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Tovább esik a benzin ára Magyarországon: jelentős a különbség a gázolajhoz képest
Gazdaság

Tovább esik a benzin ára Magyarországon: jelentős a különbség a gázolajhoz képest

Portfolio
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Szombaton tovább mérséklődtek a hazai üzemanyagárak, a benzin esetében jelentősebb, míg a gázolajnál csekélyebb árcsökkenést tapasztalhatnak az autósok – derül ki a Holtankoljak.hu Facebook-bejegyzéséből.

A pénteki szinthez képest

a 95-ös benzin országos átlagára 8 forinttal, a gázolajé pedig 1 forinttal csökkent.

A szakportál értékelése szerint a benzin ára ezzel tovább folytatta a hét eleje óta tartó csökkenést. A gázolaj esetében kisebb mértékű változás történt, ugyanakkor a két üzemanyagtípus közötti árkülönbség továbbra is jelentős, jelenleg 110 forint literenként.

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  • a 95-ös benzinért átlagosan 611 forintot, míg
  • a gázolajért 721 forintot kérnek el literenként, ám az egyes benzinkutakon alkalmazott árak ettől eltérhetnek.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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