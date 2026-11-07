573 milliárd munkaóra veszett el: súlyos árat fizet a világ a hőségért

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A hőség gazdasági ára már mérhető veszteségként jelenik meg. A Lancet Countdown globális jelentése szerint a hőkitettség 2025-ben 573 milliárd potenciális munkaóra elvesztéséhez és 1070 milliárd dollár becsült jövedelemkieséshez vezetett. A teher eloszlása is egyenlőtlen: a kevésbé fejlett országok gazdaságát arányaiban sokkal nagyobb veszteség éri, miközben a fosszilis energiahordozók állami támogatása és a nagy olaj- és gázipari vállalatok kitermelési tervei továbbra sincsenek összhangban a klímacélokkal.

A klímaváltozásról szóló vitákban sokszor évtizedekre előre tekintő modellekből indulunk ki, és egyszerre egy-egy kérdésre figyelünk: hány fokkal lehet melegebb az évszázad közepére, milyen gyakran jöhetnek hőhullámok, vagy hogyan változhat a csapadék egy adott térségben. A Lancet Countdown friss globális jelentése a jelenre irányítja a figyelmet, és számszerűsíti, mekkora gazdasági veszteséget okoz a hőség már ma.

Ez a veszteség megjelenik a kieső munkaórákban, a jövedelemveszteségben, az egészségügyi terhekben és a torz fiskális ösztönzőkben is.

Mi az a Lancet Countdown?



A Lancet Countdown egy nemzetközi kutatói együttműködés, amely a klímaváltozás és az egészség kapcsolatát követi nyomon. Éves jelentéseit a The Lancet orvosi folyóirat közli, a programot a University College London koordinálja.



A kezdeményezés célja, hogy mérhető indikátorokon keresztül mutassa be, hogyan hat a klímaváltozás az emberi egészségre, az egészségügyi rendszerekre, a munkaerőre, az élelmezésbiztonságra és az energiagazdaságra. A Lancet Countdown ezért egészségügyi, gazdasági és szakpolitikai indikátorrendszerként értelmezhető.

A jelentés több tucat indikátoron keresztül vizsgálja a klímaváltozás és az egészség kapcsolatát. Gazdasági szempontból a fő üzenet az, hogy a hőség egyszerre egészségügyi, munkaerőpiaci, termelékenységi és költségvetési probléma.

A hőség gazdasági ára számokban Mutató Érték Év Értelmezés Elveszett potenciális munkaórák 573 milliárd óra 2025 Hőkitettséghez kapcsolódó becslés Becsült jövedelemkiesés 1070 milliárd dollár 2025 A munkaerő-kapacitás csökkenéséből származó potenciális jövedelemveszteség Jövedelemkiesés a globális GDP arányában 0,9% 2025 Nem teljes klímakárszámla, hanem munkaerőpiaci csatornára épülő becslés Hőséghez köthető halálesetek 710 000 fő 2023 Becsült globális érték Nettó fosszilis támogatás 808 milliárd dollár 2024 87 ország alapján, karbonárazási bevételekkel korrigált mutató Megújulóenergia-ipari foglalkoztatás 16,6 millió fő 2024 Közvetlen és közvetett foglalkoztatás Forrás: Lancet Countdown globális jelentés és adatbázis, Portfolio

A legfontosabb gazdasági adat az

573 milliárd elveszett potenciális munkaóra.

A mutató azt jelzi, hogy a hőkitettség mennyivel csökkentette a biztonságosan és termelékenyen ledolgozható munkaidőt. Egy mezőgazdasági dolgozó nagy hőségben nem tud ugyanolyan intenzitással dolgozni, mint mérsékeltebb hőmérsékleten: gyakrabban kell pihenőt tartania, lassabban végzi a fizikai munkát, vagy a legforróbb órákban teljesen le kell állnia. A probléma különösen súlyos a mezőgazdaságban, amely a jelentés szerint

2025-ben a hőség miatti globális potenciális jövedelemkiesés 38 százalékáért felelt.

A jövedelmi hatás ennél is látványosabb. A hőség miatt csökkenő munkaerő-kapacitásból származó

potenciális globális jövedelemkiesést 2025-ben 1070 milliárd dollárra becsüli a jelentés. Ez a globális GDP 0,9 százalékának felel meg.

A veszteség főként ott keletkezik, ahol a munkavégzés közvetlenül függ a fizikai terheléstől és az időjárási körülményektől. A mezőgazdaság különösen kitett, mert a kültéri munkavégzés, a fizikai terhelés és a szélsőséges hőmérséklet egyszerre rontja a termelékenységet és növeli az egészségügyi kockázatot.

Miről szól a friss Lancet-jelentés?



A mostani globális Lancet Countdown-jelentés a klímaváltozás egészségügyi hatásait és az ezekre adott társadalmi-gazdasági válaszokat méri. A dokumentum 54 indikátoron keresztül követi, hogyan változik a hőkitettség, az egészségügyi kockázatok, az élelmezésbiztonság, az energiagazdaság, a finanszírozás és a szakpolitikai reakciók képe.



A dokumentum nemzetközi indikátorrendszerként készült, 146 szakértő és 71 intézmény közreműködésével. Ezért egyszerre használható egészségügyi, gazdasági és klímapolitikai helyzetképnek. A mostani cikk ebből elsősorban azokat a mutatókat emeli ki, amelyek a hőség gazdasági költségeit, a jövedelmi hatásokat és az energiapiaci ösztönzőket mutatják be.

A sérülékenyebb országok viselik a nagyobb relatív terhet

A jelentés egyik legerősebb állítása, hogy a hőség gazdasági terhe arányaiban a kevésbé fejlett országokban a legnagyobb. Ezekben az országokban a gazdaság nagyobb része épül kültéri, fizikai vagy mezőgazdasági munkára, a hűtési infrastruktúra gyengébb, az egészségügyi ellátórendszer sérülékenyebb, és az informális foglalkoztatás is jelentősebb.

A hőséghez kapcsolódó veszteségek fejlettségi szint szerint Országcsoport Becsült veszteség a GDP arányában Értelmezés Alacsony HDI-országok 5,0% A hőséghez kapcsolódó jövedelemkiesés arányaiban itt a legsúlyosabb Közepes HDI-országok 3,7% A veszteség továbbra is makrogazdaságilag jelentős Magas HDI-országok 1,4% Mérsékeltebb relatív teher Nagyon magas HDI-országok 0,5% A veszteség GDP-arányosan jóval kisebb Forrás: Lancet Countdown globális jelentés és adatbázis, Portfolio Megjegyzés: A HDI, vagyis a humán fejlettségi index az ENSZ fejlettségi mutatója, amely a várható élettartam, az oktatás és az egy főre jutó jövedelem alapján sorolja be az országokat.

A vizuálisabb típusú olvasók számára a fenti táblázatot grafikonon is ábrázoltuk.

Ez a különbség azt mutatja, hogy a hőség gazdasági hatását nemcsak a hőmérséklet emelkedése határozza meg. Ugyanilyen fontos, hogy egy gazdaság

mennyire kitett a fizikai munkának,

milyen a foglalkoztatási szerkezete,

mennyire elérhető a hűtés, és

milyen erős az egészségügyi, illetve szociális védőháló.

Az informális gazdaság különösen fontos módszertani kérdés. Sok alacsonyabb jövedelmű országban jelentős azok aránya, akik formális munkaviszony nélkül dolgoznak, miközben erősen kitettek a hőségnek. Ha ezek a hatások csak részben jelennek meg a modellekben, akkor a tényleges gazdasági veszteség magasabb lehet a becsültnél.

Az egészségügyi veszteség is gazdasági tényező

A hőség termelékenységi és egészségügyi probléma egyszerre. A Lancet Countdown szerint 2023-ban a hőséghez köthető halálesetek száma globálisan becslés szerint 710 ezer volt. A jelentés szerint

a hőséghez köthető halálesetek 71,5 százaléka tulajdonítható a klímaváltozásnak.

Az adat epidemiológiai és klímaattribúciós becslés, ezért óvatosan kell kezelni. Gazdasági szempontból azonban a lényeg nem változik. A hőség egyszerre növeli az egészségügyi ellátórendszer terhelését, rontja a munkaképességet, és különösen a sérülékeny csoportoknál emeli a társadalmi költségeket.

Ide tartoznak az idősek, a krónikus betegek, a kültéri munkát végzők és azok, akik rosszul hűthető lakásokban vagy városi hőszigetekben élnek. A hőség társadalmi-gazdasági ára így a kieső munkaórák mellett az egészségügyi kiadásokban, a termelékenység romlásában és az alkalmazkodási költségekben is megjelenik.

A növekvő egészségügyi és gazdasági terhek mellett ezért különösen fontos, hogy az állami és vállalati ösztönzők milyen irányba terelik az energiapiaci beruházásokat.

Erős maradt a fosszilis ösztönző

A jelentés egyik legfontosabb fiskális üzenete szerint

a globális ösztönzőrendszer továbbra sem a klímakockázatok csökkentése irányába mutat.

A vizsgált 87 ország 2024-ben 906 milliárd dollár fosszilis támogatást nyújtott, miközben a karbonárazási bevételek 97,8 milliárd dollárt tettek ki. Így a nettó fosszilis támogatás 808 milliárd dollár volt.

A „nettó” kifejezés itt lényeges. Ez az érték a fosszilis támogatásokat a karbonárazásból származó bevételekkel korrigálva mutatja. Másképp fogalmazva, a karbonárazási bevételek csak részben ellensúlyozzák azt a költségvetési támogatást, amely továbbra is a fosszilis energiahordozók felhasználását segíti.

A támogatások gazdasági jelentősége túlmutat az összeg nagyságán. A fosszilis energiahordozók olcsóbbá tétele lassíthatja az energiaátmenetet, miközben ugyanazok az államok egyre nagyobb egészségügyi, alkalmazkodási és katasztrófavédelmi kiadásokkal szembesülnek. Ez klímapolitikai, költségvetési és versenyképességi kérdés egyszerre.

A vállalati kitermelési pálya sincs összhangban a 1,5 fokos céllal

Az állami ösztönzők mellett a jelentés a nagy olaj- és gázipari vállalatok stratégiáját is vizsgálja. A 100 legnagyobb olaj- és gázipari vállalat 2040-re átlagosan 150,2 százalékkal magasabb kitermelési szintet vetít előre annál, mint ami összeegyeztethető lenne a globális felmelegedés 1,5 Celsius-fokon tartásával.

A vállalatok klímacélokhoz való viszonyát érdemes pontosan megfogalmazni:

A jelenlegi kitermelési pályák nincsenek összhangban a 1,5 fokos célhoz illeszkedő forgatókönyvekkel.

A módszertan tartalmaz bizonytalanságokat, például a vállalatok piaci részesedésére vonatkozó feltételezéseket. Ettől azonban a fő üzenet nem változik. A kínálati oldali beruházási és kitermelési tervek jelentős eltérést mutatnak a klímapályákhoz képest.

Milyen szakpolitikai irányok rajzolódnak ki a jelentésből?

a fosszilis ösztönzők fokozatos leépítése és a források egészségvédelmi, alkalmazkodási, illetve tisztaenergia-célokra terelése;

fokozatos leépítése és a források egészségvédelmi, alkalmazkodási, illetve tisztaenergia-célokra terelése; a hőségre és szélsőséges időjárásra felkészített egészségügyi rendszerek , korai figyelmeztető rendszerek és hőségtervek fejlesztése;

, korai figyelmeztető rendszerek és hőségtervek fejlesztése; a tisztaenergia-átmenet gyorsítása úgy, hogy annak munkaerőpiaci előnyei is érvényesüljenek;

gyorsítása úgy, hogy annak munkaerőpiaci előnyei is érvényesüljenek; a legsérülékenyebb országok és társadalmi csoportok célzott támogatása, ahol a hőség gazdasági és egészségügyi hatása arányaiban a legsúlyosabb.

Van ellenirányú trend, de nem zárja le a problémát

A jelentésben kedvező irányú mutatók is szerepelnek. A megújulóenergia-iparban 2024-ben a közvetlen és közvetett foglalkoztatás elérte a 16,6 millió főt világszerte. Ez azt jelzi, hogy az energiaátmenet a költségek mellett munkaerőpiaci lehetőségeket is teremt.

A kérdés inkább az, hogy a tisztaenergia-beruházások, az alkalmazkodási finanszírozás és az egészségügyi felkészülés üteme képes-e lépést tartani a hőségből, a szélsőséges időjárásból és a fosszilis függőségből fakadó veszteségekkel. A jelentés alapján a klímaintézkedések már hoznak egészségügyi és gazdasági nyereségeket, ezek azonban egyelőre nem elegendőek a növekvő károk ellensúlyozására.

Módszertani megjegyzés:



A cikkben szereplő gazdasági adatok többsége becslés, közvetlenül megfigyelt kárszámlaként nem értelmezhető. Az 1070 milliárd dolláros jövedelemkiesés a hőség miatti munkaerő-kapacitás-csökkenésből származó potenciális veszteséget méri, nem a klímaváltozás teljes gazdasági költségét. Az elveszett munkaóra nem azonos automatikusan GDP-veszteséggel, a halálozási adatok pedig modellezett becslések. A fosszilis támogatásoknál a 808 milliárd dolláros adat nettó érték, vagyis a karbonárazási bevételekkel korrigált támogatási egyenleget mutatja.

Címlapkép forrása: Bagus Kurniawan/NurPhoto via Getty Images