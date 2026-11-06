Rendkívüli választások jönnek több magyar körzetben is

Négy településen tartanak időközi önkormányzati választást most vasárnap. Békésen és Bátonyterenyén egy-egy lemondott képviselő helyére választanak utódot, Tárkányban a polgármester halála miatt szavaznak, Perenyén pedig a képviselő-testület feloszlása után a falu vezetőjéről és mind a négy képviselői helyről döntenek.

Békés 2. számú egyéni választókerületében azért tartanak időközi választást, mert Polgár Zoltán augusztus 1-jei hatállyal lemondott képviselői mandátumáról, és ezzel az alpolgármesteri tisztségéből is távozott. Polgár 2024-ben a Fidesz–KDNP és a JÖBPK közös jelöltjeként nyerte meg a körzetet.

Lemondását nem annyira részletezte, csak azzal indokolta, hogy

hét év városvezetői munka után eljött számára a váltás ideje.

A helyi választási iroda szerint Szalkai Imre és Rónai Sándor függetlenként, Jenei Sándor pedig a Mi Hazánk Mozgalom jelöltjeként indul. Rácz Attila független jelölt október 30-án visszalépett.

A Komárom-Esztergom vármegyei Tárkányban július 13-án váratlanul elhunyt Lakatos László, aki 2024-ben független jelöltként nyerte meg a polgármester-választást. A települést azóta Sárközi Gábor alpolgármester vezeti, aki két éve ugyancsak függetlenként szerzett képviselői mandátumot. Vasárnap Mészáros Tamásné és Zalkáné Havacs Beáta indul a polgármesteri tisztségért.

Mindketten független jelöltek, Zalkáné Havacs Beáta 2024-ben is függetlenként került a képviselő-testületbe.

Bátonyterenye 4. számú egyéni választókerületében, a Mátra-lakótelepen Boldizsár Sándor július 31-i hatállyal mondott le a mandátumáról. Boldizsár 2024-ben a Mátravölgye SC jelöltjeként, 527 szavazattal nyerte meg a körzetet, ahol a Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk külön jelöltet indított. A képviselő azért távozott, mert a munkája mellett már nem tudott annyi időt fordítani a képviselői feladataira, amennyit szükségesnek tartott.

Vasárnap egyetlen jelölt indul a helyéért, a független Bodolai Zoltán.

A Vas megyei Perenyén a július 28-i rendkívüli ülésen jutott el az önfeloszlatásig a képviselő-testület. Az ülés jegyzőkönyve szerint a vita a falunap után megmaradt étel körüli ügyből indult, de a képviselők a polgármester döntéseit és a testület tájékoztatását is kifogásolták. Jagodits Géza és Németh György kezdeményezte az önfeloszlatást, Guttmann József alpolgármester pedig úgy látta, hogy már nem tudnak együtt dolgozni. Mindhárman a feloszlásra szavaztak, Imre Viktória polgármester ellene voksolt.

Imre Viktória 2024-ben függetlenként, 18 szavazat különbséggel nyert, vasárnap pedig egyedüli jelöltként indul újra, szintén függetlenként. A négy képviselői helyre viszont hét független jelölt pályázik: a szavazólapon Németh Attila, Gerencsér Gábor, Lehner Csaba, Hollósi Norbert, Németh György, Berki Krisztián és Csire Imre neve szerepel majd.

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