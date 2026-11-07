Drágulnak az autópálya-matricák, mutatjuk a jövő évi díjakat

Az új díjszabás alapján a D1 kategóriában a napi jogosultság 5630, a tíznapos 6990, a havi pedig 11 320 forintba kerül.
Az éves országos matrica ára 62 560 forint, az éves megyei jogosultságé 7280 forint lesz.
A D2 díjkategóriában a napi matrica 7990, a tíznapos 10 170, a havi 16 030 forintba kerül majd. Az éves országos jogosultságért 88 790 forintot, az éves megyei matricáért 14 560 forintot kell fizetni.
Az M1 regionális matrica 2027-ben is 15 000 forintba kerül a D1 és U kategóriában, valamint a motorkerékpárokra, míg D2 kategóriában 30 000 forint marad az ára. A jogosultság Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megye díjköteles gyorsforgalmi úthálózatára érvényes.
Változásra kell készülniük a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei matricát vásárlóknak: a kedvezményes díjat 2026-ra határozták meg, a 2027-es díjtábla már az általános megyei árakat tartalmazza.
A jogosulatlan úthasználatért fizetendő pótdíjak is emelkednek.
Az alap pótdíj 60 napon belüli fizetés esetén 28 150 forint, az emelt pótdíj 60 napon túli fizetésnél 96 970 forint lesz.
Az autopalyamatrica.hu azt javasolja az autósoknak, hogy a jövő évi matrica kiválasztásakor gondolják át rendszeres útvonalaikat és utazásaik gyakoriságát. A mérlegelésben segíthet a 2027 matrica információk oldalon elérhető kalkulátor.
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A jogosulatlan úthasználatért fizetendő pótdíjak is emelkednek.
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