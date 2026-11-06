Mire jó a Tisza-kormány adócsomagja? A legfontosabb kérdések és válaszok egy helyen

Valóságos őszi törvénytervezeti dömpinggel szembesültek az adózók az elmúlt hetekben. Több adótervezet is megjelent, ráadásul teljesen új szabályozásként a vagyonadóról és az exit tax-ról szóló javaslat is a parlament elé került. Ezekről több cikkünkben is írtunk már, összefoglalva a legfontosabb változások lényegét:
Első ránézésre már látható, hogy a Tisza-kormány első adócsomagja 2027-ben több vállalati körre is nagyobb terhet róhat. Erre azért is van szükség, mert a kormány a jövő évi költségvetésben egyszerre igyekszik lefaragni az idei magas deficitet, és megvalósítani több gazdaságpolitikai ígéretét.
Friss elemzésünkben Fajcsák Gáborral, az RSM adóüzletágának vezetőjével, partnerével a gazdasági társaságok oldaláról közelítjük meg az adómódosításokat, és adunk értékelést a legfontosabb kérdések és válaszok alapján a parlament előtt fekvő tervekről.
Összefoglalóan elmondható, hogy a magasabb nagyvállalati társaságiadó-kulcs, az emelkedő innovációs járulék és a fejlesztési adókedvezmény szigorítása egyes cégeknél egyszerre szűkítheti a pénzügyi mozgásteret és ronthatja a tervezett beruházások megtérülését. A jelentős vállalkozói vagyonnal rendelkező tulajdonosoknak közben azzal is számolniuk kell, hogy a vagyonadó akkor is fizetési kötelezettséget teremthet, ha vagyonuk nagy része nehezen pénzzé tehető cégrészesedésben áll. A csomag egyik tétje így az, hogy a többletterhek és az új kötelezettségek hatására hány beruházást ütemeznek át, és hány olyan fejlesztés marad el, amely az eredeti (azaz a jelenlegi) feltételek mellett még megérné.
Mi várható az új adónemek, a vagyonadó és exit tax kapcsán, elérik a céljukat?
A tervezett vagyonadó egy teljesen új adónemként jelenne meg a magyar adórendszerben, amely viszonylag szűk, becslések szerint 15–25 ezer fős adózói kört érintene. Az évi 200 milliárd forintra tervezett költségvetési bevétel az összes adóbevételhez viszonyítva meglehetősen szerény összeg, miközben az érintett magánszemélyek számára akár jelentős többletterhet is jelenthet. A szabályozás egyik legnagyobb kihívása ugyanakkor nem feltétlenül maga az adó mértéke, hanem annak gyakorlati alkalmazása lehet. A jogalkotó láthatóan igyekezett felkészülni a különböző adóelkerülési és adóoptimalizálási technikákra, ezért számos korlátozó és visszaélés-ellenes rendelkezést épített a szabályozásba. Ennek eredményeként azonban egy rendkívül összetett, terjedelmében már a társasági adóról szóló törvénnyel vetekedő jogszabály született. A vagyonelemek azonosítása és értékelése, az adókötelezettség megállapítása, valamint a szabályok betartásának ellenőrzése várhatóan komoly szakértői és adminisztrációs kapacitást igényel majd, nemcsak az adózók, hanem az adóhatóság részéről is.
Külön kérdés az úgynevezett exit tax, vagyis a külföldre távozáshoz (illetőségváltáshoz) kapcsolódó adóztatás gyakorlati hatékonysága. Bár egy ilyen szabályozásnak lehet visszatartó ereje, különösen jelentős adófizetési kötelezettség esetén,
kérdéses, hogy ténylegesen képes lesz-e megakadályozni a vagyonok, illetve az adóügyi illetőség külföldre helyezését.
A nemzetközi vagyon- és tulajdonosi struktúrák összetettsége, a határokon átnyúló ellenőrzés nehézségei, valamint az uniós és nemzetközi jogi korlátok miatt az exit tax tényleges érvényesítése komoly kihívást jelenthet.
Mindez felveti az adónem költséghatékonyságának és arányosságának kérdését: vajon indokolt-e egy teljesen új, komplex adóztatási és ellenőrzési rendszer kiépítése egy viszonylag korlátozott költségvetési bevétel érdekében?
Felmerül, hogy a magasabb vagyonnal és jövedelemmel rendelkező rétegek fokozottabb közteherviselése nem lenne-e egyszerűbben és hatékonyabban megvalósítható a már működő adónemek célzott módosításával.
Ilyen alternatíva lehetne például a tőkejövedelmek – különösen az osztalék, a kamat és az árfolyamnyereség – személyi jövedelemadó-terhének emelése, a kiemelkedően magas, sokmilliós havi munkabérek progresszív adóztatása, vagy akár a visszterhes vagyonátruházási illeték szabályainak újragondolása. Ezek a megoldások a meglévő adózási infrastruktúrára épülhetnének, így potenciálisan alacsonyabb adminisztrációs költséggel biztosíthatnának többletbevételt. A különböző alternatívák tényleges bevételi és elosztási hatásainak összehasonlítása természetesen részletes hatásvizsgálatot igényelne, de a vagyonadó megítélésénél a várható bevétel mellett a teljes társadalmi és igazgatási költséget is indokolt figyelembe venni.
Ha egy vállalatvezető most kezdi véglegesíteni a 2027-es üzleti tervét, melyik legfőbb adóváltozásokat kellene elsőként újraszámolnia?
A 2027-es üzleti tervek, illetve úgy általánosságban a jövő évek várható mutatóinak felülvizsgálatakor elsődlegesen nagyvállalati státuszt érdemes áttekinteni, ami jelentősen befolyásolhatja a tényleges társasági adó terhelést. A tervezett 15 százalékos nagyvállalati TAO kulcs nemcsak a jelenlegi 9 százalékos adómértékhez képest jelentene változást a nagyvállalatok számára, hanem új adóalap- és adókedvezményi korlátokkal is együtt járna. A 15%-os adókulcs azokat a vállalkozásokat érintheti, amelyek két évvel ezelőtti bevételei (konszolidációba bevont társaságoknál a konszolidált bevételei) elérték az 500 millió eurót. A bevételi limitet el nem érők is választhatják a nagyvállalati státuszt. A magasabb kulcs ugyanakkor önmagában félrevezető lehet: a helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó új TAO csökkentési lehetőség egyes vállalatoknál érdemben mérsékelheti a többletterhet. Másodikként a tervezett beruházások megtérülését lehet szükséges újraszámolni, mivel a fejlesztési adókedvezmény feltételeinek szigorítása és a kedvezmény érvényesíthetőségének korlátozása különösen a nagyobb beruházások pénzügyi modelljeit érintheti.
Harmadik kiemelt terület a forgalomhoz kapcsolódó adóterhek és az ágazati különadók változása. Az innovációs járulék 0,3 százalékról 0,5 százalékra tervezett emelése, valamint a kiskereskedelmi adó és a reklámadó változásai szintén közvetlenül befolyásolhatják a vállalatok eredményességét és pénzáramlását.
A tervezés során ezért nem elegendő az adókulcsok változását mechanikusan átvezetni: a különböző adónemek, kedvezmények és beruházási ösztönzők együttes hatását kell vizsgálni.
A kép ráadásul nem kizárólag kedvezőtlen, hiszen a kutatás-fejlesztési adókedvezmény tervezett megduplázása bizonyos innovatív vállalkozások számára érdemi ellensúlyt jelenthet.
Kik lehetnek az adóváltozások vesztesei, és milyen alkalmazkodás várható?
A tervezett változásoknak viszonylag jól körülhatárolható vesztesei lehetnek, ugyanakkor nem feltétlenül a legnagyobb árbevételű vállalatok viselik majd a legnagyobb relatív többletterhet. Különösen kedvezőtlen helyzetbe kerülhetnek a nagyvállalati körbe tartozó, alacsony létszámmal és korlátozott tárgyieszköz-állománnyal működő holding-, finanszírozó és egyes szolgáltató társaságok, amelyeknél az új adóalap- és adókedvezményi korlátok jelentősen szűkíthetik az adóoptimalizálás lehetőségeit. A beruházás-intenzív vállalatok számára a jövőbeli projektek kapcsán a fejlesztési adókedvezmény szigorítása, míg a kereskedelmi és pénzügyi szektor szereplőinek az ágazati adóterhek jelenthetnek kihívást. Fontos azonban, hogy a 15 százalékos társasági adó és a helyi iparűzési adó tervezett beszámíthatóságának együttes hatása vállalatonként jelentősen eltérhet, ezért a tényleges vesztesek köre csak részletes számítások alapján azonosítható.
Az alkalmazkodás kulcskérdése az lesz, hogy a többletadó mekkora részét képesek a vállalatok továbbhárítani.
A forgalomhoz kapcsolódó adók esetében, különösen a kiskereskedelemben és egyes szolgáltatási piacokon, nagyobb lehet az áremelés lehetősége, bár ezt a verseny és a fogyasztói kereslet korlátozza. A nyereséget terhelő társasági adó emelkedése ezzel szemben közvetlenebbül csökkentheti az adózott eredményt, így a tulajdonosok számára elérhető osztalékot és a befektetések megtérülését. A vállalatok ezért várhatóan költséghatékonysági intézkedésekkel, beruházásaik átütemezésével és vállalatcsoporton belüli működésük felülvizsgálatával reagálhatnak. A legnagyobb nyomás azokon a cégeken jelentkezhet, amelyek egyszerre szembesülnek növekvő adóterhekkel, szűkülő kedvezményekkel és korlátozott árazási mozgástérrel.
A változások összességében hogyan módosíthatják Magyarország vonzerejét beruházási helyszínként és a tulajdonosok lakóhelyeként?
Magyarország adózási versenyképessége a tervezett változások nyomán differenciáltabbá válhat: az alacsony, 9 százalékos társaságiadó-kulcsra épülő általános versenyelőny a nagyvállalatok esetében gyengülhet, miközben a kisebb vállalkozások számára továbbra is fennmaradhat. Egy nemzetközi vállalatcsoport beruházási döntésében ugyanakkor nem pusztán a nominális adókulcs számít, hanem a tényleges adóterhelés, a beruházási támogatások, a munkaerőköltségek, az infrastruktúra és a szabályozási környezet kiszámíthatósága is. A 15 százalékos nagyvállalati TAO kulcs ezért önmagában nem feltétlenül jelent versenyképességi fordulatot, különösen azoknál a multinacionális csoportoknál, amelyek már jelenleg is a globális minimumadó hatálya alá tartoznak. A fejlesztési adókedvezmény szabályainak szigorítása ugyanakkor ronthatja a jövőben tervezett egyes beruházások megtérülését, míg a kutatás-fejlesztési ösztönzők erősítése kifejezetten kedvezhet a magasabb hozzáadott értékű K+F tevékenységeknek. Egy hazai középvállalat számára ezzel szemben a 9 százalékos kulcs megőrzése mellett inkább az innovációs járulék emelkedése és egyes ágazati terhek változása lehet meghatározó.
A magyar magántulajdonosok esetében a mérlegelés még összetettebbé válhat, mert a vállalati adózás mellett a magánvagyon adóztatása is előtérbe kerül.
A tervezett, egymilliárd forint feletti nettó vagyonra kivetett vagyonadó és az adóügyi illetőség megszűnéséhez kapcsolódó exit tax különösen a jelentős vállalkozói vagyonnal rendelkező tulajdonosok hosszú távú döntéseit befolyásolhatja. Az éves vagyonadó ugyanis olyan esetekben is fizetési kötelezettséget eredményezhet, amikor a vagyon jelentős része nem likvid vállalati részesedésben testesül meg. Mindez felértékelheti a tulajdonosi likviditástervezés, a vagyonkezelési struktúrák és az adóügyi illetőség vizsgálatának kérdését. Összességében Magyarország vonzereje várhatóan nem egységesen csökken vagy nő: a beruházások és a tulajdonosi döntések szempontjából egyre fontosabbá válhat, hogy az adórendszer mennyire kiszámítható, és mennyire képes hosszú távon ösztönözni a tőke helyben tartását és az új beruházásokat.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás
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