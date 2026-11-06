Rendkívüli időjárás fenyegeti Európát, veszélybe kerülhetnek a gáztartalékok

Szokatlanul korán gyengülhet meg az Északi-sark felett kialakuló poláris örvény, ami a következő hetekben jelentős lehűlést hozhat Európa egyes részeire. A hideghullám különösen rosszkor érkezne, az európai gáztárolók töltöttsége ugyanis több mint egy évtizedes mélyponton van. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint kedvezőtlen körülmények között a tél végére akár 10 százalék alá is csökkenhetnek a készletek.

Az európai időjárási előrejelzések alapján rendkívüli változás körvonalazódik az Északi-sark felett: a poláris örvény a megszokottnál jóval korábban gyengülhet meg, ami növelheti annak esélyét, hogy a következő hetekben sarkvidéki eredetű hideg levegő áramoljon Európa felé - derül ki az Oilprice friss elemzéséből.

A folyamat hátterében az úgynevezett hirtelen sztratoszférikus felmelegedés állhat, amely megzavarhatja a légköri áramlásokat.

Az időjárási modellek szerint a változás hatásai november végén vagy decemberben jelentkezhetnek, bár egyelőre bizonytalan, hogy valóban tartós lehűlés következik-e.

A Bloomberg számításai szerint már egyetlen, az átlagosnál lényegesen hidegebb hét is komoly nyomást helyezhet az európai gázellátásra.

Amennyiben december 2. és 8. között a hőmérséklet átlagosan 5 Celsius-fokkal maradna el az elmúlt tíz év átlagától, Északnyugat-Európában, Olaszországban, Spanyolországban és Ausztriában összesen mintegy 1,1 milliárd köbméterrel növekedhetne a fűtési célú gázkereslet.

Ha ezt a többletigényt teljes egészében a tárolókból fedeznék, a március végi töltöttség a normál időjárási körülmények mellett várt 17 százalék helyett mindössze 15,5 százalékra csökkenhetne.

A helyzetet súlyosbítja, hogy Európa eleve szokatlanul alacsony készletekkel kezdte meg a fűtési szezont. A Gas Infrastructure Europe november 5-i adatai szerint az uniós gáztárolók töltöttsége 73,75 százalékon állt, miközben Németországban mindössze 60,25 százalékot mértek. Magyarországon ennél kedvezőbb, 76,93 százalékos volt a töltöttség.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) november 3-án közzétett jelentése még kedvezőtlenebb forgatókönyvre is figyelmeztetett: az átlagosnál hidegebb tél és a Hormuzi-szoroson keresztüli LNG-szállítások tartós fennakadása esetén 2027 márciusának végére 10 százalék alá süllyedhet az uniós gáztárolók töltöttsége.

Az ügynökség szerint a kockázatot tovább növeli, hogy 30 százalékos töltöttségi szint alatt a tárolókból kinyerhető gáz mennyisége is fokozatosan csökkenhet, így egy újabb hideghullám vagy ellátási zavar különösen érzékenyen érintheti az európai energiapiacot.

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