Új korszak a magyar vasútnál: mesterséges intelligenciát és drónokat vetnek be a tragédiák ellen

Future of Construction 2026 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

A vasúttársaság számára komoly feladatot jelent a kiterjedt üzemi területeken – köztük a Ferencvárosi pályaudvaron, Szolnokon, valamint a nagyobb vasúti csomópontoknál – veszteglő járművek és a bennük lévő szállítmányok folyamatos őrzése.

A vagyonvédelmi szempontok mellett a biztonsági kockázatok is jelentősek:

az elmúlt évben 10 alkalommal fordult elő, hogy illetéktelenek másztak fel a várakozó szerelvények tetejére. Az üzemi területeken a vonatokra illegálisan felmászókat életveszélyes áramütés érheti, ami az elmúlt években több halálos kimenetelű balesethez is vezetett.

Hegyi Zsolt hangsúlyozta, hogy a vasúttársaság folyamatainak átfogó korszerűsítésére van szükség.

A MÁV XXI. századi működéséhez elengedhetetlen a belső folyamatok áttekintése és a legmodernebb technológiai megoldások integrálása

– fogalmazott a vezérigazgató.

Az év végétől munkába álló okos drónok egy magyar fejlesztésű mesterségesintelligencia-technológiát alkalmaznak. A repülő eszközök képesek azonosítani a kritikus mozgásokat a védett zónákban, és rendellenesség észlelése esetén azonnali jelzést küldenek a helyszínen szolgálatot teljesítő vagyonvédelmi munkatársaknak.

Az új rendszer alkalmazásával a vagyontárgyak megóvásán túl az illegálisan behatolók testi épségére is figyelni tudunk, megelőzve a tragikus kimenetelű baleseteket

– mutatott rá a cégvezető.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 03. Vitézy Dávid bejelentette: nagyszabású karbantartás kezdődik az egyik magyar vasútvonalon

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán