Még mindig tartják a markukat a befektetők - Így költ el több mint 3500 milliárd forintot a kormány

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Mintegy 100 milliárd forinttal kevesebbet, 3510 milliárd forintot költhet a kormány 2027-ben az adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásokra, mint az idén – derül ki a pénteken benyújtott költségvetési törvénytervezetből. A dokumentum szerint a devizakötvények kamatára többet fordítana Magyarország, a forintkötvényeken nagyjából 170 milliárd forintot spórolna, miközben a lakosságnak az ideihez hasonló, 800 milliárd forint körüli kamatot fizetne ki. Mindezek alapján fokozatosan, de már megjelenhet az idei hozamcsökkenés a kamatkiadásokban, majd a következő években a kormány arra számít, hogy fokozatosan egyre többet spórolna meg ezen a tételen a költségvetés.

Évek óta nem került ilyen kevés pénzbe az adósságszolgálat

Jövőre 3510 milliárd forintot fizethet ki adósságszolgálati kiadásokra a költségvetés, ez mintegy 100 milliárd forinttal alacsonyabb a 2026-os tervnél – derül ki a múlt héten benyújtott költségvetési törvényjavaslatból. Az is látszik, hogy

utoljára 2023-ban került kevesebbe nominálisan az adósságszolgálat Magyarországnak, mint amit 2027-re tervez a kormány.

A törvényjavaslatból a kamatkiadások szerkezete is kiderül, vagyis már látjuk, melyik befektetői körnek mennyit fizetne ki a kormány. A legnagyobb tétel továbbra is a forintkötvények kamatfizetése, mely 1680 milliárd forintot tehet ki 2027-ben, ami több mint 170 milliárddal alacsonyabb az idei évre tervezett összegnél. A lakossági kötvények után mintegy 800 milliárd forintnyi kamatfizetéssel számol a Pénzügyminisztérium által benyújtott tervezet, a devizakötvények utáni kamatfizetés viszont megközelítheti a 600 milliárd forintot, ami nagyjából 80 milliárddal magasabb, mint az idei módosított költségvetés terve. Diszkont kincstárjegyekre pedig közel 30 milliárd forinttal többet költhet az állam, mint idén.

Ennyit jelent, hogy a piac beleszeretett Magyarországba

A grafikonon is látszik, hogy a kamatkiadásokon megspórolható összeg 2027-ben nagyrészt a forintkötvények esetében realizálódhat, ami

egyértelműen összefügg az év eleje óta látott magyar hozamcsökkenéssel.

Az elmúlt hónapokban többször foglalkoztunk a témával, most frissítettük szokásos grafikonunkat az év eleje óta tapasztalt európai hozamváltozásokról:

A kontinensen mindenhol emelkedtek a tízéves referenciahozamok az év eleje óta, egyedül Magyarországon mértünk csökkenést, ráadásul több mint 130 bázisponttal esett vissza a magyar hozamszint.

Ugyanezt mutatják a régiós hozamfelárak is, azt már hónapok óta megszokhattuk, hogy a magyar tízéves kötvények hozama a hasonló futamidejű lengyel papíroké alatt van tavasz óta. Az elmúlt hetekben azonban új lendületet vett ez a magyar hozamkonvergencia, már majdnem 100 bázisponttal vagyunk a lengyelek alatt. Sőt, az elmúlt hetekben a cseh kötvényekkel szembeni hozamfelárunk is szinte teljesen eltűnt, október közepén mindössze 5 bázispont volt a különbség, amire

legalább 2010 óta nem volt példa.

Hatalmas megtakarítás jöhet, ha tovább írjuk a konvergencia sztorit

A meredek hozamcsökkenés és a magyar állampapírok jelentős felülteljesítése elsősorban annak köszönhető, hogy a kormányváltás után elindult egy erős konvergencia sztori. A magyar kormány ugyanis nyíltan zászlajára tűzte az euró bevezetését, azt szeretnék, hogy 2030-ra teljesítsük ennek feltételeit. A következő kérdés az lesz, hogy ez a konvergencia sztori meddig lesz hiteles a piac számára. Ha sikerül fenntartani az eddigi befektetői érdeklődést, akkor

még bőven lenne tér lefelé a hazai hozamokban a nyugat-európaiakhoz képest.

A kamaton való megtakarítás fokozatosan jelenik meg a költségvetésben, mivel jelenleg az adósság átlagos hátralévő futamideje 5,4 év, vagyis csak fokozatosan árazódik át az adósság az új kibocsátásokkal. A kormány most közzétett középtávú makrogazdasági és fiskális pályája alapján 2030-ra

a GDP fél százalékát kitevő tehertől szabadulna meg a költségvetés, ami jelenlegi áron is több mint 500 milliárd forint.

A kormány szerint ez lehet a következő évek költségvetési konszolidációjának egyik fontos forrása. Korábban egyébként ennél merészebb becslések is voltak, melyek még arról szóltak, hogy akár a GDP egy százaléka is megtakarítható lehet, azonban Barabás Gyula a Pénzügyminisztérium államtitkára a múlt héten a Portfolionak adott interjúban azt mondta, hogy a globális hozamemelkedés miatt óvatosabban számolnak.

A kormány egyébként úgy kalkulál, hogy idén megugrik a GDP-arányos adósságráta, de ez csak átmeneti lesz. A 2025-ös 74,4% után az év végére 77,5%-ra emelkedhet az államadósság aránya, ami a következő években lassan elkezd majd csökkenni, de még így sem éri el a 2025-ös szintet az évtized végére sem. Jövőre egyébként a lassú eséshez kell az is, hogy a kincstári egységes számlán (kesz) felhalmozott jelentős likvid tartalékot leépítse a kormány, ez önmagában 0,9 százalékponttal járulhat hozzá az adósságráta csökkenéséhez. Így az adósságráta visszafogott, 0,3 százalékpontos csökkenéséhez szükség lesz arra is, hogy a forint árfolyama stabilan az idei erősebb szinten maradjon. A devizaadósság részaránya ugyanis még mindig több mint 30% a teljes adósságon belül, így már egy esetleges egy százalékos forintgyengülés is el tudja vinni a tervezett adósságcsökkenést.

A magas államadósság nem elvont pénzügyi kérdés. A kamatkiadások olyan forrásokat kötnek le, amelyek az egészségügyre, az oktatásra vagy a nyugdíjakra juthatnának, az adósság terhe pedig a következő nemzedékekre hárul

- szögezi le a kormány a költségvetési törvényjavaslatban.

A következő hónapok legfontosabb kérdése az lehet, hogy a kormány eddigi lépései és tervei elegendők-e ahhoz, hogy a piac továbbra is reális eshetőségként számoljon az euró 2032 körüli bevezetésével vagy további mérföldkövekre várnak. Ilyen mérföldkő lehetne a hivatalos belépési tárgyalások megkezdése vagy egy euróbevezetési céldátum rögzítése a közeljövőben. Ezek a lépések ismét felerősíthetnék a magyar kötvények iránti nemzetközi étvágyat.

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