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Ez a gáz a szén-dioxidnál is jobban fűti a felmelegedést – Mégis alig történik valami a visszafogására
Gazdaság

Ez a gáz a szén-dioxidnál is jobban fűti a felmelegedést – Mégis alig történik valami a visszafogására

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A metán a szén-dioxid után a globális felmelegedés második legjelentősebb okozója, üvegházhatása rövid távon akár 80-szor erősebb is lehet a szén-dioxidénál. A globális metánkibocsátás eközben folyamatosan növekszik, miközben jelentős része olyan emberi tevékenységekhez – a mezőgazdasághoz, a fosszilis energiahordozók kitermeléséhez és a hulladékgazdálkodáshoz – kapcsolódik, amelyeknél viszonylag alacsony költséggel is lehetne mérsékelni a szennyezést. A klímaváltozás ráadásul egy önmagát erősítő folyamatot is elindíthat: az olvadó sarkvidéki örökfagyból felszabaduló metán tovább gyorsíthatja a globális felmelegedést. A kérdés a jövő heti ENSZ-klímacsúcson is napirendre kerül, ahol a hulladékból származó metánkibocsátás visszaszorítása kiemelt témaként szerepel.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.

A szén-dioxid után a metán a klímaváltozás második legfőbb okozója, hőtartó képessége a légkörben a szén-dioxidénál sokszorosan erősebb. A metánkibocsátás szerteágazó forrásai változatos képet mutatnak:

  • szerves anyagok anaerob (oxigénmentes) bomlásából,
  • biológiai folyamatokból és
  • geológiai, illetve ipari szivárgásokból egyaránt keletkezik.

A légkörbe jutó éves metánmennyiség körülbelül 40%-a természetes, míg 60%-a emberi (antropogén) tevékenységből ered.

Metánforrások a természetben

A természetes metánforrások döntő többsége mikrobiális folyamatokhoz kapcsolódik, ahol a metanogén baktériumok oxigénmentes környezetben bontják le a szerves anyagokat. A legnagyobb természetes forrást a vizes élőhelyek – mocsarak, lápok – jelentik, amelyek az összes természetes kibocsátás mintegy 60–70%-áért felelősek. A víz alatt lévő, oxigénszegény üledékben megbúvó mikroorganizmusok folyamatosan metánt termelnek a növényi maradványok lebontása során.

Jelentős természetes forrást képez a vadon élő kérődzők (például bivalyok, szarvasok) és a termeszhangyák emésztőrendszerében lezajló enterális fermentáció is, valamint a sarkvidéki fagyott talaj (permafroszt) felengedésekor meginduló szervesanyag-bomlás és az óceáni aljzatban lévő metán-hidrátok gázkibocsátása. Végül a földkéreg repedéseiből és iszapvulkánokból szivárgó geológiai gázok, valamint a természetes erdő- és bozóttüzek is hozzájárulnak a természetes kibocsátáshoz.

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A The Guardian által bemutatott éghajlati elemzés a globális felmelegedés egyik legveszélyesebb, láncreakciószerű folyamatára hívja fel a figyelmet: arra, hogy a sarkvidéki és szubarktikus területeket sújtó rendkívüli hőhullámok hogyan gyorsítják fel az örökfagy, azaz a permafroszt olvadását.

A permafroszt talaja évezredek óta fagyott állapotban tárolja az elpusztult növényi és állati maradványokat. Becslések szerint a sarkvidéki fagyott talajrétegben közel 1500 milliárd tonna szén van elraktározva (fagyott növényi maradványokban, gyökerekben, tőzegben, elhalt szerves anyagban), ami nagyjából a duplája annak a szénmennyiségnek, mint amennyi jelenleg a teljes Föld légkörében megtalálható. Az 1500 milliárd tonna szén a talaj „alapanyaga”, amelyből az olvadás és a mikrobiális lebomlás során folyamatosan szén-dioxid és metán szabadul fel a légkörbe.

Mivel az Arktisz térsége majdnem négyszer gyorsabban melegszik, mint a bolygó többi része, a megnövekedett gyakoriságú és intenzitású nyári hőhullámok hatására a talaj felső, eddig fagyott rétegei elolvadnak, a mélyben lévő szerves anyagok pedig mikrobiális lebomlásnak indulnak. Az oxigéndúsabb, szárazabb területeken elsősorban szén-dioxid keletkezik, míg a vizes, mocsaras és oxigénszegény környezetben a metanogén baktériumok tevékenysége révén metán képződik.

Ez a jelenség egy önmagát erősítő visszacsatolási mechanizmust hoz létre:

a felengedő örökfagyból kiáramló gázok tovább fokozzák a globális felmelegedést, a melegebb éghajlat még több és intenzívebb sarkvidéki hőhullámhoz, valamint erőteljesebb olvadáshoz vezet, ami végül még több üvegházhatású gázt bocsát ki.

A klímakutatók figyelmeztetése szerint, ha ez a folyamat átlépi a kritikus billenőpontot, a permafroszt olvadása önfenntartóvá válik, és emberi beavatkozással már megállíthatatlan gázkibocsátási láncreakciót indít el.

Antropogén metánkibocsátás

Az emberi tevékenységből származó, azaz antropogén metánkibocsátás három fő gazdasági szektorra osztható:

  • a mezőgazdaságra,
  • a fosszilis energiahordozókra és
  • a hulladékgazdálkodásra.

A legnagyobb antropogén szektor a mezőgazdaság, amely az emberi eredetű kibocsátás nagyjából 40–45%-áért felel. Ennek fő eleme a haszonállattartás, különösen a szarvasmarhák, juhok és kecskék emésztése (enterális fermentáció), de a hígtrágyatárolók oxigénmentes környezete és az elárasztott rizsföldek mesterséges vizes élőhelyei is folyamatos metánképződéssel járnak.

A második legjelentősebb szektor a fosszilis energiahordozók ipara (az emberi eredetű kibocsátás mintegy 35–40%-áért felelve), ahol a földgáz- és kőolaj-kitermelés, a szállítás és elosztás szivárgási veszteségei, a felesleges gáz leeresztése vagy elégetése/fáklyázása (venting/flaring), valamint a szénbányászat során felszabaduló metán jelentik a fő problémát.

Nem elhanyagolható terület a hulladékgazdálkodás és szennyvízkezelés (az emberi eredetű kibocsátás mintegy 20%-át lefedve), ahol a kommunális hulladéklerakókon tömörített szerves hulladék oxigénmentes bomlása során képződhet, valamint az ipari és háztartási szennyvizek anaerob tisztítási fázisai során keletkezhet metán.

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Egy főre jutó metánkibocsátás ágazatonként a világban (kg) (Forrás: Our World in Data)

Akár 80-szor erősebb üvegházgáz is lehet a metán

A metán üvegházhatása földrajzi területenként, légköri magasságonként és időtávonként jelentősen eltér a szén-dioxidétól. A metán hőelnyelő-képessége jóval nagyobb, mint a szén-dioxidé, de gyorsabban le is bomlik az atmoszférában, ezért az ún. globális felmelegedési potenciálja (GWP) attól függ, hogy milyen időtávot viszonyítunk a szén-dioxidhoz.

Mivel a metán átlagos légköri élettartama mindössze körülbelül 11-12 év – szemben a  CO₂-vel, amely évszázadokig a légkörben marad –, a szorzója attól függ, milyen időtávot vizsgálunk. Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC) legfrissebb hatodik értékelő jelentése (AR6) alapján

rövid, 20 éves időtávon (GWP-20) a metán körülbelül 80–83-szor erősebb üvegházgáz, mint a szén-dioxid, míg a nemzetközi elszámolásokban használt 100 éves időtávon (GWP-100) a szorzója átlagosan 27–30-szoros.

A pontos értékeket tovább árnyalja a kibocsátás eredete is: a fosszilis forrásból származó metán lebomlásakor új szén kerül a körforgásba  CO₂ formájában, míg a biogén metán a már meglévő szénciklus része, emiatt a fosszilis metán GWP-értéke némileg magasabb.

A metán nemcsak önmagában nyeli el a hőt, hanem a légkör különböző magassági rétegeiben egyéb üvegházhatású anyagokat (ózon, sztratoszférikus vízpára) hoz létre, míg a földrajzi övezetektől függően eltérő sebességgel bomlik le. A metán üvegházhatásának eltérései összetett légkörfizikai és légkörkémiai folyamatokra vezethetők vissza, ahol más és más a viselkedése a vertikális magassági rétegek, valamint a horizontális földrajzi és éghajlati övek függvényében.

A vertikális dimenzióban, vagyis a légköri rétegek mentén a metán teljesen eltérő mechanizmusokon keresztül fejti ki melegítő hatását a troposzférában és a sztratoszférában. A földfelszínhez közeli alsó rétegben, a troposzférában (0–12 km magasság között) a metánmolekulák közvetlenül elnyelik a Föld által kisugárzott infravörös hőenergia egy részét, megakadályozva annak kijutását a világűrbe. Ugyanakkor a troposzférában a metán nemcsak közvetlenül nyeli el a hőt, hanem összetett kémiai reakciósorozatokon keresztül hozzájárul a troposzférikus ózon képződéséhez is. Mivel a troposzférikus ózon maga is rendkívül erős üvegházhatású gáz és mérgező légszennyező anyag, a metán jelenléte ezen a közvetett úton lényegesen növeli az alsó légkör felmelegedését. Amikor a metánmolekulák feljutnak a légkör felső rétegébe, a sztratoszférába (~12–50 km magasságban), kémiai lebomlásuk során vízpára keletkezik. A sztratoszféra természetes állapotában kifejezetten száraz környezet, így az ott felhalmozódó kiegészítő vízpára kimagaslóan hatékony hőtakaróként viselkedik, ami a metán egy másik rendkívül jelentős közvetett üvegházhatású következménye.

A horizontális dimenzióban, azaz a földrajzi és éghajlati övezetek tekintetében a metán lebomlási sebessége és légköri élettartama is jelentősen változik. A metán legfőbb természetes lebontó ágense a légkörben a hidroxilgyök (OH), amelynek keletkezéséhez közvetlen napsugárzásra és magas légnedvességre van szükség. Emiatt a trópusi zónákban, ahol az Egyenlítő környékén egész évben magas a páratartalom és erős az UV-sugárzás, a légkörben bőségesen jelen vannak a hidroxilgyökök. Az itt kibocsátott vagy ide áramló metánmolekulák sokkal gyorsabban lebomlanak. Ezzel szemben a sarkvidéki és hideg zónákban a kevés napsütés és az alacsony páratartalom miatt jóval alacsonyabb a hidroxilgyökök koncentrációja, ami azt eredményezi, hogy a metán ott lényegesen hosszabb ideig marad változatlan formában a légkörben, így helyileg elnyújtottabb és intenzívebb melegítő hatást fejt ki. 

A NASA klímakutató intézete végezte el azokat az alapvető modellezéseket (Drew Shindell és munkatársai vezetésével), amelyek kimutatták, hogy a metán teljes melegítő hatásának mintegy 40–50%-a közvetett hatásokból (főként a troposzférikus ózonból és a sztratoszférikus vízpárából) származik.

Csúcson a metánkibocsátás

A globális metánkibocsátás 2024-ben elérte a 9,5 milliárd tonnás szén-dioxid-egyenérték (GtCO₂e) csúcsértéket. Ez az év globális üvegházhatású gázkibocsátásának körülbelül 18%-át tette ki.

A metánkibocsátás 1990 óta több mint 29%-kal nőtt.

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Metánkibocsátás 1970-2024 között (millió tonna CO₂e) (Forrás: statista.com)

A legnagyobb metánkibocsátással rendelkező országok a világ legnagyobb gazdaságai, élükön Kínával (1,6 milliárd tonna CO₂e), amelyet India (859 millió tonna CO₂e) és az Egyesült Államok (818 millió tonna CO₂e) követ. Ezekben az országokban a nagy népességet ellátó mindennapi rendszerek – mint például az energiatermelés, az élelmiszer-ellátás és a hulladékgazdálkodás – szintén jelentős mértékű metánkibocsátást generálnak. Másképpen fogalmazva: éppen az infrastruktúra, amely a nagy nemzetek modern életét táplálja, segít megmagyarázni, miért szerepelnek ezek az országok a globális metánkibocsátás élén.

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Metánkibocsátások 2024-ben (A metán kibocsátását szén-dioxid-egyenérték tonnában mérik. Ide tartoznak a fosszilis tüzelőanyagokból, az iparból, a mezőgazdaságból, valamint a földhasználat-változásból származó kibocsátások.) (Forrás: Our World in Data)

Kibocsátáscsökkentési lehetőségek

Ahogy arra fentebb rámutattunk, a globális metánkibocsátás 60%-ának forrását az emberi tevékenység jelenti. Ennek nagyjából harmada pedig az energiaszektorból ered. A metánkibocsátás csökkentése költséghatékony, sőt akár nyereséges is lehet, ha a felfogott, ki nem bocsátott gázt földgázként újrahasznosítják.

A Nemzetközi Energiaügynökség becslése szerint évente világszerte több mint 200 milliárd köbméter gáz vész el a fáklyázás, a leeresztés és a szivárgások miatt, amelyet egyébként el lehetne juttatni a globális piacokra. Ez elegendő lenne az Európai Unió éves fogyasztása kétharmadának fedezésére. A felfogott gáz piaci értékét figyelembe véve ezen kibocsátáscsökkentések 30%-a nem járna nettó költséggel, és a túlnyomó többségük is rendkívül alacsony költséggel megvalósítható lenne.

A Globális Metánvállalást (Global Methane Pledge, GMP) a Glasgow-ban 2021-ben megrendezett 26. ENSZ-klímacsúcs (COP26) keretében az EU és az USA indította el, és azóta számos ország csatlakozott hozzájuk.

A GMP-ben jelenleg 159 ország és az Európai Bizottság vesz részt, Magyarország nem csatlakozott a kezdeményezéshez. A kormánynak akkoriban nem volt kommunikált álláspontja, hallgatott. A különböző Orbán-kormányok általában, ha nem is gyanakodva, de nem erős szándékkal fordultak az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi tárgyalásokhoz, amiben szerepet játszhat az is, hogy a metánkibocsátás csökkentése jelentős átalakításokat igényel az energiaágazatban (gázhálózatok szivárgáscsökkentése érdekében) és a mezőgazdaságban (pl. az állattenyésztési kibocsátáscsökkentés okán). Nagyon valószínű, hogy a magyar kormány nem kívánt konkrét, nemzetközi szintű önkéntes célértékeket magára vállalni ezekben a szektorokban. Magyar környezetvédelmi szervezetek (például a Magyar Természetvédők Szövetsége) többször is szorgalmazták a GMP-hez történő csatlakozást rávilágítva arra, hogy a szivárgások feltárása gazdasági szempontból is hasznos lenne.

Az új kezdeményezések és szakpolitikai tervek megteremtették az alapokat a metáncsökkentés gyorsított végrehajtásához az elkövetkező években. A GMP célkitűzésének elérése, miszerint 2030-ra a globális antropogén kibocsátást legalább 30%-kal kell csökkenteni a 2020-as szinthez képest, technikailag még mindig lehetséges, amennyiben a bevált technikai metáncsökkentő intézkedéseket teljes mértékben végrehajtják. Ezeknek a megoldásoknak a többsége alacsony költségű, és olyan éghajlati, légszennyezés-csökkentési és fejlesztési előnyöket kínál, amelyek messze meghaladják költségeiket.

Az energiaágazatban rejlik a legnagyobb csökkentési lehetőség olyan intézkedések révén, amelyek megakadályozzák a termelési veszteségeket, és különösen alacsony, sőt akár negatív költségekkel járnak. A siker azonban a kibocsátás szigorú nyomon követésétől, határozottabb szakpolitikáktól és a finanszírozási források jelentős növelésétől függ. A metánkibocsátás gyors csökkentését össze kell hangolni az energia- és élelmiszer-rendszerek szélesebb körű átalakításával, valamint az erőforrás-hatékonyság javításával a körforgásos gazdaság irányába, összhangban a nemzetközileg elfogadott éghajlati célokkal.

A következő évek döntő jelentőségűek lesznek a globális felmelegedés mérséklésében és az éghajlati billenőpontok elérése kockázatainak csökkentésében. A metánkibocsátás terén tett azonnali lépések gyors és többszörös előnyöket hozhatnak az éghajlat és a tiszta levegő számára.

Uniós szerepvállalás

Az EU vezető szerepet tölt be a metánkibocsátás csökkentésében. Az EU stratégiája és szabályozása a mérésre, a jelentéstételre és az ellenőrzésre összpontosítanak, hogy tovább csökkentsék a metánkibocsátást mind az EU-ban, mind világszerte.

A 2020-ban elfogadott uniós metánstratégiában megfogalmazott céloknak megfelelően 2024-ben hatályba lépett az energiaágazat metánkibocsátásának csökkentéséről szóló, az EU történetében első ilyen jellegű rendelet. Célja a légkörbe kerülő metánkibocsátás csökkentése mind az EU-ban, mind a globális ellátási láncaiban, valamint az EU-ban működő fosszilis energiaipari vállalatok által okozott metánszivárgások minimalizálása.

Az energiaágazatban a metánkibocsátás csökkentésének legnagyobb kihívása annak észlelése és számszerűsítése. Ezért a szabályok a mérésre, a jelentéstételre és az ellenőrzésre összpontosítanak, szigorú előírásokkal a szivárgások felderítésére és kijavítására vonatkozóan.

A rendelet a meglévő, ambiciózus, iparág által vezérelt szabványokra épül. A metánkibocsátás mérése és jelentése az „Oil and Gas Methane Partnership 2.0” keretrendszerre épül, amely már a globális olaj- és gáztermelés 42%-át fedi le.

Az EU-n belül a vállalatoknak rendszeresen ellenőrizniük kell berendezéseiket a szivárgások felderítése érdekében. Szivárgás észlelése esetén azt haladéktalanul – többnyire 5 vagy 15 munkanapon belül – meg kell javítaniuk, és nyomon kell követniük a javítás sikerességét.

A rendelet tiltja a metán rutinszerű kibocsátását a levegőbe (leeresztés) és elégetését (fáklyázás). A fáklyázást csak akkor engedélyezi, ha a metán visszasajtolása, helyszíni hasznosítása vagy a piacra szállítása műszakilag nem kivitelezhető, és szigorúbb szabályokat ír elő annak végrehajtására vonatkozóan. Emellett előírja az EU-tagállamok számára, hogy azonosítsák és csökkentsék a bezárt és felhagyott olaj- és gázkutakból származó kibocsátásokat.

A rendelet az importőrökre vonatkozó számos követelményt fokozatosan vezet be. Annak érdekében, hogy segítse az EU-n kívüli országok importőreit és gyártóit e szabályok betartásában, a Bizottság márciusban közzétett egy „útmutatót” – amelyet legutóbb szeptemberben frissítettek.

A szabályozás nagy részének végrehajtása, a megfeleléssel kapcsolatos döntések meghozatala és a jelentéstétel – beleértve a nemzetközi dimenziót is – az egyes uniós tagállamok illetékes hatóságainak feladata. A szabályok be nem tartása esetén az egyes uniós tagállamokban meghatározott szankciók alkalmazandók.

Júliusban a Bizottság ajánlást tett közzé az energiaágazatban a metánkibocsátás csökkentésére vonatkozó opcionális záradékmintákról (EU/2026/1834), valamint az importőrök kötelezettségeivel kapcsolatos szankciók alkalmazásáról (EU/2026/1835). Ez a két ajánlás hozzájárul egy egyértelmű, kiszámítható és megbízható keret kialakításához a rendelet hatékony végrehajtása érdekében, miközben megőrzi az EU ellátásbiztonságát.

Fontos jogszabályt halaszthat el az EU

A világ első, az importált fosszilis tüzelőanyagokból származó metánkibocsátást szabályozó rendelete az eredeti tervek szerint 2027 januárjában lépne hatályba az EU-ban, és előírná, hogy az EU-t ellátó külföldi olaj- és gáztermelőknek nyomon kell követniük és be kell jelenteniük metánkibocsátásukat. A tervek szerint azok a vállalatok, amelyek nem tartják be a szabályokat, az éves forgalmuk akár 20%-át kitevő bírsággal is szembesülhetnek. A rendelet értelmében 2030-tól metánkibocsátási határértéket kellene előírni a kőolaj- és gázimportra.

Az Európai Bizottság azonban a jogszabály hatálybalépésének elhalasztását mérlegeli, válaszul a francia, az amerikai és más kormányok felhívásaira, amelyek attól tartanak, hogy ezek a szabályok alááshatják az energiabiztonságot. Emmanuel Macron francia elnök egyéves halasztást kért azzal az indokkal, hogy a szabályok jogi kockázatokat jelenthetnek az importőrök számára az energiaellátás szűkülése miatt. Több mint egytucat EU-tagállam – köztük Németország, Európa legnagyobb gázpiaca – pedig júniusban kérte a szabályok hatálybalépésének elhalasztását vagy felfüggesztését, attól tartva, hogy azok tovább korlátozhatják a már így is szűkös üzemanyag-ellátást. Néhány ország, köztük Olaszország és Csehország, hároméves halasztást szeretne.

Az idei klímacsúcson kiemelten kezelik a metán-kérdést

Az ENSZ 31. klímacsúcsát (COP31) november 9–20. között a törökországi Antalyában rendezik meg, amelynek megvitatandó témái közül az egyik prioritás a „nulla hulladék”, ezen belül is a hulladékból származó metánkibocsátás csökkentése és a körforgásos gazdaságra vonatkozó szakpolitikák előmozdítása.

A török first lady, Emine Erdoğan, a globális színtéren a „nulla hulladék” és a metánkibocsátás-csökkentés kiemelkedő szószólója annak ellenére, hogy most kiderült: hazájában hatalmas metánfelhők keletkeznek. A The Guardian beszámolója szerint Törökországban a világ egyik legsúlyosabb hulladéklerakóból származó metánszivárgása figyelhető meg. A 16 milliós Isztambul közelében található Silivri Törökország legnagyobb hulladéklerakója, amely naponta 10 000 tonna hulladékot dolgoz fel.

Murat Kurum, Törökország környezetvédelmi minisztere és a COP31 kijelölt elnöke az antalyai csúcstalálkozón részt vevő 196 országnak írt levelében leszögezte:

A metánkibocsátás csökkentése az egyik leggyorsabb és leghatékonyabb stratégia a rövid távú hőmérséklet-emelkedés lassítására. A hulladékgazdálkodási ágazat ezért kiemelkedő lehetőséget kínál az azonnali éghajlati előnyök elérésére.

Üdvözítő lenne, ha ezeket a szép szavakat határozott tettek követnék.

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