Tisza-kormány: fókuszban az Erzsébet-táborok, az egészségügyi bértábla és a balti államok légtérvédelme

A végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság december 17-re beidézte Rogán Antalt, előtte pedig Völner Pált, Schadl Györgyöt és több más érintettet is meghallgatnának.

Gazdasági és intézményi ügyekben is több bejelentés történt.

Budapestre látogatott Nadia Calviño, az Európai Beruházási Bank elnöke , és négy, összesen közel 400 millió eurós finanszírozási megállapodást kötöttek magyarországi beruházásokra, köztük a nyíregyházi víziközmű-rendszer 35 milliárd forintos korszerűsítésére. A kormány az EIB-vel lakhatási, közlekedési, vízügyi, zöldítési, egészségügyi, KKV- és energiahatékonysági fejlesztésekről is tárgyalt. Emellett bejelentették az egészségügyi szakdolgozók 2027-es bérrendezését: több mint 120 ezer dolgozó alapbére átlagosan 15 százalékkal nőhet, egyes ápolóknál akár 33 százalékos emelés is lehet.

, és négy, összesen közel 400 millió eurós finanszírozási megállapodást kötöttek magyarországi beruházásokra, köztük a nyíregyházi víziközmű-rendszer 35 milliárd forintos korszerűsítésére. A kormány az EIB-vel lakhatási, közlekedési, vízügyi, zöldítési, egészségügyi, KKV- és energiahatékonysági fejlesztésekről is tárgyalt. Emellett bejelentették az egészségügyi szakdolgozók 2027-es bérrendezését: több mint 120 ezer dolgozó alapbére átlagosan 15 százalékkal nőhet, egyes ápolóknál akár 33 százalékos emelés is lehet. A nap további hírei között szerepelt, hogy Polyák Gábor, az NMHH elnöke a teljes magyar médiapiac átvilágítását jelentette be, külön kitérve a KESMA-ra, a 4iG-re és az Indamedia felvásárlásaira.

a teljes magyar médiapiac átvilágítását jelentette be, külön kitérve a KESMA-ra, a 4iG-re és az Indamedia felvásárlásaira. Magyar Péter több személyi döntést is hozott: helyettes államtitkárok távoznak minisztériumokból, és az Operaházban Ókovács Szilveszter után Főző Virág főigazgató-helyettest is menesztették szabálytalanságokra hivatkozva.

és az Operaházban Ókovács Szilveszter után Főző Virág főigazgató-helyettest is menesztették szabálytalanságokra hivatkozva. Társadalmi egyeztetés indult a rugalmas iskolakezdésről, felfüggesztették egy akkumulátor-beszállító üzemét szennyezés miatt, újraindult a romániai cernavodai atomerőmű egyik reaktora, és friss felmérések szerint a Tisza támogatottsága továbbra is jelentős előnyben van a Fidesszel szemben.

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