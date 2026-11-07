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Csontig hatoló hideg: újabb rekordszintre zuhant a hőmérséklet az ország leghidegebb településén
Gazdaság

Csontig hatoló hideg: újabb rekordszintre zuhant a hőmérséklet az ország leghidegebb településén

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Az ország döntő részén fagyott szombat hajnalban, csak kisebb körzetekben maradt 0 fok felett a hőmérséklet. A leghidegebb ismét Zabaron mérték, ahol még mélyebbre süllyedt a hőmérséklet, ezúttal mínusz 9,3 fokig – közölte a HungaroMet Nonprofit Zrt. egy Facebook-bejegyzésben.

Szombat reggel is megdőlt az őszi szezon hidegrekordja:

a Nógrád megyei Zabarban mínusz 9,3 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet.

A héten már csütörtökön és pénteken is megdőlt a szezon hidegrekordja. A HungaroMet szombati bejegyzése alatt arról is írtak, van esély arra, hogy vasárnap hajnalban egy-egy helyen mínusz 10 fok alá süllyedjen a hőmérséklet. Az idei szezon rekordtartója korábban a pénteken, november 6-án Zabarban mért mínusz 8,3 fok volt.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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