Baleset történt a Balatonnál: felborult egy jármű, kerülni kell az érintett útszakaszon

Teljes szélességében lezárták a 68-as főutat Balatonújlaknál, a 93-as kilométerszelvénynél, miután egy furgon és egy személygépkocsi ütközött - közölte szombat délután a katasztrófavédelem a honlapján.

a baleset következtében az egyik jármű az árokba sodródott, és az oldalára borult.

A marcali hivatásos tűzoltók egy utast kiszabadítottak feszítővágó segítségével - közölte a katasztrófavédelem.

Az Útinform tájékoztatása szerint kerülni Balatonkeresztúr felé lehet.

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