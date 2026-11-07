Kiderült, mire ment el a hatalmas összeg: a gyerekek nyaralása helyett reklámra költöttek milliárdokat Magyarországon

A tárcavezető által ismertetett vizsgálat feltárta, hogy

a Fidesz-kormány alig több mint egy hónap leforgása alatt fordította ezt az összeget a program népszerűsítésére.

A tájékoztatás szerint a hirdetési megrendelések előkészítésében Koncz Zsófia korábbi családügyi államtitkár is részt vett.

Kátai-Németh Vilmos elfogadhatatlannak nevezte a történteket, különösen annak fényében, hogy az Erzsébet-táborok valódi célja a rászoruló fiatalok kikapcsolódásának és élményszerzésének biztosítása lenne.

Ráadásul a milliárdos kampányt semmilyen szakmai indok nem támasztotta alá

– hangsúlyozta a miniszter. Mint kifejtette, a jogi lépésekre azért volt szükség, mert

ezt a pénzt a gyermekekre, az ő nyaralásukra is fordíthatták volna,

a reklámra elköltött közpénznek pedig valójában őket kellett volna szolgálnia.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila