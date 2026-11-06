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Friss felmérés: teljesen arányos választási rendszerben is kétharmad környékén lenne a Tisza
Gazdaság

Friss felmérés: teljesen arányos választási rendszerben is kétharmad környékén lenne a Tisza

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A teljes népesség körében a Tisza támogatottsága 54, a Fidesz-KDNP-é 22 százalékon áll a Republikon Intézet felmérése szerint.

A választás óta alig változott a parlamenti pártok erőviszonya, a pártrendszer stabilizálódni látszik. Amennyiben nem változik a választási törvény, a hárompárti rendszer akár évekre is velünk maradhat

– áll a Republikon Intézet októberi közvélemény-kutatási eredményeit bemutató elemzésében.

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Forrás: A Republikon Intézet elemzése.

"Ezzel együtt fontos leszögezni, hogy a jelenlegi pártpreferenciák alapján a Tisza Párt egy teljesen arányos, listás választási rendszerben is kétharmad közelében lenne, 125-130 mandátumot szerezne, a Fidesz-KDNP pedig 54-60 mandátumot" – tették hozzá. A Mi Hazánk eközben statisztikailag nem szignifikáns mértékben erősödött, a teljes népesség körében 7, a biztos szavazók között pedig 8 százalékon áll.

Ha a mostani számokat hosszabb távú trendbe illesztjük, akkor az látszik, hogy a Tisza a választások utáni csúcspontjához képest veszített a támogatottságából, és a folyamatnak még nincsen vége. A második legnagyobb párthoz viszonyított szakadék azonban így is tátongó, még ha a Fidesz kismértékben tudott is javítani népszerűségén. Látványos elmozdulás inkább a Mi Hazánknál látszik.

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Az eredményt Magyar Péter miniszterelnök is megosztotta Facebook-oldalán, azt írva: "majd félévvel a kormány megalakulása után: a TISZA 15 százalékponttal magasabban, mint a választások napján."

A kutatás 1000 fő telefonos megkérdezésével készült 2026. október 28. - november 2. között. A kutatás nem, életkor, iskolai végzettség és településtípus szerint reprezentatív az ország felnőtt lakosságára. A hibahatár: +/- 3,5%.

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