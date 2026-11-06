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Vissza nem térítendő kiegészítő támogatáshoz is hozzájuthatnak a hazai gazdálkodók
Gazdaság

Vissza nem térítendő kiegészítő támogatáshoz is hozzájuthatnak a hazai gazdálkodók

Portfolio
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A szokásos kárenyhítő juttatás mellett további, vissza nem térítendő kiegészítő támogatáshoz is hozzájuthatnak a hazai gazdálkodók – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Magyarország Kormánya.
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Információ és jelentkezés

A pluszforrások igénybevételéhez a mezőgazdasági termelőknek

legkésőbb november 30-ig kell benyújtaniuk kérelmüket a Kárenyhítési Alaphoz.

Magyarország Kormánya a tájékoztatásban hangsúlyozta, hogy az eljárásrend jelentősen csökkenti a gazdálkodók adminisztratív terheit, mivel egyetlen igényléssel két különböző konstrukcióra is jogosulttá válnak.

"Ha egy termelő igényli a kárenyhítő juttatást, nem kell külön kérelmet benyújtania a Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer válságtámogatási felhívására, igénye ugyanis automatikusan kiterjed az utóbbi támogatásra is" – olvasható a bejegyzésben.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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