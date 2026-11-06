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Itt a táblázat: így alakulnak a bérek az egészségügyben
Gazdaság

Itt a táblázat: így alakulnak a bérek az egészségügyben

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Több mint 120 ezer egészségügyi szakdolgozó alapbére emelkedik átlagosan 15 százalékkal a 2027-re tervezett bérrendezés során. A korábbi modellt egy új, a végzettségen és a szakmai tapasztalaton alapuló bértábla váltja fel, amelyre mintegy 192 milliárd forintot különítenek el. A magyar kormány részletes táblázatot tett közzé, amiből kiderül hogyan alakul az egészségügyi dolgozók bére.
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Információ és jelentkezés

Az Egészségügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a 2024-ben bevezetett sávos bérrendszert egy átláthatóbb, úgynevezett cellás bértábla váltja fel. Az eddigi rendszerben a sávokon belül a munkáltatók döntésén múlt a fizetés pontos összege, ami indokolatlan bérkülönbségekhez vezethetett az azonos munkakörben dolgozók között.

Az új modell hat besorolási csoportot és tizenöt, gyakorlati időhöz kötött fokozatot tartalmaz, így a fizetések és az előmeneteli lehetőségek objektíven, az iskolai végzettség, valamint az eltöltött évek alapján alakulnak.

Minden egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló szakdolgozó alapbére legalább 7,5 százalékkal nő, de azoknál, akik a korábbi bérsávok alján helyezkedtek el, az emelés mértéke a 30-35 százalékot is meghaladhatja. Az új bértábla bevezetése nem járhat fizetéscsökkenéssel, így a már korábban megállapított, magasabb egyéni alapbéreket a dolgozók továbbra is megőrzik.

táblázat
Forrás: Magyarország Kormánya

A bérrendezés az alap-, a járóbeteg- és a fekvőbeteg-ellátásban dolgozókat egyaránt érinti, a segédápolóktól és asszisztensektől kezdve egészen a mesterdiplomás ápolókig és gyógytornászokig.

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Ugyanebbe a bértáblába kerülnek a háziorvosok és fogorvosok mellett dolgozók, valamint a közfeladatot ellátó, de vállalkozási vagy alapítványi formában működő szolgáltatók – például a betegszállításban, a dialízis- vagy a hospice-ellátásban részt vevő – munkatársai is. A béremelés emellett kiterjed az intézmények mindennapi működését biztosító, nem egészségügyi végzettségű személyzetre, köztük a műszaki szakemberekre, az informatikusokra és az adminisztrátorokra is.

Az alapbér emelése mellett az intézmények külön pénzügyi keretet kapnak a többletfeladatok, például a mentorálás, az oktatás, a vezetői munka vagy a többletkompetenciák díjazására.

Ennek köszönhetően a nehezen betölthető munkaköröket és a kiemelkedő teljesítményt is el tudják ismerni anyagilag. Az átalakítás célja a bérfeszültségek mérséklése, az egészségügyi pálya vonzóbbá tétele a pályakezdők számára, valamint a tapasztalt munkaerő megtartása a betegellátás biztonságának növelése érdekében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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