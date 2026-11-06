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Kész, vége: súlyos döntést hozott a Tesla
Gazdaság

Kész, vége: súlyos döntést hozott a Tesla

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A Tesla 2027 közepén leállítja a Cybertruck gyártását a texasi üzemében – jelentette be Elon Musk. A futurisztikus pickup iránti kereslet tartósan gyengének bizonyult, a felszabaduló kapacitásokat pedig az autógyártó a nemrég bemutatott önvezető modell, a Cybercab termelésének felfuttatására fordítja majd.
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A döntést a cégvezető az X-en tette közzé, ahol a modellt a Tesla történetének legjobb járművének, a gyártás leállítását pedig egy korszak végének nevezte. Bár azt nem pontosította, hogy a típus végleg megszűnik-e, vagy csak másik gyárba helyezik át az összeszerelést,

jelenleg az austini üzem az egyetlen ismert létesítmény, amely alkalmas a Cybertruck speciális alkatrészeinek előállítására.

Az elektromos kisteherautó kiszállításai 2023 végén kezdődtek meg, ám az eladások messze elmaradtak az előzetesen remélt évi 250 ezres darabszámtól. A Kelley Blue Book adatai szerint a vállalat 2024-ben 38 965, tavaly pedig már csak 20 237 példányt értékesített az Egyesült Államokban, ami 48 százalékos visszaesést jelent. Andy Palmer, az Aston Martin korábbi vezérigazgatója szerint teljesen észszerű lépés a gyártás leállítása, ha a modell nem hozza a várt számokat.

A Cybertruck a 2019-es, betört ablaküvegekről elhíresült bemutatója óta megosztó modellnek számított. Bár Musk a hagyományos pickupok – például a Ford és a General Motors típusainak – versenytársaként pozicionálta, az amerikai vásárlók körében általánosságban sem váltak népszerűvé az elektromos platós autók, így a riválisok hasonló modelljei is megbuktak.

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A jármű nemzetközi terjeszkedését a nehéz, szögletes, rozsdamentes acélból készült karosszéria akadályozta meg. A szigorú gyalogosvédelmi előírások miatt a modell nem kaphatott típusengedélyt az olyan kulcsfontosságú piacokon, mint amilyen Európa, ahol egyébként jóval nagyobb a kereslet az elektromos autók iránt.

A Cybertruck helyét átvevő Cybercab központi szerepet játszik abban, hogy a Tesla hagyományos autógyártóból mesterséges intelligenciával és robotikával foglalkozó vállalattá alakuljon át. A kormánykerék, pedálok és tükrök nélkül készült, pillangóajtós járművel a cég egy globális robotaxi-hálózatot kíván kiszolgálni. A típus fejlesztése során ugyanakkor felhasználták a leköszönő pickuphoz kidolgozott technológiai megoldásokat is.

Évekig tartó csúszások után a Tesla idén szeptemberben indította el a fizetős fuvarokat egy kisebb Cybercab-flottával Austinban. Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság azonban még vizsgálja, hogy a gyártó megfelelően igazolta-e az új modell megfelelőségét a szövetségi biztonsági előírásoknak.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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