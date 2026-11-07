Kiderült, mire ment el a hatalmas összeg: a gyerekek nyaralása helyett reklámra költöttek milliárdokat Magyarországon

A tárcavezető által ismertetett vizsgálat feltárta, hogy
a Fidesz-kormány alig több mint egy hónap leforgása alatt fordította ezt az összeget a program népszerűsítésére.
A tájékoztatás szerint a hirdetési megrendelések előkészítésében Koncz Zsófia korábbi családügyi államtitkár is részt vett.
Kátai-Németh Vilmos elfogadhatatlannak nevezte a történteket, különösen annak fényében, hogy az Erzsébet-táborok valódi célja a rászoruló fiatalok kikapcsolódásának és élményszerzésének biztosítása lenne.
Ráadásul a milliárdos kampányt semmilyen szakmai indok nem támasztotta alá
– hangsúlyozta a miniszter. Mint kifejtette, a jogi lépésekre azért volt szükség, mert
ezt a pénzt a gyermekekre, az ő nyaralásukra is fordíthatták volna,
a reklámra elköltött közpénznek pedig valójában őket kellett volna szolgálnia.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila
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