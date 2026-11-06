Medián: A Tisza-szavazókat jobban érdekelte a költségvetés, mint a fideszeseket, de az elszámoltatás mindent vitt

A kormánypárti szavazók 38 százaléka említette a büdzsé legalább egy elemét az elmúlt hetek legfontosabb hírei között, szemben a Fidesz-szavazók 34 százalékával. A kisebb pártok támogatóinak és a párt nélkülieknek pedig 28 százaléka nevezett meg ilyen témát.
A Medián október 29. és november 4. között, ezer fős országos reprezentatív mintán, telefonos megkérdezéssel vizsgálta, hogy milyen események foglalkoztatták leginkább a magyar lakosságot. A válaszadókat arra kérték, hogy saját szavaikkal nevezzék meg az elmúlt hetek két legfontosabb hírét, vagyis a kutatás nem előre megadott témák közötti választásra épült.
A felmérés szerint az elszámoltatás volt a legfontosabb téma: a megkérdezettek 40 százaléka említett az úgynevezett Tisztítótűz művelethez, az elindult büntetőeljárásokhoz vagy letartóztatásokhoz kapcsolódó hírt.
A legtöbben, a válaszadók 18 százaléka a volt jegybankelnök, Matolcsy György és fia ellen indított eljárásokat emelték ki, míg Hankó Balázs volt miniszter és a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügye 5 százaléknál került elő.
A megkérdezettek 23 százaléka általánosságban az elszámoltatási eljárások és letartóztatások megindulását nevezte meg, többnyire pozitív felhanggal.
Az elszámoltatás fontosságának megítélésében jelentős pártpolitikai különbségek mutatkoztak. A Tisza-szavazók 56 százaléka említette a letartóztatásokkal kapcsolatos híreket, míg a Fidesz támogatóinak mindössze 19 százaléka, a kisebb pártok szavazóinak és a párt nélkülieknek pedig 22 százaléka.
A második legfontosabb témakört a 2027-es költségvetés és az ahhoz kapcsolódó kormányzati intézkedések jelentették, amelyeket összesen a válaszadók 34 százaléka említett.
Magát a költségvetést 16 százalék nevezte meg, míg sokan annak konkrét elemeit tartották fontosnak. Ezek közül kiemelkedtek a személyi jövedelemadó változásai, a KATA átalakítása, a vagyonadó, a Wekerle Plusz program bevezetése, az Otthon Start kivezetése, valamint a nyugdíjakkal, a családi pótlékkal és a béremelésekkel kapcsolatos intézkedések.
A két kiemelt témához képest minden más hír jelentősen lemaradt. A Medián szerint az október 23-i megemlékezések, a külügyminiszter washingtoni látogatása, az árrésstop kivezetése, az üzemanyagárak emelkedése, az uniós forrásokkal kapcsolatos fejlemények, a gyermekvédelmi törvény módosítása, az ügynökakták nyilvánosságra hozatala és december 24. munkaszüneti nappá nyilvánítása tartozott még azok közé az események közé, amelyeket a válaszadók több mint 2 százaléka említett.
Címlapkép: Rendőrautó érkezik a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Nagy Ignác utcai épületéhez 2026. október 23-án. A Budai Központi Kerületi Bíróság elrendelte egy hónapra Matolcsy Györgynek, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) volt elnökének a letartóztatását 2026. október 23-án. A volt jegybankelnököt jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják. Forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd
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