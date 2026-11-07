Tisza-kormány: megszólalt a Külügyminisztérium a lövöldözésről

Vitézy Dávid: az idei 20 helyett 100 milliárdot költ jövőre útfelújításra a kormány
Közel ötmilliárd forintnyi többletforrást kap a Magyar Közút a gépparkja megújítására, jövőre pedig több tízmilliárd forinttal emelkedik az útfelújításokra és karbantartásra szánt állami keret is – közölte Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
A miniszterelnök és a házelnök is részvétet nyilvánított
"Őszinte részvétemet szeretném kifejezni a lengyel testvéreinknek a krakkói gyilkos támadás miatt. Magyarország a lengyel nép mellett áll." - reagált Magyar Péter a krakkói lövöldözésre.
Forsthoffer Ágnes ezt írta: "Együttérzek Krakkóval, együttérzek Lengyelországgal.
Őszinte részvétem a támadásban elhunytak családjainak, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok!"
Kapitány István: 25 milliárdos Piacépítő Exportprogramot indít a kormány, jön egy 200 milliárdos hitel- és tőkeprogram is
2027-ben egy 25 milliárd forintos Piacépítő Exportprogramot indít a kormány, és egy újabb, uniós forrásokra épülő hitel- és tőkeprogramot is elérhetővé tesz 200 milliárd forint értékben – jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. A 250 milliárd forintnyi kamattámogatással ösztönzött Széchenyi Kártya Programban jövőre 2200 milliárd forintnyi kkv-finanszírozás valósulhat meg 40 ezer új hitelügylet keretében.
Krakkói lövöldözés: nem tud magyar áldozatról vagy sérültről a Külügyminisztérium
"A rendelkezésre álló hatósági tájékoztatások szerint november 7-én délután lövöldözés történt Krakkó belvárosában. A lengyel rendőrség legfrissebb közlése szerint az incidensnek öt halálos áldozata és több mint tíz sérültje van. Az elkövetőt elfogták.
Magyar áldozatról vagy sérültről egyelőre nincs tudomásunk.
A Külügyminisztérium és Magyarország krakkói főkonzulátusa folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet és kapcsolatban áll a lengyel hatóságokkal. A kislengyelországi válságstáb rövidesen ülésezik, ezt követően várható pontosabb tájékoztatás az elkövető, a halálos áldozatok és a sérültek nemzetiségéről. Amint további információval rendelkezünk – beleértve azt is, hogy mely országok állampolgárai érintettek –, azonnal tájékoztatást adunk" - tette közzé Facebook-oldalán a Külügyminisztérium. Az öt halálos áldozattal és tucatnyi sérülttel járó lengyelországi lövöldözésről itt írtunk.
Megszólalt a fideszes polgármester a Tisza-kormány költségvetéséről: egymilliárd forintot spórolhatnak egyetlen lépésen
A benyújtott 2027-es központi költségvetési javaslat egyes elemei enyhíthetik Kecskemét pénzügyi terheit, de továbbra is szoros gazdálkodásra kell készülni - közölte a megyei jogú város polgármestere az MTI-vel.
Gajdos László: 60 milliárd forintot fordít fásításra és települészöldítésre a kormány
Közel 60 milliárd forintot fordít a kormány a következő években az Országfásítási és Települészöldítési Programra - jelentette be az élő környezetért felelős miniszter szombaton a Facebook-oldalán.
Gajdos László közölte, a program részeként
- 12 millió facsemetét ültetnek el,
- legalább 1320 hektár új állami erdőt hoznak létre,
- négymillió csemetével mintegy 20 ezer kilométer csatornaszakasz mentén végezeknek fásítást.
Hozzátette, 39,6 milliárd forintot fordítanak a települések zöldítésére, és elvégzik az erdőtüzek megelőzéséhez szükséges feladatokat is.
Nemcsak erdeink területét növeljük, hanem azok természetességének megőrzésére és javítására is odafigyelünk. Épp ezért fokozatosan bővítjük az örökerdő-üzemmódban kezelt erdők arányát is
- írta bejegyzésében Gajdos László.
Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium szeptemberben azt közölte az MTI-vel, hogy a korábbi kormány 2020 és 2026 között évente mindössze 1 millió fát ültetett el.
Gajdos László kedden a tárca budapesti sajtóeseményén arról beszélt, hogy a tervezettnél idén 300 ezer köbméterrel kevesebb fát termelnek ki a magyar erdőkből, jövőre pedig már elérhetik az 1 millió köbméteres csökkentést is. Hozzátette, az erdőkben a vágásos gazdálkodás helyett az ökológiai típusú gazdálkodásra és biológiai sokféleségre kell törekedni, a fokozatosság elve alapján pedig át kell gondolni az ipari célú kitermelést, de a lakossági tűzifa- és távhőigényeket biztosítani kell.
(MTI)
Bejelentette Vitézy Dávid: változás jön a hazai vasúti közlekedésben, fontos perceket spórolhatnak az utasok
A lassan bejárandó pályarészekre figyelmeztető, késéseket okozó lassújeleket számolnak fel a győri fővonalon a decemberi menetrendváltásig zajló munkálatok során - jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook-oldalán.
Hegedűs Zsolt az egészségbiztosítási pénztár szerepéről posztolt
Érték- és betegközpontú, az egészségügyi rendszer alakításában is aktív egészségbiztosítási pénztár mellett tett hitet az egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán szombaton.
Olyan értékalapú, betegközpontú és az egészségügyi szolgáltatókkal partnerségben működő egészségbiztosítási pénztárra van szükség, amely nem csupán az ellátások finanszírozását végzi, hanem az egészségügyi rendszer alakításában is aktívan részt vesz - közölte Hegedűs Zsolt.
Azt írta, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) előtt álló feladatokról szóló pénteki egyeztetésein szó volt a várólisták csökkentését célzó programról, a szükséges részletszabályozásokról, valamint az egészségbiztosító átalakításáról és jövőbeni szerepéről.
A tárcavezető szerint egy korszerű egészségbiztosítónak képviselnie kell a betegek érdekeit, és be kell vonnia a betegszervezeteket a döntéshozatalba. Emellett az egészségügyi technológiák értékelése alapján kell döntenie az új terápiák és eljárások befogadásáról, valamint partnerként kell együttműködnie az egészségügyi szolgáltatókkal.
Hozzátette, a finanszírozásban a betegek egészségi állapotának tényleges javulását, az ellátás minőségét és a betegek számára teremtett értéket kell előtérbe helyezni.
A miniszter hangsúlyozta, olyan egészségbiztosítás kialakítása a célja, amely nemcsak finanszírozza az ellátást, hanem aktívan hozzájárul ahhoz is, hogy a betegek jobb, gyorsabb és eredményesebb ellátáshoz jussanak.
(MTI)
Kiderült, mire ment el a hatalmas összeg: a gyerekek nyaralása helyett reklámra költöttek milliárdokat Magyarországon
Több mint egymilliárd forint közpénzt költöttek az Erzsébet-táborok reklámozására közvetlenül az áprilisi választások előtt, ami miatt hűtlen kezelés gyanújával tettek feljelentést – közölte Facebook-videójában Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter.
Átalakuló egészségügyi bértábla: részletekkel szolgált a miniszter
Az egészségügyi bérrendezés során a végzettség szerinti besorolás jogszabályi háttere nem módosul - írta Facebook-bejegyzésében Hegedűs Zsolt. Az egészségügyi miniszter azzal a szándékkal tette közzé a bejegyzést, hogy tisztázza az egészségügyi szakdolgozók béremelésével kapcsolatos besorolási szabályokat, és cáfolja a témában terjedő téves híreszteléseket.
Magyarország újra szerepet vállal a balti államok légterének védelmében
Magyarország 2028-ban ismét szerepet vállal a balti államok légterének védelmében – jelentette be Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter Facebook-videójában.
A tárcavezető a nemzetközi katonai szerepvállalás pontos ütemezéséről és a feladat jellegéről szólva elmondta, hogy
már négyszer részt vettünk - minden alkalommal négy-négy hónapig - és büszkén veszünk részt ötödszörre is a Baltikum légterének védelmében
- mondta Kęstutis Budrys litván külügyminiszterrel tartott sajtótájékoztatóján.
Tisza-kormány: péntek esti kirúgások, bicskei gyermekotthon-ügy
A végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság december 17-re beidézte Rogán Antalt, előtte pedig Völner Pált, Schadl Györgyöt és több más érintettet is meghallgatnának.
Gazdasági és intézményi ügyekben is több bejelentés történt.
- Budapestre látogatott Nadia Calviño, az Európai Beruházási Bank elnöke, és négy, összesen közel 400 millió eurós finanszírozási megállapodást kötöttek magyarországi beruházásokra, köztük a nyíregyházi víziközmű-rendszer 35 milliárd forintos korszerűsítésére. A kormány az EIB-vel lakhatási, közlekedési, vízügyi, zöldítési, egészségügyi, KKV- és energiahatékonysági fejlesztésekről is tárgyalt. Emellett bejelentették az egészségügyi szakdolgozók 2027-es bérrendezését: több mint 120 ezer dolgozó alapbére átlagosan 15 százalékkal nőhet, egyes ápolóknál akár 33 százalékos emelés is lehet.
- A nap további hírei között szerepelt, hogy Polyák Gábor, az NMHH elnöke a teljes magyar médiapiac átvilágítását jelentette be, külön kitérve a KESMA-ra, a 4iG-re és az Indamedia felvásárlásaira.
- Magyar Péter több személyi döntést is hozott: helyettes államtitkárok távoznak minisztériumokból, és az Operaházban Ókovács Szilveszter után Főző Virág főigazgató-helyettest is menesztették szabálytalanságokra hivatkozva.
- Társadalmi egyeztetés indult a rugalmas iskolakezdésről, felfüggesztették egy akkumulátor-beszállító üzemét szennyezés miatt, újraindult a romániai cernavodai atomerőmű egyik reaktora, és friss felmérések szerint a Tisza támogatottsága továbbra is jelentős előnyben van a Fidesszel szemben.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/MTI Fotószerkesztõség/Hegedüs Róbert
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