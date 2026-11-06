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Kész, vége, ennyi: elrendelték a Schobert Norbert által alapított Update-hálózat felszámolását
Gazdaság

Kész, vége, ennyi: elrendelték a Schobert Norbert által alapított Update-hálózat felszámolását

Portfolio
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Jogerősen elrendelték az egykor népszerű Update-hálózatot üzemeltető cég felszámolását. A vállalat a felhalmozott beszállítói tartozások és a sorozatos adóhatósági végrehajtások következtében fizetésképtelenné vált, október végére pedig az utolsó üzletük is végleg bezárt - számolt be a Blikk.

Az egykor tömegeket vonzó, csökkentett szénhidráttartalmú termékeket kínáló franchise-hálózat mára teljesen eltűnt a piacról. A hanyatlás azután vált igazán látványossá, hogy 2023 januárjában Fazekas Zoltán vette át a cég vezetését. Bár az új tulajdonos kezdetben terjeszkedést ígért, a beszállítók kifizetése hamar akadozni kezdett. Az Econa Kft. például közel nyolcmillió forintot követelt a kifizetetlen rétesszállítmányok miatt, míg egy tésztagyártó partnerüknek több mint tizenegymillió forinttal maradtak adósak a ki nem egyenlített számlák és csomagolóanyagok után.

A vezetésváltást követően a hatóságokkal is meggyűlt a társaság baja. A vállalat 2024 novemberében elveszítette a megbízható adózói minősítését, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pedig az elmúlt időszakban – legutóbb idén augusztusban – összesen négy alkalommal indított végrehajtást ellenük.

Bár az Update Market 2025-ös beszámolója papíron még 747,3 millió forintos árbevételt és 164,5 millió forintos adózott eredményt mutatott, a valóságban a társaság likviditása teljesen összeomlott. A pénzeszközök állománya egyetlen év alatt 196,6 millióról 4,3 millió forintra zuhant, miközben a rövid lejáratú kötelezettségek elérték a 366,3 millió forintot. A leépülés mértékét jól jelzi, hogy idén őszre az eredetileg tizenhat fős alkalmazotti létszám egyetlen főre zsugorodott.

A fizetésképtelenség megállapítása iránti kérelmet még idén tavasszal, március 26-án nyújtották be a Szekszárdi Törvényszéken.

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A bíróság néhány nappal ezelőtt, 2026. október 28-án jogerősen is elrendelte a cég felszámolását.

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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