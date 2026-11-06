Ókovács Szilveszter után helyettesét is kirúgták az Operaház éléről

Az Operaház hivatalos tájékoztatása szerint a korábbi vezető érintett volt a közelmúltbeli vizsgálat által feltárt szabálytalan folyamatokban, ezért a mai napon, 2026. november 6-án távoznia kellett a posztjáról – írta meg a Telex. A jogász végzettségű Főző Virág több mint két évtizede, 2002 óta dolgozott az intézménynél. Főigazgató-helyettesnek 2014-ben nevezték ki, és az elmúlt években Ókovács Szilveszter legfőbb bizalmasának számított.
Feladatait átmenetileg az Operaház megbízott főigazgatója, Ivacs Balázs veszi át, akinek az intézmény működtetése mellett a feltárt ügyek további kivizsgálása is a feladata lesz.
A mostani elbocsátás egyenes következménye a hétfői eseményeknek, amikor Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter megszüntette Ókovács Szilveszter munkaviszonyát. A tárca és Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár beszámolója alapján az átvilágítás súlyos visszásságokra derített fényt. A megállapítások szerint a volt főigazgató a minisztérium jóváhagyása nélkül, különféle célfeladatokra hivatkozva vett fel prémiumokat, amivel lényegében a saját fizetését emelte meg. A kulturális kormányzat jelezte, hogy a további eljárások tisztázzák majd, felmerül-e bűncselekmény gyanúja a szabálytalan kifizetések és vezetői döntések kapcsán, ami további jogi lépéseket tehet indokolttá.
Ókovács Szilveszter határozottan visszautasítja a jelentés megállapításait. Nyilatkozataiban hangsúlyozta, hogy az eljárás során egyszer sem hallgatták meg, hívásaira és leveleire pedig nem reagáltak, így esélyt sem kapott az álláspontja megvédésére. A volt főigazgató szakmailag megalapozatlannak és politikai indíttatásúnak tartja a menesztését, egyúttal bejelentette, hogy munkaügyi bírósághoz fordul az ügyben.
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