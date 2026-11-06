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Kapitány bemondta: választási lehetőségre van szüksége az országnak
Gazdaság

Kapitány bemondta: választási lehetőségre van szüksége az országnak

Portfolio
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A régiós gáz- és villamosenergia-hálózatok hatékonyabb összekapcsolásáról, valamint a beszerzési útvonalak diverzifikálásáról egyeztetnek Zágrábban, a közép- és délkelet-európai energiaügyi együttműködés (CESEC) miniszteri találkozóján – derül ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-bejegyzéséből.

A tárcavezető rámutatott, hogy Magyarország földrajzi adottságai miatt, tengerpart híján nagymértékben ki van szolgáltatva a szállítási útvonalaknak és a beszerzési forrásoknak, ezért minden új szállítási irány kiemelt jelentőséggel bír.

"Új függőségre nincs szükségünk, választási lehetőségekre viszont igen"

– fogalmazott a miniszter.

A valódi alternatívák megteremtéséhez kulcsfontosságú a romániai tengeri földgáz, valamint a horvát és a görög cseppfolyósított földgáz (LNG) elérése. Emellett stratégiai szerepet kap a déli–északi irányú gázszállítást lehetővé tevő vertikális gázfolyosó fejlesztése is.

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Kapitány István a zágrábi megbeszéléseken azt az álláspontot képviseli, hogy "a meglévő infrastruktúrát úgy kell továbbfejleszteni, hogy ne az országhatárok szabjanak határt a gáz és az áram útjának, hiszen az energiabiztonság közös ügy".

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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