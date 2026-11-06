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Új vezető áll az állami energiaügynökség élére: korábbi európai parlamenti képviselő veszi át az irányítást
Gazdaság

Új vezető áll az állami energiaügynökség élére: korábbi európai parlamenti képviselő veszi át az irányítást

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Olajos Péter vette át a többek között napelemes pályázatokat is kezelő, százszázalékos állami tulajdonban lévő Nemzeti Energetikai Ügynökség Zrt. (NEÜ) vezérigazgatói posztját. A korábbi európai parlamenti képviselő és szakember fő feladata a társaság stratégiai céljainak megvalósítása, valamint a szervezet szakmai munkájának irányítása lesz - tudósított a Telex.

A mérnök végzettségű szakpolitikus jelentős tapasztalattal rendelkezik az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások, a körforgásos gazdaság, valamint az európai uniós támogatáspolitika területén.

Olajos Péter 2004 és 2009 között a Magyar Demokrata Fórum (MDF) európai parlamenti képviselőjeként dolgozott, majd 2010 és 2012 között kormányzati tapasztalatot is szerzett.

Az elmúlt években elismert szakértőként tevékenykedett az energetika, a fenntarthatóság és a biodiverzitás területén. Jelenleg is delegáltként vesz részt az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ipari szerkezetváltással foglalkozó konzultatív bizottságának (EESC/CCMI) munkájában, emellett tagja a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem (BGE) Fenntarthatósági Tanácsának. Kinevezésével a mintegy száz főt foglalkoztató állami ügynökség élére olyan vezető került, aki átfogó uniós és hazai rálátással bír az ágazat kihívásaira.

A Nemzeti Energetikai Ügynökség (NEÜ) állami tulajdonú társaság, amely elsősorban az energetikai fejlesztéseket és a megújuló energiaforrások elterjedését ösztönző támogatási programok lebonyolításában vesz részt. Feladatai közé tartozik az energetikai pályázatok kezelése, a támogatási kérelmek feldolgozása és a kapcsolódó projektek megvalósításának támogatása. Tevékenysége 2026-ban új közfeladatokkal bővült: részt vesz a körforgásos gazdasághoz és a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó projektek előkészítésében és végrehajtásában, valamint a Nemzeti Energiatároló Kataszter kialakításában.

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Címlapkép forrása: EU

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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