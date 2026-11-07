Baleset miatt lezárták az M60-as autópálya egyik oldalát

Lezárták az M60-as autópálya Pécs felé vezető oldalát szombat délután Szederkénynél, mert egy kisteherautó szalagkorlátnak ütközött - közölte az Útinform a honlapján.

A baleset a sztráda 10-es kilométerénél Versend és Belvárdgyula között történt, a kisteherautó a belső szalagkorlátnak ütközött. A forgalmat a 6-os kilométernél, a Villány/Bóly csomópontban leterelik az 57-es főútra.

A katasztrófavédelem az MTI-vel azt közölte: a mohácsi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével egy embert emeltek ki a járműből, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

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