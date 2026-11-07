Átalakuló egészségügyi bértábla: részletekkel szolgált a miniszter

HR (R)EVOLUTION 2026 November 17-én ismét HR (R)evolution konferencia: Magyarország egyik legnívósabb munkaerőpiaci és HR-szakmai konferenciája, a legismertebb hazai vállalatok HR-specialistáinak, közép- és felsővezetőinek találkozóhelye, ahol megvitatjuk 2026 meghatározó munkaerőpiaci és HR-trendjeit. Részletek a linken.

A tárcavezető tájékoztatása szerint a bérrendezés során a végzettség szerinti besorolás jogszabályi háttere nem módosul, vagyis az eddigi, A-tól J-ig terjedő szintek megmaradnak.

Senki nem kerül át másik, főleg alacsonyabb kategóriába!

– hangsúlyozta a miniszter.

A bértábla szerkezetében mindössze egyetlen módosítás történik, amely az alsóbb szinteket érinti:

A változás annyi, hogy a korábban egybesorolt A, B és C kategória kettébontódik, A+B-re és C-re, így az eddigi öt helyett hat fizetési fokozat és így oszlop jön létre

– részletezte az átalakítás lényegét Hegedűs Zsolt, hozzátéve, hogy minden egyéb beosztás változatlan marad.

Az új, hatoszlopos bértábla kategóriái a végzettségek és a munkakörök alapján épülnek fel.

Az A és B fizetési fokozatba tartoznak a legfeljebb nyolc általános iskolai végzettséggel vagy végzettség nélkül betölthető munkakörök, továbbá az alapfokú iskolai végzettséget és alapfokú részszakképesítést igénylő pozíciók.

vagy végzettség nélkül betölthető munkakörök, továbbá az alapfokú iskolai végzettséget és alapfokú részszakképesítést igénylő pozíciók. A C fizetési fokozatot az alapfokú végzettségre épülő, alacsonyabb szintű egészségügyi szakképesítés, valamint az érettségihez kötött, de szakképesítést nem igénylő munkakörök jelentik.

alacsonyabb szintű egészségügyi szakképesítés, valamint az érettségihez kötött, de szakképesítést nem igénylő munkakörök jelentik. A D fizetési fokozatba sorolják az érettségihez kötött középfokú egészségügyi szakképesítést és az erre épülő szakképesítés-ráépülést.

és az erre épülő szakképesítés-ráépülést. Az E fizetési fokozat fedi le az emelt szintű egészségügyi szakképesítést, a technikusi, az ápolói vagy szakasszisztensi végzettséget, illetve a felsőoktatási szakképzést.

a technikusi, az ápolói vagy szakasszisztensi végzettséget, illetve a felsőoktatási szakképzést. Az F és G fizetési fokozatba tartozik a főiskolai szintű (BSc) diploma, valamint az erre épülő, jogszabályban előírt szakirányú továbbképzés.

valamint az erre épülő, jogszabályban előírt szakirányú továbbképzés. A H, I és J fizetési fokozatba az egyetemi szintű (MSc) diplomával, a mesterdiplomára épülő, jogszabályban előírt szakvizsgával vagy szakirányú továbbképzéssel, illetve az MSc végzettséggel és tudományos fokozattal rendelkezők kerülnek.ű

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kacsúr Tamás