Kapitány bemondta: választási lehetőségre van szüksége az országnak

A tárcavezető rámutatott, hogy Magyarország földrajzi adottságai miatt, tengerpart híján nagymértékben ki van szolgáltatva a szállítási útvonalaknak és a beszerzési forrásoknak, ezért minden új szállítási irány kiemelt jelentőséggel bír.

"Új függőségre nincs szükségünk, választási lehetőségekre viszont igen"

– fogalmazott a miniszter.

A valódi alternatívák megteremtéséhez kulcsfontosságú a romániai tengeri földgáz, valamint a horvát és a görög cseppfolyósított földgáz (LNG) elérése. Emellett stratégiai szerepet kap a déli–északi irányú gázszállítást lehetővé tevő vertikális gázfolyosó fejlesztése is.

Kapitány István a zágrábi megbeszéléseken azt az álláspontot képviseli, hogy "a meglévő infrastruktúrát úgy kell továbbfejleszteni, hogy ne az országhatárok szabjanak határt a gáz és az áram útjának, hiszen az energiabiztonság közös ügy".

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