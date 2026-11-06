Társadalmi egyeztetés indult a rugalmas iskolakezdésről

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium Kora Gyermekkori Jóllétért Felelős Államtitkársága által kidolgozott koncepció lényege, "hogy az iskolakezdésről ne kizárólag a gyermek életkora alapján szülessen döntés, hanem egyéni fejlődési ütemét, képességeit és iskolaérettségét is figyelembe vegyék". A tervezet szerint a folyamatba szükség esetén a pedagógiai szakszolgálatot is bevonnák.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény módosítására irányuló javaslatot már közzétették a kormányzati portálon, ahová

2026. november 13-ig várják a szakmai szervezetek és az érdeklődők észrevételeit.

A tárcavezető a kezdeményezés kapcsán hangsúlyozta, az egyszerű céljuk az, hogy "minden gyermek akkor kezdhesse meg az iskolát, amikor fejlődése szempontjából a leginkább készen áll rá".

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