5°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Ókovács Szilveszter után helyettesét is kirúgták az Operaház éléről
Gazdaság

Ókovács Szilveszter után helyettesét is kirúgták az Operaház éléről

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Azonnali hatállyal megszüntette a Magyar Állami Operaház Főző Virág főigazgató-helyettes munkaviszonyát egy belső átvilágítás során feltárt szabálytalanságok miatt. A lépésre alig néhány nappal azután került sor, hogy a minisztérium hasonló okokból menesztette az intézmény éléről Ókovács Szilveszter főigazgatót.

Az Operaház hivatalos tájékoztatása szerint a korábbi vezető érintett volt a közelmúltbeli vizsgálat által feltárt szabálytalan folyamatokban, ezért a mai napon, 2026. november 6-án távoznia kellett a posztjáról – írta meg a Telex. A jogász végzettségű Főző Virág több mint két évtizede, 2002 óta dolgozott az intézménynél. Főigazgató-helyettesnek 2014-ben nevezték ki, és az elmúlt években Ókovács Szilveszter legfőbb bizalmasának számított.

Feladatait átmenetileg az Operaház megbízott főigazgatója, Ivacs Balázs veszi át, akinek az intézmény működtetése mellett a feltárt ügyek további kivizsgálása is a feladata lesz.

A mostani elbocsátás egyenes következménye a hétfői eseményeknek, amikor Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter megszüntette Ókovács Szilveszter munkaviszonyát. A tárca és Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár beszámolója alapján az átvilágítás súlyos visszásságokra derített fényt. A megállapítások szerint a volt főigazgató a minisztérium jóváhagyása nélkül, különféle célfeladatokra hivatkozva vett fel prémiumokat, amivel lényegében a saját fizetését emelte meg. A kulturális kormányzat jelezte, hogy a további eljárások tisztázzák majd, felmerül-e bűncselekmény gyanúja a szabálytalan kifizetések és vezetői döntések kapcsán, ami további jogi lépéseket tehet indokolttá.

Ókovács Szilveszter határozottan visszautasítja a jelentés megállapításait. Nyilatkozataiban hangsúlyozta, hogy az eljárás során egyszer sem hallgatták meg, hívásaira és leveleire pedig nem reagáltak, így esélyt sem kapott az álláspontja megvédésére. A volt főigazgató szakmailag megalapozatlannak és politikai indíttatásúnak tartja a menesztését, egyúttal bejelentette, hogy munkaügyi bírósághoz fordul az ügyben.

Még több Gazdaság

Medián: A Tisza-szavazókat jobban érdekelte a költségvetés, mint a fideszeseket, de az elszámoltatás mindent vitt

Tisza-kormány: beidézték Rogán Antalt, 400 millió euró jön Magyarországra

Korábbi ombudsman: Már 2012-ben tudtak a bicskei gyermekotthonban történt szexuális visszaélésekről, Balog Zoltán és Polt Péter is megkapta a jelentést

Kapcsolódó cikkünk

Olyan csontvázak estek ki az Operából, hogy azonnali hatállyal menesztették Ókovács Szilvesztert

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Pán Péter Stop

Generációk a munkahelyen

A Business Coach Kft. szeretettel meghívja az érdeklődőket Bereczki Enikő új könyvének bemutatójára 2026. november 09-én 17 órától, ahol maga a szerző mesél a könyvről. [...] Bővebben!

Grandio Blog

Short Emberiség Long Anthropic

Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ami még az állampapírnál is jobb befektetés - díjmentes, interaktív, online előadás
Megjött a hét legjobban várt adata - Azonnal reagálnak a piacok!
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility