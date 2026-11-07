Tisza-kormány: megszólalt a Külügyminisztérium a lövöldözésről

Közel 60 milliárd forintot fordít a kormány a következő években az Országfásítási és Települészöldítési Programra - jelentette be az élő környezetért felelős miniszter szombaton a Facebook-oldalán.

Gajdos László közölte, a program részeként

12 millió facsemetét ültetnek el,

legalább 1320 hektár új állami erdőt hoznak létre,

négymillió csemetével mintegy 20 ezer kilométer csatornaszakasz mentén végezeknek fásítást.

Hozzátette, 39,6 milliárd forintot fordítanak a települések zöldítésére, és elvégzik az erdőtüzek megelőzéséhez szükséges feladatokat is.

Nemcsak erdeink területét növeljük, hanem azok természetességének megőrzésére és javítására is odafigyelünk. Épp ezért fokozatosan bővítjük az örökerdő-üzemmódban kezelt erdők arányát is

- írta bejegyzésében Gajdos László.

Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium szeptemberben azt közölte az MTI-vel, hogy a korábbi kormány 2020 és 2026 között évente mindössze 1 millió fát ültetett el.

Gajdos László kedden a tárca budapesti sajtóeseményén arról beszélt, hogy a tervezettnél idén 300 ezer köbméterrel kevesebb fát termelnek ki a magyar erdőkből, jövőre pedig már elérhetik az 1 millió köbméteres csökkentést is. Hozzátette, az erdőkben a vágásos gazdálkodás helyett az ökológiai típusú gazdálkodásra és biológiai sokféleségre kell törekedni, a fokozatosság elve alapján pedig át kell gondolni az ipari célú kitermelést, de a lakossági tűzifa- és távhőigényeket biztosítani kell.

(MTI)