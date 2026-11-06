Jó hírek érkeztek Németországból

A német statisztikai hivatal (Destatis) adatai szerint az augusztusi bővülést követően szeptemberben havi alapon 0,7 százalékkal nőtt az ipari kibocsátás, éves összehasonlításban pedig 0,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet.
A kedvező szeptemberi adat hátterében nagyrészt a nyári leállások utáni visszapattanás áll, ami leginkább az autóipari, az építőipari és a gyógyszeripari szektorban mutatkozott meg
- értelmezték az adatokat az ING Bank elemzői. A friss mutatók szerint a közel-keleti háború okozta ellátásilánc-zavarok és a folyók nyári alacsony vízállása egyelőre a vártnál kisebb kárt okozott a német gazdaságnak.
A rövid távú kilátásokat javítja, hogy az ipari megrendelések 4,4 százalékkal emelkedtek szeptemberben, részben ledolgozva az előző havi, két számjegyű visszaesést, miközben a raktárkészletek enyhén csökkentek, az üzleti hangulat pedig javult.
A német gazdaság teljesítményét jelenleg az infrastrukturális és védelmi célú állami kiadások növelése, valamint a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházási hullám is támogatja.
Az egymást követő két hónap növekedése ellenére viszont a harmadik negyedéves ipari termelés összességében visszaesett a második negyedévhez képest, ami a korábbi lendület kifulladását jelzi. A változást a szakértők azzal indokolják, hogy a gazdaságra továbbra is komoly terhet rónak a magas energiaárak és a szigorú kamatkörnyezet. Miután az eurózóna inflációja az energiaköltségek emelkedése miatt elérte a 4 százalékot, az Európai Központi Bank decemberben várhatóan idén már harmadszor is kamatot emel.
A meghatározó feldolgozóipari ágazatok ráadásul továbbra is súlyos strukturális kihívásokkal, köztük az erősödő kínai versennyel küzdenek.
Ennek jeleként az elmúlt napokban több nagy autógyártó – köztük a BMW és a Volkswagen-csoporthoz tartozó Audi – is rontotta az eredményvárakozásait, a Schaeffler autóipari beszállító pedig öt telephelyének bezárását és újabb létszámleépítéseket jelentett be.
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