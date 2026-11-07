3°C ködös
Budapest
  • Megjelenítés
Drágulnak az autópálya-matricák, mutatjuk a jövő évi díjakat
Gazdaság

Drágulnak az autópálya-matricák, mutatjuk a jövő évi díjakat

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Megjelentek a 2027. január 1-jétől érvényes hivatalos autópálya-matrica-árak. A D1 kategóriába tartozó személyautók éves országos matricája 62 560 forintba, az éves megyei matrica 7280 forintba kerül 2027-ben. Az augusztusi, 1,3 százalékos inflációhoz igazodó díjemelés mellett az M1 regionális matrica ára változatlan marad.

Az új díjszabás alapján a D1 kategóriában a napi jogosultság 5630, a tíznapos 6990, a havi pedig 11 320 forintba kerül.

Az éves országos matrica ára 62 560 forint, az éves megyei jogosultságé 7280 forint lesz.

A D2 díjkategóriában a napi matrica 7990, a tíznapos 10 170, a havi 16 030 forintba kerül majd. Az éves országos jogosultságért 88 790 forintot, az éves megyei matricáért 14 560 forintot kell fizetni.

Az M1 regionális matrica 2027-ben is 15 000 forintba kerül a D1 és U kategóriában, valamint a motorkerékpárokra, míg D2 kategóriában 30 000 forint marad az ára. A jogosultság Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megye díjköteles gyorsforgalmi úthálózatára érvényes.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: megszólalt a Külügyminisztérium a lövöldözésről

Vitézy Dávid: az idei 20 helyett 100 milliárdot költ jövőre útfelújításra a kormány

Ilyen időnk lesz a hétvége hátralévő részében

Változásra kell készülniük a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei matricát vásárlóknak: a kedvezményes díjat 2026-ra határozták meg, a 2027-es díjtábla már az általános megyei árakat tartalmazza.

A jogosulatlan úthasználatért fizetendő pótdíjak is emelkednek.

Az alap pótdíj 60 napon belüli fizetés esetén 28 150 forint, az emelt pótdíj 60 napon túli fizetésnél 96 970 forint lesz.

Az autopalyamatrica.hu azt javasolja az autósoknak, hogy a jövő évi matrica kiválasztásakor gondolják át rendszeres útvonalaikat és utazásaik gyakoriságát. A mérlegelésben segíthet a 2027 matrica információk oldalon elérhető kalkulátor.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Balásy Zsolt: Most ne vegyél ingatlant!

Emelkednek a hozamok a világban. Nem ímmel-ámmal, hanem rendesen, mintha nem lenne holnap. Az okokkal most nem szeretnék igazán foglalkozni, sokkal inkább azzal a fontos... The post Balásy Zsolt: Mo

Pán Péter Stop

Generációk a munkahelyen

A Business Coach Kft. szeretettel meghívja az érdeklődőket Bereczki Enikő új könyvének bemutatójára 2026. november 09-én 17 órától, ahol maga a szerző mesél a könyvről. [...] Bővebben!

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: megszólalt a Külügyminisztérium a lövöldözésről
Orosz rakétatámadás érte Kijevet, pusztító csapást mértek az orosz hadiüzemekre - Híreink az orosz-ukrán frontról szombaton
Magyar Péter ma este több embert is kirúgott
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility