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Új korszak a magyar vasútnál: mesterséges intelligenciát és drónokat vetnek be a tragédiák ellen
Gazdaság

Új korszak a magyar vasútnál: mesterséges intelligenciát és drónokat vetnek be a tragédiák ellen

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Az idei év végétől mesterséges intelligenciával támogatott okos drónok segítik a vasúti üzemi területek és vagyontárgyak védelmét, valamint a balesetek megelőzését – jelentette be Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója Facebook-videójában.
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A vasúttársaság számára komoly feladatot jelent a kiterjedt üzemi területeken – köztük a Ferencvárosi pályaudvaron, Szolnokon, valamint a nagyobb vasúti csomópontoknál – veszteglő járművek és a bennük lévő szállítmányok folyamatos őrzése.

A vagyonvédelmi szempontok mellett a biztonsági kockázatok is jelentősek:

az elmúlt évben 10 alkalommal fordult elő, hogy illetéktelenek másztak fel a várakozó szerelvények tetejére. Az üzemi területeken a vonatokra illegálisan felmászókat életveszélyes áramütés érheti, ami az elmúlt években több halálos kimenetelű balesethez is vezetett.

Hegyi Zsolt hangsúlyozta, hogy a vasúttársaság folyamatainak átfogó korszerűsítésére van szükség.

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A MÁV XXI. századi működéséhez elengedhetetlen a belső folyamatok áttekintése és a legmodernebb technológiai megoldások integrálása

– fogalmazott a vezérigazgató.

Az év végétől munkába álló okos drónok egy magyar fejlesztésű mesterségesintelligencia-technológiát alkalmaznak. A repülő eszközök képesek azonosítani a kritikus mozgásokat a védett zónákban, és rendellenesség észlelése esetén azonnali jelzést küldenek a helyszínen szolgálatot teljesítő vagyonvédelmi munkatársaknak.

Az új rendszer alkalmazásával a vagyontárgyak megóvásán túl az illegálisan behatolók testi épségére is figyelni tudunk, megelőzve a tragikus kimenetelű baleseteket

– mutatott rá a cégvezető.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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