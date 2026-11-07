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Átalakuló egészségügyi bértábla: részletekkel szolgált a miniszter
Gazdaság

Átalakuló egészségügyi bértábla: részletekkel szolgált a miniszter

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Az egészségügyi bérrendezés során a végzettség szerinti besorolás jogszabályi háttere nem módosul - írta Facebook-bejegyzésében Hegedűs Zsolt. Az egészségügyi miniszter azzal a szándékkal tette közzé a bejegyzést, hogy tisztázza az egészségügyi szakdolgozók béremelésével kapcsolatos besorolási szabályokat, és cáfolja a témában terjedő téves híreszteléseket.
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A tárcavezető tájékoztatása szerint a bérrendezés során a végzettség szerinti besorolás jogszabályi háttere nem módosul, vagyis az eddigi, A-tól J-ig terjedő szintek megmaradnak.

Senki nem kerül át másik, főleg alacsonyabb kategóriába!

– hangsúlyozta a miniszter.

A bértábla szerkezetében mindössze egyetlen módosítás történik, amely az alsóbb szinteket érinti:

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A változás annyi, hogy a korábban egybesorolt A, B és C kategória kettébontódik, A+B-re és C-re, így az eddigi öt helyett hat fizetési fokozat és így oszlop jön létre

– részletezte az átalakítás lényegét Hegedűs Zsolt, hozzátéve, hogy minden egyéb beosztás változatlan marad.

Az új, hatoszlopos bértábla kategóriái a végzettségek és a munkakörök alapján épülnek fel.

  • Az A és B fizetési fokozatba tartoznak a legfeljebb nyolc általános iskolai végzettséggel vagy végzettség nélkül betölthető munkakörök, továbbá az alapfokú iskolai végzettséget és alapfokú részszakképesítést igénylő pozíciók.
  • A C fizetési fokozatot az alapfokú végzettségre épülő, alacsonyabb szintű egészségügyi szakképesítés, valamint az érettségihez kötött, de szakképesítést nem igénylő munkakörök jelentik.
  • A D fizetési fokozatba sorolják az érettségihez kötött középfokú egészségügyi szakképesítést és az erre épülő szakképesítés-ráépülést.
  • Az E fizetési fokozat fedi le az emelt szintű egészségügyi szakképesítést, a technikusi, az ápolói vagy szakasszisztensi végzettséget, illetve a felsőoktatási szakképzést.
  • Az F és G fizetési fokozatba tartozik a főiskolai szintű (BSc) diploma, valamint az erre épülő, jogszabályban előírt szakirányú továbbképzés.
  • A H, I és J fizetési fokozatba az egyetemi szintű (MSc) diplomával, a mesterdiplomára épülő, jogszabályban előírt szakvizsgával vagy szakirányú továbbképzéssel, illetve az MSc végzettséggel és tudományos fokozattal rendelkezők kerülnek.ű

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kacsúr Tamás

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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