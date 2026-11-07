Nyilvánosságra került dokumentumok: a miniszterelnök fizetésének többszörösét keresték a magyar kutatóhálózat csúcsvezetői

A nyilvánosságra került dokumentumok alapján a két csúcsvezető nemcsak kiemelkedő fizetésben részesült, hanem exkluzív béren kívüli juttatásokat is élvezhetett.
- A hivatalos külföldi utakon üzleti osztályú (business class) repülőjegy és legalább négycsillagos szálloda járt nekik,
- emellett felső középkategóriás szolgálati autót,
- korlátlan üzemanyag-használatot
- és saját sofőrt is biztosított számukra a kutatási hálózat.
- Mindezt havi szinten jelentős, együttesen az egymillió forintot is meghaladó egészség- és nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás egészítette ki.
Gulyás Balázs volt elnök havi bruttó alapbére a 2026-os automatikus bérkorrekciót követően 7,05 millió forintra emelkedett. Ezenfelül a szerződése szerint az éves alapbére 50 százalékát kitevő prémiumra is jogosult lett volna, meglehetősen lazán megfogalmazott célok – például a szervezet láthatóságának növelése és a gördülékeny átállás biztosítása – elérése esetén. Bár a közös megegyezéssel történő októberi távozásakor az idei évre eső teljesítménybéréről lemondott,
így is háromhavi távolléti díjnak megfelelő, nagyságrendileg több mint 21 millió forintos külön juttatással távozott.
Gulyás szerződésében ráadásul egy elegáns, magas rangú vendégek fogadására alkalmas szolgálati lakás biztosítása is szerepelt opcióként.
Jakab Roland korábbi vezérigazgató anyagilag még az elnöknél is kedvezőbb feltételekkel dolgozott. Az idei évben bruttó 7,89 millió forintos alapbérét havonta további 1,5 millió forint extra díjazás egészítette ki, amelyet különféle stratégiai, szervezetalapítási és mesterséges intelligenciával kapcsolatos feladatokért kapott. Prémium nélkül is havonta közel bruttó 9,4 millió forintot keresett. Bár szolgálati lakás nem járt neki, a többi kiemelt juttatás őt is megillette.
Távolléti díja alapján a távozásakor kapott háromhavi végkielégítése 21,8 és 26,3 millió forint között alakult,
miután az eredetileg rögzített tizenkét havi juttatásról a közös megegyezés érdekében lemondott.
A vezetők javadalmazása különösen annak fényében kirívó, hogy
a HUN-REN kutatóinak bérezése jóval szerényebb.
A tavalyi béremelésekkel a kutatói átlagbért mindössze bruttó 800 ezer forintra sikerült feltornázni, és a belengetett egymilliós fizetés is messze elmaradt a hálózatot irányítók jövedelmétől. Szintén beszédes, hogy a miniszterelnök havi illetménye 2026-ban mintegy 3,8 millió forint.
A két vezető leváltását a Tudományos és Technológiai Minisztérium idén ősszel kezdeményezte arra hivatkozva, hogy megszakadt a kommunikáció a vezetőség és a hálózat intézményei között. Gulyás helyét ideiglenesen Stipsicz András, Jakabét pedig Bereczky Áron vette át.
A mostani vezetőváltás újabb fejezet a kutatási hálózat viharos történetében, amely a Magyar Tudományos Akadémiától való 2019-es elcsatolással és többszöri átnevezéssel kezdődött, majd a humán- és társadalomtudományi intézetek 2025-ös, ELTE-hez történő, akaratuk ellenére megvalósított leválasztásával folytatódott.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi
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