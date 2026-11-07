8°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS 573 milliárd munkaóra veszett el: súlyos árat fizet a világ a hőségért
Baleset történt a Balatonnál: felborult egy jármű, kerülni kell az érintett útszakaszon
Gazdaság

Baleset történt a Balatonnál: felborult egy jármű, kerülni kell az érintett útszakaszon

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Teljes szélességében lezárták a 68-as főutat Balatonújlaknál, a 93-as kilométerszelvénynél, miután egy furgon és egy személygépkocsi ütközött - közölte szombat délután a katasztrófavédelem a honlapján.

a baleset következtében az egyik jármű az árokba sodródott, és az oldalára borult.

A marcali hivatásos tűzoltók egy utast kiszabadítottak feszítővágó segítségével - közölte a katasztrófavédelem.

Az Útinform tájékoztatása szerint kerülni Balatonkeresztúr felé lehet.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Balásy Zsolt: Most ne vegyél ingatlant!

Emelkednek a hozamok a világban. Nem ímmel-ámmal, hanem rendesen, mintha nem lenne holnap. Az okokkal most nem szeretnék igazán foglalkozni, sokkal inkább azzal a fontos... The post Balásy Zsolt: Mo

Pán Péter Stop

Generációk a munkahelyen

A Business Coach Kft. szeretettel meghívja az érdeklődőket Bereczki Enikő új könyvének bemutatójára 2026. november 09-én 17 órától, ahol maga a szerző mesél a könyvről. [...] Bővebben!

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Ez is érdekelhet
Tovább esik a benzin ára Magyarországon: jelentős a különbség a gázolajhoz képest
Állóháború Brüsszelben és Strasbourgban - Ezen múlik, mennyi uniós forrás jut Magyarországnak a következő években
Magyar Péter ma este több embert is kirúgott
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility