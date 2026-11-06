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Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Gazdaság

Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!

Portfolio
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Pénteken mindkét üzemanyagtípus országos átlagára csökkent - írja a holtankoljak.hu 

A 95-ös benzin literenként bruttó 9 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 4 forinttal lett olcsóbb az előző naphoz képest.

A friss árösszesítés alapján a mai országos átlagárak:

  • 95-ös benzin: 619 Ft/liter
  • Gázolaj: 722 Ft/liter
péntek

A két üzemanyagtípus közötti árkülönbség jelenleg 103 forint literenként.

olló

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