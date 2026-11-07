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Megmozdult Franciaország: már a negyedik egymást követő hétvégén tüntetnek a fiatalok
Gazdaság

Megmozdult Franciaország: már a negyedik egymást követő hétvégén tüntetnek a fiatalok

MTI
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Franciaországban az egymást követő negyedik szombaton ismét tüntetések kezdődtek országszerte "az élet drágulása ellen és a fiatalokért" a szakszervezetek szervezésében. A belügyminisztérium ismét fokozott biztonsági intézkedéseket rendelt el, s mintegy 70 ezer rendfenntartót vezényelt az utcákra.
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A diákszervezetek és a szakszervezetek a rendőrség által bejelentett és engedélyezett útvonalon kezdték meg békésen a felvonulásokat, ugyanott, ahol két nappal ezelőtt.

Céljuk, hogy

nyomást gyakoroljanak a kormányra a hétfőre összehívott szociális konferencia előtt.

A munkaadók és a szakszervezetek képviselőivel délelőtt, délután pedig a középiskolai és egyetemi szervezetekkel egyeztet a kormányzat a követelésekről.

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Ilyen időnk lesz a hétvége hátralévő részében

A kormány gazdaságpolitikája ellen 2018-2019-ben hétvégénként tüntető egykori sárgamellényes mozgalom ugyanakkor nem engedélyezett, külön akciókat hirdetett meg szombaton "a hatalmi központok" közelében, Párizsban a Concorde téren, amelyeket nagy erőkkel védenek a rendfenntartók.

A térrel szemben, a Nemzetgyűlés épülete előtt - ahol mintegy százan gyülekeztek - kora délután letartóztatták Benjamin Ballt, a sárgamellényesek egyik koordinátorát, valamint Azelma Sigaux-t, a mozgalom szóvivőjét - jelentette az AFP hírügynökség helyszíni tudósítója.

A hatóságok mindenáron el akarják kerülni, hogy megismétlődjenek az október 17-i tüntetésket követő zavargások és fosztogatások.

Párizson kívül - ahol a legtöbb tüntetőre lehet számítani - a belügyminisztérium szerint kora délután hétezren vettek részt 68 bejelentett vidéki felvonuláson, ami a tárca szerint "jelentős visszaesést" jelent az előző megmozdulásokhoz képest.

Múlt szombaton a párizsi menet előtt 65 akció történt vidéken 15 ezer résztvevővel, október 24-én 108 demonstráción 37 ezren vettek részt, október október 17-én pedig 198 helyszínen 67 ezren voltak délelőtt a rendőrség összesítése szerint.

A hatóságok szerint az ország egész területén a közrend szempontjából jelenleg "általánosságban nyugalom uralkodik és ellenőrzés alatt áll" a helyzet. A múlt heti 27-tel ellentétben eddig csak 18 embert vettek őrizetbe, s 15 600 rutinellenőrzést hajtottak végre a tüntetésekre igyekvők körében.

A rendőrségi forrás szerint azonban délután "továbbra is a legmagasabb szintű az éberség", elsősorban a nagyvárosokban, ahol

veszélyes csoportok zavargásokat próbálhatnak kiváltani a felvonulások mentén.

Délután Párizsban is elindult a felvonulás a République térről, és nyugodtan haladt a Nation tér irányába.

A franciaországi tiltakozások szeptember közepén kezdődtek a párizsi elővárosi gimnáziumokban, ahol a középiskolások a tanintézmények elfoglalásával követelték az infrastruktúra felújítását és a tanárhiány enyhítését. A mozgalom a közösségi oldalak segítségével egy hét alatt országos tiltakozássá nőtt, amire a kormány eleinte kizárólag rendőri válaszokat adott.

A diákok érdemi válasz nélkül maradt követeléseihez néhány hét alatt csatlakoztak a megélhetési problémák, és a hatalomból tíz év után májusban távozó Emmanuel Macron államfő gazdaságpolitikája ellen tiltakozó szakszervezetek és az egykori sárgamellényesek, akiket a baloldali ellenzék is támogat.

A tüntetések folytatása nagyrészt attól függ, hogy a kormány milyen válaszokat ad a hétfői szociális konferencián.

Egy szerdán közzétett felmérés szerint minden második francia megélhetési gondokra panaszkodik.

A szakszervezetek a minimálbér újraértékelését kérik, amelyet 2012 óta nem emeltek meg a kormányok az infláción felül. A minimálbér összege jelenleg bruttó 1867,02, nettó 1477,93 euró.

A szakszervezetek ezenkívül legalább 10 százalékos általános béremelést, igazságosabb adópolitikát, a közszolgáltatások színvonalának megőrzését, és a fiatalok számára jobb tanulmányi körülményeket követelnek.

Az egyetlen dolog, ami megállíthatja a mozgósítást, az a válasz a munkavállalók, a közalkalmazottak, a fiatalok és a nyugdíjasok által több hete hangoztatott követelésekre

- írták pénteken a szakszervezetek.

A kormány már több napja utal arra, hogy nyitott a minimálbérre vonatkozó intézkedésre, de annak mértéke valószínűleg nem fogja elérni a szakszervezetek követeléseit.

A diákok elégedetlenségének enyhítésére a kormány a múlt héten bejelentett egy sor intézkedést. Ezek között szerepel az úgynevezett Parcoursup internetes platform reformja, amelyen a középiskolások jelentkezhetnek felsőoktatási tanulmányokra, valamint 15 ezer új hely létrehozása a felsőoktatásban, a hallgatói ösztöndíjak inflációkövető megemelése és egy felújítási alap létrehozása a közoktatási infrastruktúra javítására. Sébastien Lecornu miniszterelnök azt is kérte az oktatási tárcától, hogy adjon konkrét válaszokat a leginkább hátrányos helyzetű kétszáz középiskolának.

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