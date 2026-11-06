6°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Rendkívüli választások jönnek több magyar körzetben is
Gazdaság

Rendkívüli választások jönnek több magyar körzetben is

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Négy településen tartanak időközi önkormányzati választást most vasárnap. Békésen és Bátonyterenyén egy-egy lemondott képviselő helyére választanak utódot, Tárkányban a polgármester halála miatt szavaznak, Perenyén pedig a képviselő-testület feloszlása után a falu vezetőjéről és mind a négy képviselői helyről döntenek.

Békés 2. számú egyéni választókerületében azért tartanak időközi választást, mert Polgár Zoltán augusztus 1-jei hatállyal lemondott képviselői mandátumáról, és ezzel az alpolgármesteri tisztségéből is távozott. Polgár 2024-ben a Fidesz–KDNP és a JÖBPK közös jelöltjeként nyerte meg a körzetet.

Lemondását nem annyira részletezte, csak azzal indokolta, hogy

hét év városvezetői munka után eljött számára a váltás ideje.

A helyi választási iroda szerint Szalkai Imre és Rónai Sándor függetlenként, Jenei Sándor pedig a Mi Hazánk Mozgalom jelöltjeként indul. Rácz Attila független jelölt október 30-án visszalépett.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: új részletek derülhetnek ki a kegyelmi botrányról, kőkemény változások jönnek

Rendkívüli időjárás fenyegeti Európát, veszélybe kerülhetnek a gáztartalékok

Akár 33 százalékkal is emelkedhet egyes ápolók bére 2027-ben

A Komárom-Esztergom vármegyei Tárkányban július 13-án váratlanul elhunyt Lakatos László, aki 2024-ben független jelöltként nyerte meg a polgármester-választást. A települést azóta Sárközi Gábor alpolgármester vezeti, aki két éve ugyancsak függetlenként szerzett képviselői mandátumot. Vasárnap Mészáros Tamásné és Zalkáné Havacs Beáta indul a polgármesteri tisztségért.

Mindketten független jelöltek, Zalkáné Havacs Beáta 2024-ben is függetlenként került a képviselő-testületbe.

Bátonyterenye 4. számú egyéni választókerületében, a Mátra-lakótelepen Boldizsár Sándor július 31-i hatállyal mondott le a mandátumáról. Boldizsár 2024-ben a Mátravölgye SC jelöltjeként, 527 szavazattal nyerte meg a körzetet, ahol a Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk külön jelöltet indított. A képviselő azért távozott, mert a munkája mellett már nem tudott annyi időt fordítani a képviselői feladataira, amennyit szükségesnek tartott.

Vasárnap egyetlen jelölt indul a helyéért, a független Bodolai Zoltán.

A Vas megyei Perenyén a július 28-i rendkívüli ülésen jutott el az önfeloszlatásig a képviselő-testület. Az ülés jegyzőkönyve szerint a vita a falunap után megmaradt étel körüli ügyből indult, de a képviselők a polgármester döntéseit és a testület tájékoztatását is kifogásolták. Jagodits Géza és Németh György kezdeményezte az önfeloszlatást, Guttmann József alpolgármester pedig úgy látta, hogy már nem tudnak együtt dolgozni. Mindhárman a feloszlásra szavaztak, Imre Viktória polgármester ellene voksolt.

Imre Viktória 2024-ben függetlenként, 18 szavazat különbséggel nyert, vasárnap pedig egyedüli jelöltként indul újra, szintén függetlenként. A négy képviselői helyre viszont hét független jelölt pályázik: a szavazólapon Németh Attila, Gerencsér Gábor, Lehner Csaba, Hollósi Norbert, Németh György, Berki Krisztián és Csire Imre neve szerepel majd.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: új részletek derülhetnek ki a kegyelmi botrányról, kőkemény változások jönnek

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Pán Péter Stop

Generációk a munkahelyen

A Business Coach Kft. szeretettel meghívja az érdeklődőket Bereczki Enikő új könyvének bemutatójára 2026. november 09-én 17 órától, ahol maga a szerző mesél a könyvről. [...] Bővebben!

Grandio Blog

Short Emberiség Long Anthropic

Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Pánikhangulat a tőzsdéken - Nagy esés Európában is
Bődületes rekordot robbantott a Mol - Újra kellett skáláznunk a grafikonokat
A fideszes Pócs Jánost azonnali hatállyal hosszabb időre kitiltották a magyar parlamentből
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility