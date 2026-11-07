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Bejelentette Vitézy Dávid: változás jön a hazai vasúti közlekedésben, fontos perceket spórolhatnak az utasok
Gazdaság

Bejelentette Vitézy Dávid: változás jön a hazai vasúti közlekedésben, fontos perceket spórolhatnak az utasok

MTI
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A lassan bejárandó pályarészekre figyelmeztető, késéseket okozó lassújeleket számolnak fel a győri fővonalon a decemberi menetrendváltásig zajló munkálatok során - jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid közölte, mintegy 26 kilométeren végeznek pályakarbantartást a december 13-i menetrendváltásig a Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonalon, közel három kilométeren pedig megszüntetik vagy megelőzik a sebességkorlátozásokat.

Ezzel 12 percnyi késést okozó lassújeleket számolnak fel a győri fővonalon.

A miniszter hozzátette, a MÁV szakemberei több mint tíz helyszínen dolgoznak Budaörstől Hegyeshalomig, egyebek mellett Bicskén, Tatabánya és Tata térségében, Almásfüzitőn, Komáromban, Győrben és Mosonmagyaróváron. Az őszi munkálatok során legalább 8 ezer tonna zúzottkövet mozgatnak meg, három váltóban pedig a faaljakat vasbetonra cserélik, és több helyen sínek cseréjét is elvégzik.

A miniszter felidézte, hogy az októberi vágányzárak idején már 1300 méternyi vágányon tisztították meg a zúzottkőágyazatot, négy váltóban alkatrészeket cseréltek, nyolcnál pedig hegesztéssel állították helyre a kopott részeket.

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Vitézy Dávid rámutatott,

a lassújelek miatt elvesző percek egy forgalmas fővonalon a csatlakozásokat is veszélyeztethetik.

A pálya karbantartásával csökkenhetnek a műszaki fennakadások, egyenletesebbé válhat a vonatok közlekedése, és az energiafelhasználás is mérséklődhet.

A tárcavezető közölte, a 2027-es költségvetés tervezetében a korábbi 30 milliárd forint helyett 80 milliárd forintot irányoztak elő a MÁV kisebb pálya- és állomásfelújításaira, köztük a sebességkorlátozások megszüntetésére.

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Címlapkép forrása: MTI

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