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Megérkezett a friss időjárás-előrejelzés: elvonul a köd, 10 fokos enyhülés jön Magyarországra
Gazdaság

Megérkezett a friss időjárás-előrejelzés: elvonul a köd, 10 fokos enyhülés jön Magyarországra

Portfolio
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A kezdeti borongósabb órákat követően ma alapvetően napos időjárásra számíthatunk – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-bejegyzésében.

A HungaroMet előrejelzése alapján a pára- és ködfoltok feloszlása, valamint a nyugati határ közelében tapasztalható felhőzet csökkenése után kitisztul az ég, és

legfeljebb kevés fátyolfelhő sodródhat fölénk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 Celsius-fok körül alakul, a légmozgás azonban nem lesz mindenhol mérsékelt, ugyanis

az északkeleti szelet főként keleten kísérhetik élénk lökések.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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