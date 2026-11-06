Kapitány bemondta: választási lehetőségre van szüksége az országnak

A tárcavezető rámutatott, hogy Magyarország földrajzi adottságai miatt, tengerpart híján nagymértékben ki van szolgáltatva a szállítási útvonalaknak és a beszerzési forrásoknak, ezért minden új szállítási irány kiemelt jelentőséggel bír.
"Új függőségre nincs szükségünk, választási lehetőségekre viszont igen"
– fogalmazott a miniszter.
A valódi alternatívák megteremtéséhez kulcsfontosságú a romániai tengeri földgáz, valamint a horvát és a görög cseppfolyósított földgáz (LNG) elérése. Emellett stratégiai szerepet kap a déli–északi irányú gázszállítást lehetővé tevő vertikális gázfolyosó fejlesztése is.
Kapitány István a zágrábi megbeszéléseken azt az álláspontot képviseli, hogy "a meglévő infrastruktúrát úgy kell továbbfejleszteni, hogy ne az országhatárok szabjanak határt a gáz és az áram útjának, hiszen az energiabiztonság közös ügy".
Címlapkép forrása: Portfolio
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