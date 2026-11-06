6°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Jó hírek érkeztek Németországból
Gazdaság

Jó hírek érkeztek Németországból

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A magas energiaárak, a szigorú kamatkörnyezet és a nyári alacsony vízállás ellenére a német ipari termelés szeptemberben már a második egymást követő hónapban tudott bővülni - közölte az ING Bank és a Bloomberg. A növekedést elsősorban az autóipar, az építőipar és a gyógyszergyártás húzta, miközben az ipari megrendelések is jelentősen megugrottak, ám a teljes harmadik negyedéves teljesítmény még így is elmaradt az előző negyedévitől.

A német statisztikai hivatal (Destatis) adatai szerint az augusztusi bővülést követően szeptemberben havi alapon 0,7 százalékkal nőtt az ipari kibocsátás, éves összehasonlításban pedig 0,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet.

A kedvező szeptemberi adat hátterében nagyrészt a nyári leállások utáni visszapattanás áll, ami leginkább az autóipari, az építőipari és a gyógyszeripari szektorban mutatkozott meg

- értelmezték az adatokat az ING Bank elemzői. A friss mutatók szerint a közel-keleti háború okozta ellátásilánc-zavarok és a folyók nyári alacsony vízállása egyelőre a vártnál kisebb kárt okozott a német gazdaságnak.

A rövid távú kilátásokat javítja, hogy az ipari megrendelések 4,4 százalékkal emelkedtek szeptemberben, részben ledolgozva az előző havi, két számjegyű visszaesést, miközben a raktárkészletek enyhén csökkentek, az üzleti hangulat pedig javult.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: új részletek derülhetnek ki a kegyelmi botrányról, kőkemény változások jönnek

Rendkívüli választások jönnek több magyar körzetben is

Rendkívüli időjárás fenyegeti Európát, veszélybe kerülhetnek a gáztartalékok

A német gazdaság teljesítményét jelenleg az infrastrukturális és védelmi célú állami kiadások növelése, valamint a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházási hullám is támogatja.

Kapcsolódó cikkünk

Ismét Európa legerősebb gazdasága menti meg Magyarországot? Öt pontban a 2026-os fordulatról

Fellendül a német gazdaság — de mit éreznek ebből a magyar vállalatok?

Az egymást követő két hónap növekedése ellenére viszont a harmadik negyedéves ipari termelés összességében visszaesett a második negyedévhez képest, ami a korábbi lendület kifulladását jelzi. A változást a szakértők azzal indokolják, hogy a gazdaságra továbbra is komoly terhet rónak a magas energiaárak és a szigorú kamatkörnyezet. Miután az eurózóna inflációja az energiaköltségek emelkedése miatt elérte a 4 százalékot, az Európai Központi Bank decemberben várhatóan idén már harmadszor is kamatot emel.

A meghatározó feldolgozóipari ágazatok ráadásul továbbra is súlyos strukturális kihívásokkal, köztük az erősödő kínai versennyel küzdenek.

Ennek jeleként az elmúlt napokban több nagy autógyártó – köztük a BMW és a Volkswagen-csoporthoz tartozó Audi – is rontotta az eredményvárakozásait, a Schaeffler autóipari beszállító pedig öt telephelyének bezárását és újabb létszámleépítéseket jelentett be.

Kapcsolódó cikkünk

Itt a figyelmeztetés: kész decemberben újra kamatot emelni az EKB

Döntött a kamatokról az EKB, Christine Lagarde elnök elmondta, miért távozik idő előtt

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Pán Péter Stop

Generációk a munkahelyen

A Business Coach Kft. szeretettel meghívja az érdeklődőket Bereczki Enikő új könyvének bemutatójára 2026. november 09-én 17 órától, ahol maga a szerző mesél a könyvről. [...] Bővebben!

Grandio Blog

Short Emberiség Long Anthropic

Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Pánikhangulat a tőzsdéken - Nagy esés Európában is
Bődületes rekordot robbantott a Mol - Újra kellett skáláznunk a grafikonokat
A fideszes Pócs Jánost azonnali hatállyal hosszabb időre kitiltották a magyar parlamentből
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility