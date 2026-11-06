Tisza-kormány: beidézték Rogán Antalt, 400 millió euró jön Magyarországra

Medián: A Tisza-szavazókat jobban érdekelte a költségvetés, mint a fideszeseket, de az elszámoltatás mindent vitt
Az elmúlt napokban több fideszes politikus is azt állította a kormányról, hogy különböző ügyek napirendre emelésével próbálja elterelni a figyelmet a 2027-es költségvetésről. Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő szerint például az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának az volt a célja, hogy ne a büdzséről beszéljenek az emberek, Takács Péter fideszes országgyűlési képviselő szintén figyelemeltereléssel vádolta a kormányt. A Medián friss közvélemény-kutatása ugyanakkor azt mutatja, hogy a Tisza-szavazókat valamivel nagyobb arányban foglalkoztatták a költségvetési kérdések, mint a fideszeseket.
Ókovács Szilveszter után helyettesét is kirúgták az Operaház éléről
Azonnali hatállyal megszüntette a Magyar Állami Operaház Főző Virág főigazgató-helyettes munkaviszonyát egy belső átvilágítás során feltárt szabálytalanságok miatt. A lépésre alig néhány nappal azután került sor, hogy a minisztérium hasonló okokból menesztette az intézmény éléről Ókovács Szilveszter főigazgatót.
Korábbi ombudsman: Már 2012-ben tudtak a bicskei gyermekotthonban történt szexuális visszaélésekről, Balog Zoltán és Polt Péter is megkapta a jelentést
Már 2012-ben egyértelműen megállapítható volt, hogy a bicskei gyermekotthonban szexuális bántalmazások történtek, és az intézmény vezetése megpróbálta eltussolni az ügyet – erről beszélt Szabó Máté volt ombudsman a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság pénteki ülésén. Az akkori jelentést Balog Zoltán emberi erőforrás miniszternek és Polt Péter legfőbb ügyésznek is megküldték, ennek érdemi következményét azonban Szabó nem érzékelte.
A szomszédban csak most kezdik újraindítani az atomerőművüket, majdnem három hónapot állt
Közel három hónapos leállás után november 6-án újraindult a romániai cernavodai atomerőmű, egyelőre azonban csak az egyik reaktorát kapcsolták vissza a hálózatra – írta az MTI a Profit.ro beszámolója alapján. A létesítményt augusztus 13-án kellett leállítani a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt, amely nem tette lehetővé a reaktorok megfelelő hűtését.
Budapesten járt az Európai Beruházási Bank elnöke, rögtön nyélbe is ütött 4 üzletet
Az Európai Beruházási Bank (EIB) budapesti irodájának 10. születésnapja alkalmából látogatott Magyarországra Nadia Calvino, a szervezet elnöke. A pénzintézetnek a kormány és Karácsony Gergely főpolgármester is nagyobb szerepet kíván biztosítani a jövőben a magyarországi fejlesztésekben.
A Médiahatóság elnöke belengette a teljes magyar médiapiacot átvilágítását: a 4iG, a KESMA és az Indamedia felvásárlása is terítéken
A magyar médiapiac és a hozzá kapcsolódó piacok teljes körű vizsgálatába kezd a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) – jelentette be Polyák Gábor, a hatóság új elnöke az MTI-nek adott interjújában. Az átvilágítás során a médiapiaci erőfölényeket, a tulajdonosi koncentrációt, az állami források piactorzító hatásait és a korábban elmaradt hatósági vizsgálatokat is górcső alá veszik. Polyák konkrét példaként hozta fel a KESMA médiabirodalmát, a 4iG műsorterjesztési dominanciáját, a közpénzekből finanszírozott műsorgyártást és a Ringier-portfólió Indamedia általi felvásárlását.
Friss felmérés: teljesen arányos választási rendszerben is kétharmad környékén lenne a Tisza
A teljes népesség körében a Tisza támogatottsága 54, a Fidesz-KDNP-é 22 százalékon áll a Republikon Intézet felmérése szerint.
Kapitány: a visegrádi együttműködés az energetikában is teljes
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter így adott hírt arról, hogy Csehország és Lengyelország csatlakozott a közép- és délkelet-európai energetikai együttműködéshez, a CESEC-hez, aminek így már a V4 minden tagja részese.
35 milliárd forintos EIB-finanszírozást kap a nyíregyházi víziközmű-korszerűsítés
Kármán András pénzügyminiszter pénteken részt vett az Európai Beruházási Bank (EIB) budapesti irodájának 10. születésnapján, amelyen
aláírták a nyíregyházi víziközmű-korszerűsítés mintegy 35 milliárd forintos EIB-finanszírozásáról szóló szerződést.
Bár budapesti irodája csak 2016-ban jött létre, az EIB és Magyarország partnersége egészen 1990-ig nyúlik vissza. Magyarok milliói használják nap mint nap azt az infrastruktúrát, amely a Beruházási Bank támogatásának köszönhetően jöhetett létre az elmúlt három és fél évtizedben: számos iskola, vasútvonal és közműhálózat működik ma hazánkban a Beruházási Bankkal való együttműködés eredményeképpen. Ebbe a sorba illeszkedik a nyíregyházi projekt is, amelynek finanszírozásáról ma Marko Primorac-csal, az EIB alelnökével írtak alá szerződést. A beruházás korszerűsíti a város víz-, szennyvíz- és csapadékvíz-hálózatát, óvja a környezetet, és hosszú távon ellenállóbbá teszi Nyíregyházát a klímaváltozás hatásaival szemben – írja Kármán András. A Beruházási Bank hosszú lejáratú, kedvező feltételű finanszírozásával jelentős infrastrukturális beruházásokat tudunk megvalósítani,
a Magyar Fejlesztési Bank mintegy 250 milliárd forintot az EIB-vel közösen finanszírozott, a hazai termelékenységet növelő befektetésekre fog fordítani.
Ez nem vicc: szennyezés miatt felfüggesztették egy akkumulátor-beszállító üzemét
Azonnali hatállyal felfüggesztették a hazai akkumulátorgyárak egyik beszállítója, a Volta Energy Solutions Hungary Kft. egyik üzemének működését, miután szennyezést észleltek egy közeli vízfolyásban – közölte Facebook-bejegyzésében Gajdos László, a TISZA élő környezetért felelős minisztere.
Kapitány bemondta: választási lehetőségre van szüksége az országnak
A régiós gáz- és villamosenergia-hálózatok hatékonyabb összekapcsolásáról, valamint a beszerzési útvonalak diverzifikálásáról egyeztetnek Zágrábban, a közép- és délkelet-európai energiaügyi együttműködés (CESEC) miniszteri találkozóján – derül ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-bejegyzéséből.
Társadalmi egyeztetés indult a rugalmas iskolakezdésről
Társadalmi egyeztetés indult a rugalmas iskolakezdésről szóló javaslatról, amelynek értelmében a jövőben a szülők és az óvodapedagógusok kapnának meghatározó szerepet a beiskolázási döntésekben – közölte Facebook-bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.
Az Európai Beruházási Bank elnökét fogadta Magyar Péter
Nadia Calviñót, az Európai Beruházási Bank (EIB) elnökét fogadta ma Budapesten a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook-posztja szerint "a működő és emberséges Magyarország megteremtéséhez szükséges beruházások finanszírozásáról" tárgyaltak, ezek közül az alábbiakat jelölte meg legfontosabb célként:
- a megfizethető lakhatás és évtizedek óta nem látott kollégium- és bérlakásépítési program;
- sok milliárd euró vasúti és más tömegközlekedési infrastruktúra fejlesztés;
- vízügyi és zöldítési beruházások;
- KKV és start-up támogatási programok;
- kórház építési és fejlesztési programok;
- energiahatékonysági és megújuló energia programok.
Itt a táblázat: így alakulnak a bérek az egészségügyben
Több mint 120 ezer egészségügyi szakdolgozó alapbére emelkedik átlagosan 15 százalékkal a 2027-re tervezett bérrendezés során. A korábbi modellt egy új, a végzettségen és a szakmai tapasztalaton alapuló bértábla váltja fel, amelyre mintegy 192 milliárd forintot különítenek el. A magyar kormány részletes táblázatot tett közzé, amiből kiderül hogyan alakul az egészségügyi dolgozók bére.
Rendkívüli választások jönnek több magyar körzetben is
Négy településen tartanak időközi önkormányzati választást most vasárnap. Békésen és Bátonyterenyén egy-egy lemondott képviselő helyére választanak utódot, Tárkányban a polgármester halála miatt szavaznak, Perenyén pedig a képviselő-testület feloszlása után a falu vezetőjéről és mind a négy képviselői helyről döntenek.
Akár 33 százalékkal is emelkedhet egyes ápolók bére 2027-ben
Jelentősen átalakulhat az egészségügyi szakdolgozók bértáblája 2027-től, a Válasz Online értesülése szerint ugyanis az átlagosan 15 százalékos emelés mértéke 7,5 és 33 százalék között mozoghat. A legtöbbet várhatóan a kórházi ágyak mellett dolgozó, középfokú végzettségű ápolók nyerhetik. Az új, 90 rubrikás rendszerben a fiatalok bére gyorsabban nőhet, a tapasztaltabbak pedig ismét előreléphetnek a fizetési fokozatok között. A mintegy 123 ezer dolgozót érintő emelésre 192 milliárd forintot különítettek el, a részleteket pedig a pénteki bértárgyalásokon jelenthetik be. A szakmai szervezetek szerint azonban a magasabb bérek önmagukban nem oldják meg a súlyos munkaerőhiányt.
Eljött az idő: beidézték Rogán Antalt
December 17-re idézte be Rogán Antal volt Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A Toroczkai László vezette testület egy nappal korábban Völner Pál volt államtitkárt és Schadl Györgyöt, a végrehajtói kar korábbi elnökét hallgatná meg. Mivel Schadl házi őrizetben van, Toroczkai a Fővárosi Törvényszékhez fordul, hogy biztosítsák a megjelenését. December 9-re további hat embert idéztek be, köztük Nagy Ádámot, Rogán egykori kabinetfőnökét, valamint Rehák Róbert vállalkozót. A döntéseket egyhangúlag hozták meg, így a bizottság fideszes és KDNP-s tagjai is megszavazták azokat.
Bűncselekmény Havasi Bertalan visszatartott illetménye ügyében
A Fővárosi Nyomozó Ügyészség a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz (BRFK) tette át Havasi Bertalan korábbi helyettes államtitkár feljelentését, amelyet a felmentési idejére járó illetményének visszatartása miatt tett - írja az MTI. A Fidesz közleménye szerint az ügyészség megállapította, hogy a Miniszterelnökségen dolgozó hivatalos személyek magatartása, amennyiben a feljelentésben foglaltak bizonyítást nyernek, alkalmas lehet a hivatali visszaélés gyanújának megállapítására.
Havasi augusztusban, a Védvonal segítségével tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, miután a Miniszterelnökség megszüntette a szerinte törvényesen járó illetménye folyósítását. A közlemény szerint erre azt követően került sor, hogy Magyar Péter miniszterelnök többször nyilvánosan kijelentette, nem hajlandó kifizetni a juttatást. Az ügyészség azért tette át a feljelentést a rendőrséghez, mert Ruff Bálint miniszter és Ducsay Zsuzsanna közigazgatási államtitkár nem rendelkezik országgyűlési képviselői mentelmi joggal.
Tisza-kormány: új részletek derülhetnek ki a kegyelmi botrányról, kőkemény változások jönnek
Zajlik az elszámoltatás, nagy változtatások jönnek a hulladékoncesszióban és a biztosításiszektorban, halad tovább a Matolcsy-ügy.
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Pénteken reggel 9-kor ül össze a bicskei kegyelmi ügyet vizsgáló parlamenti bizottság.
A testület azt vizsgálja, hogyan kaphatott 2023-ban elnöki kegyelmet Novák Katalintól K. Endre, a bicskei gyermekotthon kényszerítésért elítélt volt igazgatóhelyettese, aki az igazgató ellen tett vallomások visszavonását próbálta elérni. A mai ülésen meghallgatják Szabó Máté volt ombudsmant, aki már 2012-ben vizsgálta, hogyan kezelték az otthonban a szexuális visszaélésekről szóló jelzéseket. Klötzl Judit, Balog Zoltán volt protokollfőnöke az intézményt vezető Vásárhelyi János állami kitüntetéséről ad tájékoztatást. A bizottság elnöke az igazságügyi tárcával folytatott egyeztetésről és a jelentéstételi határidő meghosszabbításáról is beszámol.
Délután 1-kor a spontán privatizációt vizsgáló bizottság ül össze. A testület azt próbálja feltárni, hogyan került magánkézbe állami vagyon a rendszerváltás környékén, és ebben milyen szerepük volt a vállalatvezetőknek, illetve a korábbi pártállami kapcsolatoknak. A privatizáció történeti, gazdasági és politikai összefüggéseiről Borvendég Zsuzsanna és Ungváry Krisztián történészt, valamint Lentner Csaba közgazdászt hívták meg. A bizottság arról is tárgyal, milyen adatokat kérjen be első körben, és lehetőség szerint dönt is erről.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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Korábbi ombudsman: Már 2012-ben tudtak a bicskei gyermekotthonban történt szexuális visszaélésekről, Balog Zoltán és Polt Péter is megkapta a jelentést
Meghallgatást tartott a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság.
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