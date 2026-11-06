Megugrott a forgalom a magyar boltokban

Szeptemberben jelentősen, havi alapon 1,1 százalékkal bővült a kiskereskedelmi forgalom volumene. Ezzel folytatódott az elmúlt hónapokra jellemző hullámzó teljesítmény: augusztusban 0,7 százalékos visszaesést, júliusban 1 százalékos növekedést, júniusban pedig 0,4 százalékos csökkenést mért a KSH.
A trend egyértelmű, a forgalom volumene évek óta hol gyorsabb, hol lassabb ütemben nő.
Az is látni lehet ugyanakkor, hogy a kiskereskedelmi forgalom bővülése már hosszabb ideje elmarad a háztartások teljes fogyasztásának növekedésétől. Ez arra utal, hogy az ágazat visszafogott teljesítménye mögött nem elsősorban a gazdasági ciklus alakulása vagy a lakossági kereslet általános gyengesége állhat, hanem tartósabb, szerkezeti változások játszhatnak szerepet. A lakosság ugyanis költhet többet szolgáltatásokra vagy a kiskereskedelem olyan részére, amelyre a hivatal nem lát rá. Az emberek a rendelkezésükre álló forrásokat meg is takaríthatják.
Bár a kiskereskedelmi forgalom önmagában nem tartozik a gazdasági teljesítmény legerősebb indikátorai közé, a friss adat az ipari termelés alakulásával együtt arra utal, hogy
a harmadik negyedévben tapasztalt gazdasági lassulás hátterében elsősorban a mezőgazdaság gyengébb teljesítménye állhatott.
2026. szeptemberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 4,3 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit.
- Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 0,1 százalékkal mérséklődött. Az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 0,9 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 3,3 százalékkal csökkent.
- A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 8,7 százalékkal bővült. Az eladások volumene az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 9,8, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 9,6, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 8,7, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 6,2, a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 5,4, a használtcikk-üzletekben 1,3 százalékkal nőtt.
- Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 9,4 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 12 százalékkal emelkedett.
- Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 6,2 százalékkal nőtt.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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