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Megszólalt a fideszes polgármester a Tisza-kormány költségvetéséről: egymilliárd forintot spórolhatnak egyetlen lépésen
Gazdaság

Megszólalt a fideszes polgármester a Tisza-kormány költségvetéséről: egymilliárd forintot spórolhatnak egyetlen lépésen

MTI
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A benyújtott 2027-es központi költségvetési javaslat egyes elemei enyhíthetik Kecskemét pénzügyi terheit, de továbbra is szoros gazdálkodásra kell készülni - közölte a megyei jogú város polgármestere az MTI-vel.

Szemereyné Pataki Klaudia (Fidesz-KDNP) tájékoztatása szerint Kecskemét gazdálkodásában változatlanul az intézmények és a közszolgáltatások stabil működtetése az elsődleges szempont.

Közölte: az előzetes szakértői becslések alapján

a szolidaritási hozzájárulás számításának módosítása mintegy egymilliárd forinttal, az ideihez képest 13,65 százalékkal csökkentheti Kecskemét jövő évi befizetési kötelezettségét.

Ez érzékelhető könnyebbséget jelent, ugyanakkor a hozzájárulás továbbra is jelentős forrást von el a városi feladatok ellátásától.

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A városvezető kiemelte: a polgármesteri hivatal működéséhez nyújtott állami támogatás emelése többletforrást jelent, a szünidei gyermekétkeztetés fajlagos támogatása pedig több mint a duplájára emelkedik. E két kivételtől eltekintve azonban az önkormányzatot megillető működési, köznevelési, szociális és gyermekjóléti fajlagos támogatások összegei nem nőnek a 2026. évi szinthez képest, még az infláció mértékével sem.

A helyi közösségi közlekedés támogatására tervezett, országosan tízmilliárd forintos keretből pályázati úton lehet majd vissza nem térítendő támogatást igényelni, amellyel a városházán a tömegközlekedés finanszírozásához és a bérek kiegészítéséhez remélnek kiegészítő forrásokat. Ennek tényleges pénzügyi hatása a pályázati feltételek és az elbírálás ismeretében ítélhető majd meg - ismertette Szemereyné Pataki Klaudia.

Rámutatott: a várható könnyítések segíthetnék a működés finanszírozását, de önmagukban nem oldanák fel a város költségvetési korlátait, a tényleges mozgásteret a bevételek és a kiadási kötelezettségek együttes alakulása határozza meg.

Hozzátette: az idei költségvetési egyensúly fenntartására, a visszaeső helyi adóbevételek pótlására és a fejlesztések kiegészítésére felvett fejlesztési hitelt a kormány jóváhagyta, így az még az év hátralévő részében felhasználható. Az autóipar élénkülése ugyanakkor bizakodásra ad okot, a szektorból származó helyi adóbevételek a következő évektől várhatóan jelentősen emelkednek majd - vetítette előre a polgármester.

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