573 milliárd munkaóra veszett el: súlyos árat fizet a világ a hőségért

A klímaváltozásról szóló vitákban sokszor évtizedekre előre tekintő modellekből indulunk ki, és egyszerre egy-egy kérdésre figyelünk: hány fokkal lehet melegebb az évszázad közepére, milyen gyakran jöhetnek hőhullámok, vagy hogyan változhat a csapadék egy adott térségben. A Lancet Countdown friss globális jelentése a jelenre irányítja a figyelmet, és számszerűsíti, mekkora gazdasági veszteséget okoz a hőség már ma.
Ez a veszteség megjelenik a kieső munkaórákban, a jövedelemveszteségben, az egészségügyi terhekben és a torz fiskális ösztönzőkben is.
Mi az a Lancet Countdown?
A Lancet Countdown egy nemzetközi kutatói együttműködés, amely a klímaváltozás és az egészség kapcsolatát követi nyomon. Éves jelentéseit a The Lancet orvosi folyóirat közli, a programot a University College London koordinálja.
A kezdeményezés célja, hogy mérhető indikátorokon keresztül mutassa be, hogyan hat a klímaváltozás az emberi egészségre, az egészségügyi rendszerekre, a munkaerőre, az élelmezésbiztonságra és az energiagazdaságra. A Lancet Countdown ezért egészségügyi, gazdasági és szakpolitikai indikátorrendszerként értelmezhető.
A jelentés több tucat indikátoron keresztül vizsgálja a klímaváltozás és az egészség kapcsolatát. Gazdasági szempontból a fő üzenet az, hogy a hőség egyszerre egészségügyi, munkaerőpiaci, termelékenységi és költségvetési probléma.
|A hőség gazdasági ára számokban
|Mutató
|Érték
|Év
|Értelmezés
|Elveszett potenciális munkaórák
|573 milliárd óra
|2025
|Hőkitettséghez kapcsolódó becslés
|Becsült jövedelemkiesés
|1070 milliárd dollár
|2025
|A munkaerő-kapacitás csökkenéséből származó potenciális jövedelemveszteség
|Jövedelemkiesés a globális GDP arányában
|0,9%
|2025
|Nem teljes klímakárszámla, hanem munkaerőpiaci csatornára épülő becslés
|Hőséghez köthető halálesetek
|710 000 fő
|2023
|Becsült globális érték
|Nettó fosszilis támogatás
|808 milliárd dollár
|2024
|87 ország alapján, karbonárazási bevételekkel korrigált mutató
|Megújulóenergia-ipari foglalkoztatás
|16,6 millió fő
|2024
|Közvetlen és közvetett foglalkoztatás
|Forrás: Lancet Countdown globális jelentés és adatbázis, Portfolio
A legfontosabb gazdasági adat az
573 milliárd elveszett potenciális munkaóra.
A mutató azt jelzi, hogy a hőkitettség mennyivel csökkentette a biztonságosan és termelékenyen ledolgozható munkaidőt. Egy mezőgazdasági dolgozó nagy hőségben nem tud ugyanolyan intenzitással dolgozni, mint mérsékeltebb hőmérsékleten: gyakrabban kell pihenőt tartania, lassabban végzi a fizikai munkát, vagy a legforróbb órákban teljesen le kell állnia. A probléma különösen súlyos a mezőgazdaságban, amely a jelentés szerint
2025-ben a hőség miatti globális potenciális jövedelemkiesés 38 százalékáért felelt.
A jövedelmi hatás ennél is látványosabb. A hőség miatt csökkenő munkaerő-kapacitásból származó
potenciális globális jövedelemkiesést 2025-ben 1070 milliárd dollárra becsüli a jelentés. Ez a globális GDP 0,9 százalékának felel meg.
A veszteség főként ott keletkezik, ahol a munkavégzés közvetlenül függ a fizikai terheléstől és az időjárási körülményektől. A mezőgazdaság különösen kitett, mert a kültéri munkavégzés, a fizikai terhelés és a szélsőséges hőmérséklet egyszerre rontja a termelékenységet és növeli az egészségügyi kockázatot.
Miről szól a friss Lancet-jelentés?
A mostani globális Lancet Countdown-jelentés a klímaváltozás egészségügyi hatásait és az ezekre adott társadalmi-gazdasági válaszokat méri. A dokumentum 54 indikátoron keresztül követi, hogyan változik a hőkitettség, az egészségügyi kockázatok, az élelmezésbiztonság, az energiagazdaság, a finanszírozás és a szakpolitikai reakciók képe.
A dokumentum nemzetközi indikátorrendszerként készült, 146 szakértő és 71 intézmény közreműködésével. Ezért egyszerre használható egészségügyi, gazdasági és klímapolitikai helyzetképnek. A mostani cikk ebből elsősorban azokat a mutatókat emeli ki, amelyek a hőség gazdasági költségeit, a jövedelmi hatásokat és az energiapiaci ösztönzőket mutatják be.
A sérülékenyebb országok viselik a nagyobb relatív terhet
A jelentés egyik legerősebb állítása, hogy a hőség gazdasági terhe arányaiban a kevésbé fejlett országokban a legnagyobb. Ezekben az országokban a gazdaság nagyobb része épül kültéri, fizikai vagy mezőgazdasági munkára, a hűtési infrastruktúra gyengébb, az egészségügyi ellátórendszer sérülékenyebb, és az informális foglalkoztatás is jelentősebb.
|A hőséghez kapcsolódó veszteségek fejlettségi szint szerint
|Országcsoport
|Becsült veszteség a GDP arányában
|Értelmezés
|Alacsony HDI-országok
|5,0%
|A hőséghez kapcsolódó jövedelemkiesés arányaiban itt a legsúlyosabb
|Közepes HDI-országok
|3,7%
|A veszteség továbbra is makrogazdaságilag jelentős
|Magas HDI-országok
|1,4%
|Mérsékeltebb relatív teher
|Nagyon magas HDI-országok
|0,5%
|A veszteség GDP-arányosan jóval kisebb
|Forrás: Lancet Countdown globális jelentés és adatbázis, Portfolio
|Megjegyzés: A HDI, vagyis a humán fejlettségi index az ENSZ fejlettségi mutatója, amely a várható élettartam, az oktatás és az egy főre jutó jövedelem alapján sorolja be az országokat.
A vizuálisabb típusú olvasók számára a fenti táblázatot grafikonon is ábrázoltuk.
Ez a különbség azt mutatja, hogy a hőség gazdasági hatását nemcsak a hőmérséklet emelkedése határozza meg. Ugyanilyen fontos, hogy egy gazdaság
- mennyire kitett a fizikai munkának,
- milyen a foglalkoztatási szerkezete,
- mennyire elérhető a hűtés, és
- milyen erős az egészségügyi, illetve szociális védőháló.
Az informális gazdaság különösen fontos módszertani kérdés. Sok alacsonyabb jövedelmű országban jelentős azok aránya, akik formális munkaviszony nélkül dolgoznak, miközben erősen kitettek a hőségnek. Ha ezek a hatások csak részben jelennek meg a modellekben, akkor a tényleges gazdasági veszteség magasabb lehet a becsültnél.
Az egészségügyi veszteség is gazdasági tényező
A hőség termelékenységi és egészségügyi probléma egyszerre. A Lancet Countdown szerint 2023-ban a hőséghez köthető halálesetek száma globálisan becslés szerint 710 ezer volt. A jelentés szerint
a hőséghez köthető halálesetek 71,5 százaléka tulajdonítható a klímaváltozásnak.
Az adat epidemiológiai és klímaattribúciós becslés, ezért óvatosan kell kezelni. Gazdasági szempontból azonban a lényeg nem változik. A hőség egyszerre növeli az egészségügyi ellátórendszer terhelését, rontja a munkaképességet, és különösen a sérülékeny csoportoknál emeli a társadalmi költségeket.
Ide tartoznak az idősek, a krónikus betegek, a kültéri munkát végzők és azok, akik rosszul hűthető lakásokban vagy városi hőszigetekben élnek. A hőség társadalmi-gazdasági ára így a kieső munkaórák mellett az egészségügyi kiadásokban, a termelékenység romlásában és az alkalmazkodási költségekben is megjelenik.
A növekvő egészségügyi és gazdasági terhek mellett ezért különösen fontos, hogy az állami és vállalati ösztönzők milyen irányba terelik az energiapiaci beruházásokat.
Erős maradt a fosszilis ösztönző
A jelentés egyik legfontosabb fiskális üzenete szerint
a globális ösztönzőrendszer továbbra sem a klímakockázatok csökkentése irányába mutat.
A vizsgált 87 ország 2024-ben 906 milliárd dollár fosszilis támogatást nyújtott, miközben a karbonárazási bevételek 97,8 milliárd dollárt tettek ki. Így a nettó fosszilis támogatás 808 milliárd dollár volt.
A „nettó” kifejezés itt lényeges. Ez az érték a fosszilis támogatásokat a karbonárazásból származó bevételekkel korrigálva mutatja. Másképp fogalmazva, a karbonárazási bevételek csak részben ellensúlyozzák azt a költségvetési támogatást, amely továbbra is a fosszilis energiahordozók felhasználását segíti.
A támogatások gazdasági jelentősége túlmutat az összeg nagyságán. A fosszilis energiahordozók olcsóbbá tétele lassíthatja az energiaátmenetet, miközben ugyanazok az államok egyre nagyobb egészségügyi, alkalmazkodási és katasztrófavédelmi kiadásokkal szembesülnek. Ez klímapolitikai, költségvetési és versenyképességi kérdés egyszerre.
A vállalati kitermelési pálya sincs összhangban a 1,5 fokos céllal
Az állami ösztönzők mellett a jelentés a nagy olaj- és gázipari vállalatok stratégiáját is vizsgálja. A 100 legnagyobb olaj- és gázipari vállalat 2040-re átlagosan 150,2 százalékkal magasabb kitermelési szintet vetít előre annál, mint ami összeegyeztethető lenne a globális felmelegedés 1,5 Celsius-fokon tartásával.
A vállalatok klímacélokhoz való viszonyát érdemes pontosan megfogalmazni:
A jelenlegi kitermelési pályák nincsenek összhangban a 1,5 fokos célhoz illeszkedő forgatókönyvekkel.
A módszertan tartalmaz bizonytalanságokat, például a vállalatok piaci részesedésére vonatkozó feltételezéseket. Ettől azonban a fő üzenet nem változik. A kínálati oldali beruházási és kitermelési tervek jelentős eltérést mutatnak a klímapályákhoz képest.
Milyen szakpolitikai irányok rajzolódnak ki a jelentésből?
- a fosszilis ösztönzők fokozatos leépítése és a források egészségvédelmi, alkalmazkodási, illetve tisztaenergia-célokra terelése;
- a hőségre és szélsőséges időjárásra felkészített egészségügyi rendszerek, korai figyelmeztető rendszerek és hőségtervek fejlesztése;
- a tisztaenergia-átmenet gyorsítása úgy, hogy annak munkaerőpiaci előnyei is érvényesüljenek;
- a legsérülékenyebb országok és társadalmi csoportok célzott támogatása, ahol a hőség gazdasági és egészségügyi hatása arányaiban a legsúlyosabb.
Van ellenirányú trend, de nem zárja le a problémát
A jelentésben kedvező irányú mutatók is szerepelnek. A megújulóenergia-iparban 2024-ben a közvetlen és közvetett foglalkoztatás elérte a 16,6 millió főt világszerte. Ez azt jelzi, hogy az energiaátmenet a költségek mellett munkaerőpiaci lehetőségeket is teremt.
A kérdés inkább az, hogy a tisztaenergia-beruházások, az alkalmazkodási finanszírozás és az egészségügyi felkészülés üteme képes-e lépést tartani a hőségből, a szélsőséges időjárásból és a fosszilis függőségből fakadó veszteségekkel. A jelentés alapján a klímaintézkedések már hoznak egészségügyi és gazdasági nyereségeket, ezek azonban egyelőre nem elegendőek a növekvő károk ellensúlyozására.
Módszertani megjegyzés:
A cikkben szereplő gazdasági adatok többsége becslés, közvetlenül megfigyelt kárszámlaként nem értelmezhető. Az 1070 milliárd dolláros jövedelemkiesés a hőség miatti munkaerő-kapacitás-csökkenésből származó potenciális veszteséget méri, nem a klímaváltozás teljes gazdasági költségét. Az elveszett munkaóra nem azonos automatikusan GDP-veszteséggel, a halálozási adatok pedig modellezett becslések. A fosszilis támogatásoknál a 808 milliárd dolláros adat nettó érték, vagyis a karbonárazási bevételekkel korrigált támogatási egyenleget mutatja.
Címlapkép forrása: Bagus Kurniawan/NurPhoto via Getty Images
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