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Kiderült, mire ment el a hatalmas összeg: a gyerekek nyaralása helyett reklámra költöttek milliárdokat Magyarországon
Gazdaság

Kiderült, mire ment el a hatalmas összeg: a gyerekek nyaralása helyett reklámra költöttek milliárdokat Magyarországon

Portfolio
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Több mint egymilliárd forint közpénzt költöttek az Erzsébet-táborok reklámozására közvetlenül az áprilisi választások előtt, ami miatt hűtlen kezelés gyanújával tettek feljelentést – közölte Facebook-videójában Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter.

A tárcavezető által ismertetett vizsgálat feltárta, hogy

a Fidesz-kormány alig több mint egy hónap leforgása alatt fordította ezt az összeget a program népszerűsítésére.

A tájékoztatás szerint a hirdetési megrendelések előkészítésében Koncz Zsófia korábbi családügyi államtitkár is részt vett.

Kátai-Németh Vilmos elfogadhatatlannak nevezte a történteket, különösen annak fényében, hogy az Erzsébet-táborok valódi célja a rászoruló fiatalok kikapcsolódásának és élményszerzésének biztosítása lenne.

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Ráadásul a milliárdos kampányt semmilyen szakmai indok nem támasztotta alá

– hangsúlyozta a miniszter. Mint kifejtette, a jogi lépésekre azért volt szükség, mert

ezt a pénzt a gyermekekre, az ő nyaralásukra is fordíthatták volna,

a reklámra elköltött közpénznek pedig valójában őket kellett volna szolgálnia.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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