Tisza-kormány: fókuszban az Erzsébet-táborok, az egészségügyi bértábla és a balti államok légtérvédelme

Kiderült, mire ment el a hatalmas összeg: a gyerekek nyaralása helyett reklámra költöttek milliárdokat Magyarországon
Több mint egymilliárd forint közpénzt költöttek az Erzsébet-táborok reklámozására közvetlenül az áprilisi választások előtt, ami miatt hűtlen kezelés gyanújával tettek feljelentést – közölte Facebook-videójában Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter.
Átalakuló egészségügyi bértábla: részletekkel szolgált a miniszter
Az egészségügyi bérrendezés során a végzettség szerinti besorolás jogszabályi háttere nem módosul - írta Facebook-bejegyzésében Hegedűs Zsolt. Az egészségügyi miniszter azzal a szándékkal tette közzé a bejegyzést, hogy tisztázza az egészségügyi szakdolgozók béremelésével kapcsolatos besorolási szabályokat, és cáfolja a témában terjedő téves híreszteléseket.
Magyarország újra szerepet vállal a balti államok légterének védelmében
Magyarország 2028-ban ismét szerepet vállal a balti államok légterének védelmében – jelentette be Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter Facebook-videójában.
A tárcavezető a nemzetközi katonai szerepvállalás pontos ütemezéséről és a feladat jellegéről szólva elmondta, hogy
már négyszer részt vettünk - minden alkalommal négy-négy hónapig - és büszkén veszünk részt ötödszörre is a Baltikum légterének védelmében
- mondta Kęstutis Budrys litván külügyminiszterrel tartott sajtótájékoztatóján.
Tisza-kormány: péntek esti kirúgások, bicskei gyermekotthon-ügy
A végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság december 17-re beidézte Rogán Antalt, előtte pedig Völner Pált, Schadl Györgyöt és több más érintettet is meghallgatnának.
Gazdasági és intézményi ügyekben is több bejelentés történt.
- Budapestre látogatott Nadia Calviño, az Európai Beruházási Bank elnöke, és négy, összesen közel 400 millió eurós finanszírozási megállapodást kötöttek magyarországi beruházásokra, köztük a nyíregyházi víziközmű-rendszer 35 milliárd forintos korszerűsítésére. A kormány az EIB-vel lakhatási, közlekedési, vízügyi, zöldítési, egészségügyi, KKV- és energiahatékonysági fejlesztésekről is tárgyalt. Emellett bejelentették az egészségügyi szakdolgozók 2027-es bérrendezését: több mint 120 ezer dolgozó alapbére átlagosan 15 százalékkal nőhet, egyes ápolóknál akár 33 százalékos emelés is lehet.
- A nap további hírei között szerepelt, hogy Polyák Gábor, az NMHH elnöke a teljes magyar médiapiac átvilágítását jelentette be, külön kitérve a KESMA-ra, a 4iG-re és az Indamedia felvásárlásaira.
- Magyar Péter több személyi döntést is hozott: helyettes államtitkárok távoznak minisztériumokból, és az Operaházban Ókovács Szilveszter után Főző Virág főigazgató-helyettest is menesztették szabálytalanságokra hivatkozva.
- Társadalmi egyeztetés indult a rugalmas iskolakezdésről, felfüggesztették egy akkumulátor-beszállító üzemét szennyezés miatt, újraindult a romániai cernavodai atomerőmű egyik reaktora, és friss felmérések szerint a Tisza támogatottsága továbbra is jelentős előnyben van a Fidesszel szemben.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/MTI Fotószerkesztõség/Hegedüs Róbert
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