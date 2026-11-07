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Jöhet itthon is a DSR és P2X? Nem gond, ha nem érted, majd mi elmagyarázzuk!
Gazdaság

Jöhet itthon is a DSR és P2X? Nem gond, ha nem érted, majd mi elmagyarázzuk!

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Elkészült az első magyar Nemzeti Rugalmassági Jelentés, amely a hazai villamosenergia-rendszer rugalmassági igényeit és a rugalmasság kiaknázása előtt álló lehetséges piaci akadályokat elemzi. E szerint a rendszer közép- és hosszú távú rugalmasságában nincs strukturális jellegű hiány a hagyományos gáz- és olajtüzelésű erőművi portfólió és az ipari akkumulátoros villamosenergia-tárolók várt terjedése mellett, a fogyasztói igény növekedését lekövető rugalmasság kielégítése azonban kockázatos lehet a reggeli és esti csúcsban, a naperőművi termelés kiesése esetén pedig akár a napközbeni órákban is. A Mavir vezetésével készült jelentés fontos üzenete, hogy a jogszabályi és szabályzati környezet felülvizsgálata és módosítása is szükséges a rugalmassági potenciál teljes kiaknázásához, ahogyan a fogyasztók ösztönzöttségének megteremtése is.
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A villamosenergia-rendszer (VER) rugalmassága (flexibilitása) azt a képességet jelenti, amellyel a rendszer képes gyorsan alkalmazkodni az áramtermelés és -fogyasztás közötti hirtelen változásokhoz, és fenntartani ezek egyensúlyát.

A hálózat stabil fenntartásához ugyanis a keresletnek és a kínálatnak minden másodpercben tökéletes egyensúlyban kell lennie; ezt számos különféle eszköz és megoldás segítheti elő, az akkumulátoros energiatárolók, mindkét irányban mozgósítható erőművi tartalékok, fogyasztó oldali válasz (DSR) lehetőségek, P2X technológiák (olyan eljárások, amelyek a megújuló energiaforrásokból származó többlet villamos energiát különböző energiahordozókká, zöld gázokká, folyékony üzemanyagokká vagy alapanyagokká alakítják át), illetve a külkereskedelmi lehetőségek és határkeresztező kapacitások.

A hálózati rugalmasság jelentőségét különösen felértékelte az energiaátállás, illetve az időjárásfüggő megújuló erőművek térnyerése, mivel a nap- és szélenergia-termelés ingadozó, bizonyos mértékben kiszámíthatatlan, és nem mindig akkor áll rendelkezésre, amikor a legnagyobb a kereslet.

A villamosenergia-rendszer termelői és fogyasztói oldalán egyaránt tapasztalható gyors átalakulás, valamint a nemzeti rendszerek egymáshoz való integrálódása indokolttá tette a rendszerszintű rugalmassági igények és képességek hosszabb távú tervezését is,

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ezért az Európai Unió tagállamai számára kötelezővé tette, hogy kétévente saját nemzeti rugalmassági jelentést készítsenek.

A Nemzeti Rugalmassági Jelentést az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/943 rendelete (a villamos energia belső piacáról szóló rendelet) alapján kell elkészíteni, amely a Tiszta Energia Csomag (Clean Energy Package) egyik legfontosabb alappillére. A nemzeti rugalmassági jelentést az átviteli rendszerirányítók és az elosztóhálózat üzemeltetők uniós szervei (ENTSO-E és EU DSO Entity) által kidolgozott és az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége (ACER) által jóváhagyott módszertan szerint július 25-éig kellett elkészíteni a Mavir vezetésével.

A magyar átviteli rendszerirányító október 19-én közölte, hogy elkészült az első rugalmassági jelentés, és hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) október 8-án hagyta jóvá az anyagot, amely a MEKH és az elosztói engedélyesek részvételével közösen került kidolgozásra.

Az elemzés 5-10 éves időtávon (a 2030-as és 2035-ös sarokévre vonatkozóan) a rendszerszintű rugalmassági igények és képességek összevetését tartalmazza, valamint vizsgálja a hálózati rugalmasság aspektusait is, a strukturális hiányosságok azonosítása érdekében.Az eredmények azt a célt is szolgálják, hogy

amennyiben indokolt, a Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) részeként ambiciózus, nem fosszilis rugalmassági célszámok kerüljenek meghatározásra.

A jelentésben szereplő prognózisok közép- és hosszú távon jelentős naperőművi (14 GW) és szélerőművi (1,6 GW) felfutással számolnak a fogyasztás növekedése mellett, ami jelentős hatást gyakorol a VER rugalmassági igényeire. A forrásoldali változások további lényeges eleme 3 új kombinált ciklusú gázerőmű (CCGT) létesítése közép távon, illetve Paks II. üzembelépése hosszú távon, mindemellett a prognózisok már közép távon közel 500 MW fogyasztói rugalmasság, valamint 1600 MW ipari villamosenergia-tároló megjelenését is feltételezik.

A megújuló energiaforrásokból termelt villamos energia hatékony integrálásának egyik mérőszáma a megújulók integrációja miatti rugalmassági igény.

A jelentés megállapítja, hogy a NEKT szerinti megújuló integrációs célszámok a várható terhelési és forrásoldali prognózisok mentén minden vizsgálati évben teljesülnek,

így a megújulók integrációja miatt fellépő rugalmassági hiányt nem azonosítottak.

Ugyanakkor az úgynevezett maradó terhelés (az az áramigény, amelyet a nem szabályozható, időjárásfüggő megújuló források termelése után fennmaradó, hagyományos, szabályozható erőművekkel kell fedezni) órás változékonyságának kezelésére fel-irányban (a kieső termelés/bővülő fogyasztás kompenzálására) nem lesz elegendő eszköz az import konzervatívabb figyelembevétele mellett – szögezik le.

A terhelési és a naperőművi termelési profilhoz illeszkedve fel-irányú képességre két lokális csúcsban van szükség, a reggeli órákban, valamint a délutáni-esti csúcsban.

A villamosenergia-rendszer képessége a maradó terhelés órás változékonyságának kezelésére le-irányban (a többlet termelés kompenzálására) jobb, de még mindig elégtelen lesz; ugyanis a kalkulált export – bár jelentősen csökkenti a hiányos időszakok számát és mértékét – a hiányt teljesen nem tűnteti el.

Az előrejelzési hibák, valamint a váratlan kiesések kezelésére fel-irányban a másnapi és valós idő közötti időtávon sincs elegendő eszköz, a nagy hiányok bekövetkezésének valószínűsége azonban alacsony, és a határkeresztező képességek is jelentős mértékben csökkentik a fel irányú hiányok kockázatát - emelik ki. Le-irányban a másnapi és valós idő közötti időtávon csak kisebb hiányok mutatkoznak: az időjárásfüggő termelőket és az export-képességeket figyelembe véve közel elegendő eszköz állhat rendelkezésre.

Ami a hálózat különböző szintjeit illeti, átviteli hálózati rugalmassági igényt a jelentés sem le-, sem fel-irányban nem azonosított. Az elosztóhálózati rugalmassági igénnyel kapcsolatban a jelentés megállapítja egyrészt azt, hogy a korlátozható naperőműves termelés időszakos visszafogása csak elenyésző arányú kiesést okoz a teljes termeléshez és fogyasztáshoz képest. Másrészt, mivel a piaci alapú rugalmassági szolgáltatások még kidolgozási/pilot fázisban tartanak, így a piaci alapú rugalmassági szolgáltatások közép- és hosszú távú igénybevétele megalapozottan egyelőre nem becsülhető; ahogyan a jelenlegi módszertan szerint a nem piaci alapú teher-újraelosztás közép és hosszú távú igénybevétele sem.

A jelentés fontos üzenete, hogy

a jogszabályi és szabályzati környezet új belépőkre, kis szereplőkre, valamint a fogyasztók aktív részvételére vonatkozó felülvizsgálata és módosítása szükséges, de nem elégséges eleme a rugalmasság kiaknázásnak.

A lehetőség mellett szükséges az ösztönzöttség megteremtése is, ez a fogyasztók célzott edukációval és a technológia feltételek támogatásával valósítható meg - fogalmaznak.

A jelentés fő üzenetei:

  • A VER közép- és hosszú távú rugalmasságában nincs strukturális jellegű hiány a hagyományos gáz- és olajtüzelésű erőművi portfólió (új és meglévő) és az ipari akkumulátoros villamosenergia-tárolók várt terjedése mellett. Az elmaradó beruházások hatását vizsgálják és kiértékelik az átfogó értékelés érdekében.
  • A rendszer fel irányú, vagyis a fogyasztói igény növekedését lekövető rugalmasságának kielégítése azonban kockázatos, hiányok a reggeli és esti csúcsban, de a naperőművi termelés kiesése esetén a napközbeni órákban is várhatók.
  • A hiányok jellege alapján a rendszert az árérzékeny fogyasztók, valamint a tisztán piaci alapon működő villamosenergia-tárolók is tudják támogatni. A piaci alapú működés és a tárolási kapacitás növelése javítani tudja a VER rugalmasságát.
  • A jogszabályi és szabályzati környezet új belépőkre, kis szereplőkre, valamint a fogyasztók aktív részvételére vonatkozó felülvizsgálata és módosítása szükséges, de nem elégséges eleme a rugalmasság kiaknázásnak. A lehetőség mellett szükséges az ösztönzöttség megteremtése is, ez a fogyasztók célzott edukációval és a technológia feltételek támogatásával valósítható meg.
  • Az elosztóhálózati rugalmassági igények számítása során figyelembe vett közel 1,4 GW beépített teljesítményű korlátozható naperőműves termelő várható korlátozása 43 GWh körüli, mely nem haladja meg a potenciális hazai PV termelés 0,25%-át vagy a prognosztizált fogyasztás 0,07%-át. A piaci alapú, elosztói rugalmassági platformokon keresztül igénybe vett rugalmasság a pilot fázis tapasztalatai alapján, kellő érettség után növelheti a fel és le irányú elosztóhálózati rugalmassági igényeket is.
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Címlapkép forrása: Thomas Koehler/Photothek via Getty Images

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