Ilyen időnk lesz a hétvége hátralévő részében

Vasárnap délnyugat felől lassú felhőzet-növekedésre számíthatunk, a legmagasabb hőmérséklet vasárnap 8 és 13 fok között várható - közölte a HungaroMet.

Időjárási helyzet Európában

Szárazföldünk túlnyomó részének időjárását egy hatalmas kiterjedésű anticiklon alakítja, amelynek középpontja a Germán-Lengyel-alföld fölött található. Területén csendes az idő, ugyanakkor a Kárpátoktól északra már csak lassan zsugorodik az éjszaka képződő köd, rétegfelhőzet, amely helyenként tartósan is megmarad - másutt szinte zavartalan a napsütés. A légköri frontok Európa peremterületein vonulnak, s okoznak csapadékot, Skandinávia északi részén, illetve a Kelet-európai-síkságon az eső mellett havas eső, havazás is előfordul. Szintén előfordul csapadék az említett magasnyomás nyugati, délnyugati peremén az Alpok és az Appennini-félsziget térségében. A csapadékot okozó nedvesebb léghullámok a következő 36 órában a Kárpát-medencéhez is közelebb kerülnek, emiatt

vasárnap délnyugat felől lassú felhőzet-növekedésre számíthatunk.

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig

Éjszaka nagyrészt derült lesz az ég, de a délnyugati tájakon felhősödés kezdődik. Hajnalra többfelé párássá válik a levegő, főleg az Alföldön helyenként köd is képződik, de a látási viszonyok javulását követően az ország keleti felén vasárnap is csaknem zavartalan lesz a napsütés. Ezzel szemben délnyugat felől a Dunántúl, majd a középső tájak fölött is egyre összefüggőbb felhőzet terjeszkedése, majd vastagodása valószínű, amelyből elsősorban este, késő este néhol gyenge eső is előfordulhat. Szombaton az északkeleti, keleti szél helyenként, vasárnap a déli szél Sopron környékén élénkülhet meg időnként. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6 és 0 fok között alakul, de a fagyzugokban több fokkal hidegebb, míg

a magasabb helyeken, a vízpartokon, illetve a felhősebb tájakon enyhébb lehet a hajnal.

A legmagasabb hőmérséklet vasárnap 8 és 13 fok között várható.

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