Fizessenek a gazdagok? Az igazság a sokat vitatott vagyonadóról

Közeleg a vagyonadó, a törvénytervezet már ismert, és a politikai támogatás is biztos, a közgazdászok többsége azonban ellenzi vagy legalábbis óvatosságra int. A tőke–munka modellből kiindulva vizsgálom meg, hogy közgazdasági nézőpontból mennyire indokolható az új adó, és arra jutok, hogy lényegében kettős adóztatásaról van szó.

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Kezdjük az alapoknál

Vagyonadóra várunk, a törvénytervezet ismert, a politikai támogatás kétségtelen, miközben a közgazdász szakma általánosságban ellenzi, jobb esetben is aggodalmait hangoztatja és óvatosságra int. A tárgyban már számos cikk és nyilatkozat olvasható, ezek szinte kivétel nélkül az utóbbiaktól származnak. Ellenben a támogatók álláspontjukat evidenciának tartják („Fizessenek a gazdagok!”), ezért azt nem tartják fontosnak indokolni és az ellenzők érveit cáfolni (magam csak egy ilyen megnyilvánulásra emlékszem), legfeljebb céljaikat „leleplezni”.

Az először Adam Smith által megfogalmazott (klasszikus) adózási alapelv szerint az adózásban az igazságosság az arányossággal azonos: mindenki jövedelmi és vagyoni helyzetétől függően – értsd: a tehetősebbek arányosan több – adót fizessenek. (Ez az alapelv kizárja a feudális nemesség Magyarországon Smith idejében még létező adómentességét és a fejadót, de nyitva hagyja az arányosság „meredekségének” kérdését: az egykulcsos, lineáris adózás is arányos …)

Ám kérdés, hogy ebből a közgazdaságelméleti alapvetésből a XXI. század elejére nem vált-e vitathatóvá a „vagyoni helyzet”?

Adam Smith idején (1723-1790) a vagyon, mint jövedelem forrása leginkább természeti erőforrások tulajdonjogát jelentette.

Olyannyira ez volt a helyzet, hogy még egy évszázaddal később is úgy gondolta Henry George (1839-1897), hogy elegendő volna, ha az állam mindössze egyetlen egy adót (Single Tax) vetne ki, melynek alapja a föld (puszta) értéke lenne. Nem adóztatná sem a munkajövedelmeket, sem a vállalkozók nyereségét, de még a földeken álló épületeket sem. Ezt azért tartotta igazságosnak, mert a munka jövedelme a munkást, a tőke hozama a befektetőt illeti, de a föld nem emberi alkotás, hanem természeti adottság, viszont értékének jelentős része a közösség tevékenységéből származik. A föld tulajdonosa földjáradékot (economic rent) élvez, ami nem tőkéjének és/vagy munkájának megérdemelt jövedelme. Ezért a földjáradék nem a tulajdonost, hanem a közösséget illeti, amit annak adó formájában kell visszakapnia. A Single Tax az I. világháború előtti évtizedekben a baloldali-progresszív (ám nem marxista) értelmiségi körökben roppant népszerű gondolat volt.

Ám a természeti erőforrások tulajdonjoga, mint járadék típusú jövedelem forrása a XX. században gyakorlatilag eltűnt. Ehhez elég csak megnézni, hogy a mai dollármilliárdosok minek köszönhetik milliárdjaikat.

A közgazdászok ritkán éreznek késztetést, hogy az elméleti alapoktól építsék fel érvelésüket – ezt általában rangon alulinak tartják. Magam mégis ezt teszem. Vegyünk egy nagyon leegyszerűsített kétszereplős gazdasági modellt! A két szereplő a TŐKE és a MUNKA, vagyis a tőkés és a munkás (munkavállaló), a termelőeszközök tulajdonosa és önmaga munkaerejének tulajdonosa. A tőkés megélhetését a tőkejövedelem, a munkás megélhetését a munkajövedelem biztosítja (ún. vegyes jövedelem nincs). A gazdaság zárt.

A kiindulópont, hogy jövedelemtermelésre csak a két termelési tényező képes: a tőke és a munka. Ezek esetünkben egymást kizáró kategóriák: a tőkés nem vállal munkát, nem lesz munkavállaló, míg a munkavállalónak nincs tőkéje. A tőke tulajdonosa – a tőkés – tőkejövedelemre, a munka „tulajdonosa” – a munkavállaló – munkajövedelemre tesz szert. (A munkajövedelembe beleértve de jure a vállalat által fizetett, de facto a munkajövedelmet terhelő társadalombiztosítási járulékokat, vagyis az compensation of employee – a bruttó bér bruttója.)

A munkavállaló és a tőkés között alapvető különbség, hogy előbbi megélhetési kényszerben van, az utóbbi nincs.

Mivel a munkavállaló megélhetési kényszerben van, ezért vagy önfoglalkoztatóvá, vagy alkalmazottá kell válnia. Előbbi esetben olyan árukat állít elő és/vagy olyan szolgáltatásokat nyújt, melyékért mások hajlandók fizetni. Utóbbi esetben a munkavállaló a tőkés által fizetett, előre kialkudott bér ellenében válik alkalmazottá, annak rendelkezésére bocsátja munkavégző képességét: annak utasítása szerint és annak tulajdonát képező eszközöket használva termékeket állít elő és/vagy szolgáltatásokat nyújt.

A munkavállalóval ellentétben a tőkés nincs megélheti kényszerben. Ha tőkéjével képtelen olyan szintű tőkejövedelemre szert tenni, mely nem biztosítja tőkéje reálértékének megőrzése felett legalább a kockázatmentes befektetéssel (állampapír, bankbetét stb.) elérhető hozamot, akkor nincs értelme tőkésként gazdasági tevékenységét folytatnia. Ha mégis folytatja, feléli tőkéjét. Ehelyett jobban teszi, ha ezt önmaga, mint magánszemély teszi meg.

Míg a munkajövedelem egésze a megélhetést (fogyasztást) szolgálja, a tőkejövedelem egyik része a termékfelhasználás (azon vásárolt termékek, melyeket a termelési folyamat során felhasználtak, elfogyasztottak vagy beépítettek a saját termékek és/vagy szolgáltatások előállítása során), másik része az amortizáció, mely a tőke reálérték-őrzését hivatott biztosítani (a termelés folyamatában elhasználódó épületek, gépek, berendezések, járművek stb. pótlását, illetve ennek érdekében tartalék képzése).

Ami a tőkejövedelemből a termelőfelhasználás és az amortizáció után marad, az a tőkés vállalkozói tevékenységének eredménye. Ezt adó (vállalati nyereségadó, társasági adó) terheli. Az adózás utáni eredmény a profit. A profitnak (hosszabb távon feltétlenül) meg kell haladnia a kockázatmentes befektetéssel elérhető hozamot, elvégre a tőkés ezért vállal üzleti kockázatot. A tőkés a profittal két dolgot tehet: vagy vállalkozásában „hagyja”, mivel azt fejleszteni kívánja (új termelőeszközöket kíván beszerezni), vagy „kiveszi”, s azt személyes fogyasztására fordítja. Utóbbi esetben a profitból személyes fogyasztást szolgáló személyi jövedelem lesz, akárcsak a munkajövedelem.

A való világban persze a tőkés általában maga is munkavállaló, leginkább mint saját vállalkozásának vezetője, így megélhetését nem vagy nem csupán az adózott eredmény „kivett” része biztosítja.

Ehhez hasonlóan a munkajövedelem nem csak a fogyasztást szolgálhatja, annak fogyasztási célból el nem költött (megtakarított) része tőkévé válhat. Tehát a tőkejövedelem egy része személyi jövedelemmé vállhat, a munkajövedelem egy része pedig tőkévé.

Látnunk kell, hogy – ceteris paribus – adott vállalkozás által munkavállalóinak kifizetett (bruttó-bruttó) bérek és a tőke tulajdonosának adózás előtti eredménye, illetve a munka- és tőkejövedelmek (együttesen: hozzáadott érték) csak egymás rovására nőhet. A túlzottan nagy munkavállalói jövedelemtömeg (melynek a túlzottan magas bérek és a túl sok dolgozónak kifizetett, bár alacsonyabb bér egyaránt oka lehet) csökkenti az adózás előtti eredményt, s ha ez hosszabb távon is megközelíti a kockázatmentes befektetéssel elérhető hozamot, vagy az alá kerül, esetleg nincs is adózás előtti eredmény, a vállalkozással fel kell hagyni. Azt a piac, mint gazdasági szereplőt, kiselejtezte. Aki a tőkéjét nem tudja hatékonyan használni (úgy, hogy a befektetett tőkéjére eső adózás utáni eredmény meghaladja – lehetőleg jócskán – a kockázatmentesen elérhető hozamot), az jobban teszi, ha idejekorán felhagy vállalkozói tevékenységével, s tőkéjét inkább maga személyes fogyasztására fordítja.

Most térjünk rá az adózásra

Ha a vállalkozói tevékenység eredményét nem terhelné adó, akkor kisebb eredmény esetén is biztosított volna a tőke megtérülésének elfogadható szintje. Akkor – elvileg – magasabbak lehetnének a munkajövedelmek. De rendszerint nem erről van szó: egyes vélemények szerint gazdasági szempontból az volna az optimális, ha a vállalkozási nyereségadó kulcsa nulla százalék lenne, mert – mondván – ez támogatja leginkább az erőteljesebb tőkefelhalmozáson keresztül a magasabb gazdasági növekedést. Olyan neves közgazdászok vallják ezt, mint például Laurence J. Kotlikoff, Lester C. Thurow és Milton Friedman. Ez lényegében az úgynevezett lecsorgás-elmélet, mely szerint hosszabb távon a kizárólag munkajövedelemmel rendelkezőknek is előnyös, ha a munkajövedelmek rovására a tőkejövedelmek – konkrétan a profitok – nőnek.

Ám nem csupán a gazdaság profitszintjét túlzottan leszorító vagy azt egyenesen eltüntető túlzott munkavállalói jövedelmek tehetik tönkre a gazdaságot, hanem az is, ha a munkavállalói jövedelmek rovására megnövelt profitok befektetésének eredményeként növekvő kínálat nem találkozik megfelelő fogyasztói kereslettel, amit a személyi jövedelmek jelentenek. Mindennek hatására rövid idő múlva (de középtávon feltétlenül) mind a munkavállalói jövedelmek, mind a profitok csökkeni kezdenek.

A gazdaság kényes jószág: egyszerre igényel megfelelő fogyasztói keresletet és profitszintet. Bármerre is leng ki az inga, a gazdaság válságba kerül, és fájdalmas út vezet az újbóli egyensúly felé.

A vállalkozások adóztatásának van előnye is: növeli az eredménykényszert. A lényeg az, hogy a kulcs minden vállalkozást azonosan érintsen. (Ez nem zárja ki, hogy a gazdaságpolitika gazdaságfejlesztési célból bizonyos vállalkozásokat ezen adó megfizetése alól részben vagy egészben, de szigorúan átmeneti jelleggel mentesíthessen.)

Valójában ki fizeti az adót?

A személyi jövedelmet személyi jövedelemadó (SZJA) terheli. A személyi jövedelem döntően munkavállalói jövedelem, de a vállalkozás adózás utáni eredményének „kivett” – a tőkésnek kifizetett – része is személyi jövedelem. Az SZJA-t a jövedelem keletkezésekor fizetik. Az általános forgalmi adót (ÁFA) technikai értelemben a vállalatok is fizetnek, de azt visszaigényelhetik, amit a végső fogyasztó – aki személyi jövedelméből vásáról – nem teheti meg. Az ÁFA, mint az SZJA a személyi jövedelmet terheli, ám míg az SZJA-t annak keletkezésekor, az ÁFÁ-t elköltésekor fizetik. Azonos személyi jövedelem esetén annak nagyobb hányadát megtakarító kevesebb adót fizet, mert személyi jövedelme egy részét nem költi el, vagy egyenesen tőkévé alakítja. Ezt a helyzetet szokás úgy félreérteni, hogy „gazdagabb, mégis kevesebb adót fizet”. (A társadalombiztosítási járulékok, mint említettük, egészükben a munkavállalói jövedelmet terhelik.)

Most térjünk a vagyonadóra

A tőke tőkévé tett – fogyasztásra el nem költött – munkajövedelem, melyet reálértelemben a vállalkozásban „hagyott” profit gyarapít. A tőke nem értelmezhető személyi jövedelemként. A tőke fogyasztás szempontjából „holt tőke”, mely nem járul hozzá tulajdonosa fogyasztással elérhető „jól-létéhez”. Akkor járul hozzá, ha onnan „kiveszik”, amikor személyi jövedelem lesz, melyet keletkezésekor SZJA, elköltésekor pedig ÁFA terhel. A tőke felett a tőkésnek „csupán” rendelkezési joga van.

Mindebből következik, hogy a vagyonadó ugyanazon jövedelem kettős adóztatása, s mint ilyen indokolhatatlan. A személyi jövedelem keletkezésekor SZJA-val adóztatandó, ha a politika úgy látja jónak, akár erősen progresszív módon is. Elköltésekor pedig ÁFA terhelje, mely az SZJA-val ellentétben nem lehet progresszív, csak egykulcsos. A vállalkozások nyereségének egykulcsos adóztatása indokolt, még ha vannak is érvek az adómentesség mellett.

Mit tehet a közgazdasági szempontból konzisztens politika? Két dolgot. Az egyik, hogy jelentősen, akár több kulcsot alkalmazva megemeli a magas személyi jövedelemmel rendelkezők SZJA-terhét. A másik teendő némileg bonyolultabb. Az adóhatóság figyelemmel kiséri az egyes egyének vagyonának alakulását és azt összeveti a személyi jövedelmének alakulásával. Az adóhatóság által ismert személyi jövedelemből vajon felhalmozható-e az egyén vagyona? Eközben különbséget tesz a személyes vagyon (ingatlan, gépjármű stb.) és a tőkevagyon között. Vállalkozásának/befektetésének adózott eredménye, annak „kivett”, SZJA-val terhelt hányada fedezetet nyújt-e személyes vagyon nagyságára, illetve a „bennhagyott” hányad (és hosszabb távú üzleti kilátások) indokolja-e a tőkevagyon gyarapodását?

Ha nem, akkor rés van a pajzson: a különbség oka valamiféle nem legális tevékenység: bűnözés, korrupció, adócsalás-adóelkerülés stb. Ennek feltárása rendőri-ügyészségi és adóhatósági feladat.

De lehetséges, hogy a tőkés vállalatának működési költségeként számol el olyan kiadásokat, melyeket enélkül adózás utáni személyi jövedelméből kellene fedeznie. Nincs autója, céges autót használ és cége számlájára tankol akkor is, amikor nem cége ügyes-bajos dolgaiban fárad; lakását cége bérli vagy egyenesen annak tulajdona; az étel, amit eszik, jórészt cége reprezentációs költségéből fizeti stb. Akár az is lehetséges, hogy szinte semmilye sincs, vállalkozását leszámítva, külsőségeiben mégis úgy él, mint egy milliárdos. Örök harc folyik a kormányok adó- és számviteli szabályozása, valamint a kiskapukat rendre megtaláló „adóoptimalizálásban” jártas tanácsadó cégek között.

A közhangulat levezetése

A vagyonadó közgazdaságelméleti szempontból kettős adóztatás. Ami indokolt, az a progresszívvá tett és magasabb jövedelmi sávokban érezhetően magasabb SZJA-kulcs, továbbá az adóhatóság felhatalmazása a személyes vagyon/tőkevagyon gyarapodásának a személyi jövedelemmel való folyamatos összevetésére. Ehhez olyan adatbázisok építésére lenne szükség, melyek adatvédelmi aggályokat vethetnek fel, de gondos jogalkotói munkával és célhoz kötöttségükre való hivatkozással bizonnyal elháríthatók. Végül, de egyáltalán nem utolsósorban újragondolandó az örökösödési adó.

Lássuk be: a kormány az elődje által „felépített” gazdasági elit („NER”) ellen széleskörben megnyilvánuló közutálatnak teret engedve, a közhangulat levezetésére vezeti be a vagyonadót.

Politikai döntésről van szó. Egyszeri vagyonváltság (mint 1921-ben) vagy vagyondézsma (mint 1947-ben) talán szerencsésebb lenne, de azok teljes gazdasági-politikai összeomlások következményeiként kerültek kivetésre, ilyesmiről azért most szó nincs.

Barátkozzunk meg a vagyonadó létével, s reménykedjünk, hogy negatív gazdasági hatását tekintve túlzottak aggodalmaink.

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