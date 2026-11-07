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Vitézy Dávid: az idei 20 helyett 100 milliárdot költ jövőre útfelújításra a kormány
Gazdaság

Vitézy Dávid: az idei 20 helyett 100 milliárdot költ jövőre útfelújításra a kormány

Portfolio
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Közel ötmilliárd forintnyi többletforrást kap a Magyar Közút a gépparkja megújítására, jövőre pedig több tízmilliárd forinttal emelkedik az útfelújításokra és karbantartásra szánt állami keret is – közölte Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő hetekben 4,8 milliárd forintot biztosít a 2026-os gépbeszerzések végrehajtásához, mivel az állami közutak hatékonyabb üzemeltetéséhez modern eszközökre van szükség.

Az elöregedett eszközpark cseréje nagyobb munkakapacitást, gyorsabb beavatkozást és hosszú távon gazdaságosabb fenntartást tesz lehetővé

– indokolta a döntést a tárcavezető.

A többletforrásból 15 új, két- és háromtengelyes, részben darus teherautót vásárolnak, amelyek télen a hóeltakarításban és a síkosságmentesítésben, az év többi részében pedig a szállítási és rakodási feladatokban vesznek részt. Emellett négy új emelőkosaras kisteherautó segíti majd a jelzőlámpák, világítótestek és kamerák karbantartását, valamint a gallyazási munkákat. A zöldterületek gondozását és a napi munkavégzést hat nagy teljesítményű ágaprító, továbbá 572 különféle kézi-, illetve kisgép – többek között láncfűrészek, tömörítőgépek, hézagvágók, kompresszorok és szivattyúk – beszerzése is támogatja.

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A flotta két mobil mérőautóval is bővül, amelyek a túlsúlyos és túlméretes tehergépjárműveket szűrik ki a forgalomból. A tengelyterhelés és a járműméretek ellenőrzése kulcsfontosságú az útburkolat védelme, valamint a balesetveszély csökkentése érdekében.

A géppark fejlesztése mellett a közútkezelő pénzügyi mozgástere is jelentősen bővül a következő évben, ugyanis az éves karbantartási és felújítási keretük 30 milliárd forinttal emelkedik. "

Az állam által finanszírozott útfelújításokra fordítható összeg pedig 20-ról 100 milliárd forintra növekszik. Mindezek együtt érezhető változást hozhatnak az országos, mintegy 31 ezer kilométernyi állami közúthálózaton

– hangsúlyozta Vitézy Dávid.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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