt. A most közzétett adatok a tagállamok önkéntes adatszolgáltatásán alapulnak, és az integrált szociális védelmi statisztikák európai rendszerének (ESSPROS) főbb mutatóit foglalják magukban.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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