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Magyar Péter ma este több embert is kirúgott
Gazdaság

Magyar Péter ma este több embert is kirúgott

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Három helyettes államtitkár távozik a Szociális és Családügyi Minisztériumból, és két új vezető érkezik a tárcához – derül ki a Magyar Közlöny péntek este megjelent, Magyar Péter által szignózott határozataiból. A Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumtól távozik egy államtitkár és egy helyettes államtitkár, akik csupán néhány hónapja, tehát a kormányváltás után kezdtek a poszton.

A Szociális és Családügyi Minisztériumból három helyettes államtitkár távozik. Bódy Éva szociális igazgatásért, szociális szolgáltatásokért és idősügyért felelős helyettes államtitkár megbízatása saját lemondása miatt, november 7-i hatállyal szűnik meg.

Ugyancsak november 7-i hatállyal felmentik Réthy Pált és Sepsey Krisztinát, a tárca két másik helyettes államtitkárát. Az ő esetükben nem lemondásról, hanem a szociális és családügyi miniszter javaslatára meghozott miniszterelnöki felmentésről van szó. A határozat nem indokolja a döntéseket.

Sepsey Krisztina felmentése különösen azért figyelemre méltó, mert júniusban nevezték ki a minisztérium gazdasági helyettes államtitkárává.

A több mint két évtizedes közigazgatási, pénzügyi és számviteli tapasztalattal rendelkező szakember így alig pár hónap után távozik a posztjáról. Július 30-án még így mutatta be Kátai-Németh Vilmos miniszter:

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A távozó vezetők mellett két új helyettes államtitkár kinevezéséről is döntött Magyar Péter. Ghyczy Gellért november 8-án, Vécsei Dávid Bence pedig november 11-én lép hivatalba a Szociális és Családügyi Minisztériumban. Mindkét kinevezés a szociális és családügyi miniszter javaslatára történt. A közlöny nem részletezi, hogy az új vezetők pontosan mely szakterületek irányítását veszik át.

Ghyczy Gellért régóta dolgozik a szociális ágazatban. Korábban a Baptista Integrációs Központ vezetőjeként tevékenykedett, és több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a hajléktalanellátás, a szociális intézményrendszer és a társadalmi integráció területén.

Vécsei Dávid Bence nevű személy a Gazdasági Versenyhivatal oldalán szerepel a vezetők közt. Amennyiben nem csupán névazonosságról van szó, úgy a most kinevezett helyettes államtitkár korábban a GVH Költségvetési, Vagyongazdálkodási és Kontrolling Irodáját vezette, és a hivatal vezetői névsorában jelenleg is a Költségvetési Iroda vezetőjeként szerepel. Nem lenne meglepő, ha Sepsey helyére érkezne gazdasági helyettes államtitkárnak.

A Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban szintén vezetőváltások történtek. Verhás Georgina Jennifer helyettes államtitkár megbízatása november 7-én, saját lemondására tekintettel szűnik meg. A szakember június közepén kezdte meg munkáját a minisztériumban, így kevesebb mint öt hónapot töltött a tisztségben. Lemondásának okát a közlöny nem ismerteti, és utódjának kinevezéséről sem rendelkezik.

Szabó Mátyást november 7-i hatállyal felmentik tisztségéből. Mindössze öt és fél hónapot töltött a posztján: a Tisza-kormány megalakulását követően, 2026. május 26-i hatállyal nevezték ki vidék- és területfejlesztési államtitkárrá. A közgazdász és szociológus végzettségű szakember több mint húszéves fejlesztéspolitikai tapasztalattal rendelkezik, korábban európai uniós intézményekben és egyetemi környezetben is dolgozott. Szabó október 1-jén az Országos Urbanisztikai Konferencián még a kormány jövőbeli területfejlesztési terveiről beszélt.

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Érkezik viszont új államtitkár: Szabó Tibor közgazdász, a Tisza Párt országgyűlési képviselője, aki több mint húsz éve foglalkozik vidékfejlesztéssel. A politikus korábban a zalaszentgróti székhelyű Zala Termálvölgye Egyesület munkaszervezetét vezette, ahol a térség településeinek fejlesztésével, helyi együttműködések szervezésével és vidékfejlesztési programok megvalósításával foglalkozott. A 2026-os országgyűlési választáson a Tisza Párt országos listájáról szerzett mandátumot. A parlamentben a Vidék- és Településfejlesztési Bizottság elnöke lett, emellett a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság munkájában is részt vesz.

A személyi változásokat Magyar Péter miniszterelnöki határozatokban rögzítette.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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