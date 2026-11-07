Megérkezett a friss időjárás-előrejelzés: elvonul a köd, 10 fokos enyhülés jön Magyarországra

A HungaroMet előrejelzése alapján a pára- és ködfoltok feloszlása, valamint a nyugati határ közelében tapasztalható felhőzet csökkenése után kitisztul az ég, és

legfeljebb kevés fátyolfelhő sodródhat fölénk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 Celsius-fok körül alakul, a légmozgás azonban nem lesz mindenhol mérsékelt, ugyanis

az északkeleti szelet főként keleten kísérhetik élénk lökések.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images