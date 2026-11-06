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Tisza-kormány: új részletek derülhetnek ki a kegyelmi botrányról, kőkemény változások jönnek
Gazdaság

Tisza-kormány: új részletek derülhetnek ki a kegyelmi botrányról, kőkemény változások jönnek

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Tovább zajlik az elszámoltatás, miközben a Tisza-kormány több területen is komoly változásokat készít elő. A fideszes Pócs Jánost azonnali hatállyal kitiltották a parlamentből, mert megzavarta az Országgyűlés munkáját. Szigorúbb szabályok jönnek a hulladékkoncesszióban és a MOHU működésében, emellett a kormány nagy biztosítási szabályozási csomagot is bejelentett, és véget vetne az Orbán-kabinet fizetős bevándorlási programjának. Kozármisleny visszavonta Matolcsy György díszpolgári címét, a volt jegybankelnök gyanúsítási listája pedig tovább bővülhet, ő azonban csak zárt ülésen hajlandó beszélni. A Médiatanács a reklámadó eltörlését kéri a parlamenttől, a kormány pedig tervet készített arra, hogyan pótolja a magyar talajból hiányzó, hét Balatonnyi vizet.

Zajlik az elszámoltatás, nagy változtatások jönnek a hulladékoncesszióban és a biztosításiszektorban, halad tovább a Matolcsy-ügy.

Pénteken reggel 9-kor ül össze a bicskei kegyelmi ügyet vizsgáló parlamenti bizottság.

A testület azt vizsgálja, hogyan kaphatott 2023-ban elnöki kegyelmet Novák Katalintól K. Endre, a bicskei gyermekotthon kényszerítésért elítélt volt igazgatóhelyettese, aki az igazgató ellen tett vallomások visszavonását próbálta elérni. A mai ülésen meghallgatják Szabó Máté volt ombudsmant, aki már 2012-ben vizsgálta, hogyan kezelték az otthonban a szexuális visszaélésekről szóló jelzéseket. Klötzl Judit, Balog Zoltán volt protokollfőnöke az intézményt vezető Vásárhelyi János állami kitüntetéséről ad tájékoztatást. A bizottság elnöke az igazságügyi tárcával folytatott egyeztetésről és a jelentéstételi határidő meghosszabbításáról is beszámol.

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Délután 1-kor a spontán privatizációt vizsgáló bizottság ül össze. A testület azt próbálja feltárni, hogyan került magánkézbe állami vagyon a rendszerváltás környékén, és ebben milyen szerepük volt a vállalatvezetőknek, illetve a korábbi pártállami kapcsolatoknak. A privatizáció történeti, gazdasági és politikai összefüggéseiről Borvendég Zsuzsanna és Ungváry Krisztián történészt, valamint Lentner Csaba közgazdászt hívták meg. A bizottság arról is tárgyal, milyen adatokat kérjen be első körben, és lehetőség szerint dönt is erről.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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