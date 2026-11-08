Az adóreform nem cél, hanem eszköz: hogyan lehet versenyképesebb a magyar gazdaság?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Magyar Péter 2027-es költségvetési bejelentései fontos irányváltást jeleznek. A személyi jövedelemadó csökkentése, a vagyonadó és a nagyvállalatok nagyobb hozzájárulása azonban önmagában még nem jelent gazdaságpolitikai fordulatot. A valódi kérdés az, hogy képes-e Magyarország olyan adórendszert kialakítani, amely egyszerre méltányosabb, ösztönzi a munkát és a beruházást, növeli a hazai hozzáadott értéket, és közben megteremti az euró bevezetéséhez szükséges pénzügyi stabilitást.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Nemcsak az a kérdés, hogy ki mennyi adót fizet, hanem az is, hogy mit kapunk érte

A 2027-es költségvetés bemutatásakor a kormányfő 4,9 százalékos GDP-arányos hiánycélt jelentett be. A tervek között szerepel a minimálbér személyi jövedelemadójának 15-ről 9 százalékra csökkentése, a családi pótlék megduplázása, a milliárdos magánvagyonok megadóztatása, valamint a legnagyobb vállalatok adóterheinek növelése. A kormány a bevételi és kiadási intézkedésekkel egyszerre kívánja javítani a közteherviselést, növelni a háztartások jövedelmét és csökkenteni az államháztartás hiányát.

Ezek fontos vállalások. De a következő évek gazdaságpolitikai vitájának nem szabad megállnia az egyes adókulcsoknál és a költségvetési bevételek felsorolásánál. Az adórendszer ugyanis nem pusztán az állam finanszírozásának eszköze. Befolyásolja, hogy megéri-e többet dolgozni, továbbtanulni, vállalkozást indítani, technológiát fejleszteni vagy magasabb hozzáadott értékű termelésre átállni. Azt is befolyásolja, hogy egy vállalkozás a nyereségét új beruházásra fordítja-e, vagy inkább olyan megoldásokat keres, amelyekkel elkerülheti a terhek egy részét.

Magyarország versenyképességét hosszabb távon nem lehet pusztán olcsó munkaerővel, beruházási támogatásokkal és alacsony társaságiadó-kulccsal biztosítani. Ha a gazdaság növekedésének jelentős része abból származik, hogy több ember dolgozik, több tőkét telepítünk az országba, és több energiát, nyersanyagot vagy alkatrészt használunk fel, akkor előbb-utóbb elérjük e modell korlátait. A tartós felzárkózáshoz egyre több értéket kell előállítanunk ugyanannyi munkaórával és erőforrással. Ehhez képzettebb munkaerő, korszerű technológia, hatékonyabb vállalatok, kiszámítható szabályozás és olyan adórendszer kell, amely nem bünteti indokolatlanul a munkát, de nem is ad automatikus előnyt a tőkejövedelmeknek a munkajövedelmekkel szemben.

Ezért a 2027-es költségvetést érdemes egy nagyobb kérdés első lépéseként értékelni: hogyan alakítható át a magyar adórendszer úgy, hogy egyszerre szolgálja a társadalmi igazságosságot, a termelékenység növelését és az államháztartás fenntarthatóságát?

A személyi jövedelemadó: az alacsonyabb kulcs jó kezdet, de nem teljes adóreform

A minimálbér személyi jövedelemadójának 9 százalékra csökkentése kézzelfogható segítség az alacsony keresetűeknek. A kormány bejelentése szerint az intézkedés mintegy 2,5 millió munkavállaló adóterhét mérsékelheti. Ez növelheti a nettó jövedelmet, és javíthatja a munkavállalás pénzügyi ösztönzőit.

A kérdés azonban az, hogy mi történik a jövedelmi skála többi részén. A magyar személyi jövedelemadó jelenlegi, alapvetően egykulcsos rendszere egyszerű, de nem tesz különbséget a létfenntartást szolgáló kereset és a magasabb jövedelmi szinteken megjelenő, nagyobb teherviselő képesség között. A különböző adómentességek és kedvezmények ezt részben módosítják, de nem helyettesítik az átfogó, átlátható rendszert.

Érdemes ezért megvizsgálni egy háromkulcsos, progresszív személyijövedelemadó-rendszer bevezetését. Nem azért, mert a több kulcs önmagában igazságosabb, hanem azért, mert megfelelően kialakítva egyszerre csökkentheti az alacsony keresetűek terheit és biztosíthat nagyobb hozzájárulást a magas jövedelmekből.

Egy lehetséges modellben az alsó jövedelemsáv adókulcsa 9 százalék, a középsőé 16 százalék, a felsőé pedig 22 százalék lehetne. Ezek nem kész, azonnal bevezetendő kulcsok, hanem olyan kiinduló értékek, amelyeket a magyar jövedelemeloszlás, a költségvetési hatás és a munkavállalási ösztönzők alapján kellene megvizsgálni.

A kulcsok mellett legalább ilyen fontosak a sávhatárok. Azokat a jövedelmi adatok alapján kell meghatározni, és rendszeresen hozzá kell igazítani a bérek, valamint az árszínvonal változásához. Ellenkező esetben az infláció úgy emelheti az adóterheket, hogy közben a munkavállaló reáljövedelme nem növekszik.

A progresszivitás azt is jelenti, hogy a magasabb kulcs csak a felső sávba eső jövedelemrészre vonatkozik. Ha valaki átlép egy adósávhatárt, nem válik hirtelen a teljes fizetése magasabb kulccsal adózó jövedelemmé. Éppen ez különbözteti meg a sávos adózást a küszöbös rendszertől, ahol a határ átlépése a teljes jövedelem adóját megemelné.

Az OECD 2026-os, kifejezetten a magyar személyi jövedelemadó reformlehetőségeit vizsgáló elemzése hasonló sávos modelleket is tesztelt. A tanulmány egyik forgatókönyvében a munkavállalók mintegy 90 százaléka kedvezőbb helyzetbe kerülhetett, miközben a legalacsonyabb keresetűek adóterhelése jelentősen csökkent. A modellezés hosszabb távon a gazdasági teljesítmény javulásának lehetőségét is jelezte.

Ezek nem garantált eredmények, és nem is egy kész kormányzati adóterv számai. Arra azonban rámutatnak, hogy a progresszív adózás nem feltétlenül jelenti a munkavállalók többségének adóemelését. Megfelelően kialakítva az alacsonyabb jövedelműeknél hagyhat több pénzt, miközben a magasabb jövedelműek nagyobb részt vállalnak a közös kiadásokból.

A reformnak ugyanakkor nem szabad büntetnie a többletmunkát, a tanulást vagy az előrelépést. A határadókulcsokat, a munkát terhelő járulékokat és az adókedvezményeket együtt kell vizsgálni. A reform akkor jó, ha a közteherviselés a teherviselő képességet is tükrözi, anélkül hogy a magasabb keresetűek számára értelmetlenné tenné a többletteljesítményt.

Családtámogatás: nem mindegy, hogy adókedvezményt vagy közvetlen segítséget adunk

A családpolitika adórendszeren keresztüli támogatása mellett fontos érv, hogy a munkából származó jövedelmet hagyja a háztartásoknál. Ugyanakkor az adókedvezmény nem minden családnak jelent azonos értékű segítséget: aki kevés adót fizet, annak kevesebb lehetősége van egy adójóváírás vagy adómentesség kihasználására.

Ezért indokolt külön kezelni a munkához kötött adókedvezményeket és a gyermekneveléshez kapcsolódó közvetlen támogatásokat. A családi pótlék megduplázása például olyan háztartásokhoz is eljuttathat többletforrást, amelyek a személyi jövedelemadó csökkentéséből csak korlátozottan részesülnek.

A támogatások értékelésekor a családokhoz eljuttatott összeg mellett azt is vizsgálni kell, mennyiben mérsékli a gyermekszegénységet, segíti a munkavállalást, és javítja a gyermekek későbbi esélyeit. A bölcsődei és óvodai férőhelyek, az oktatás minősége, a lakhatás és a munkába járás feltételei legalább annyira meghatározzák a családok életlehetőségeit, mint az adójóváírások.

A jó adórendszer ezért nem a családpolitika helyettesítője, hanem annak egyik eleme. A kedvezmények költségét és eredményét rendszeresen mérni kell, és különösen fontos elkerülni, hogy az egymásra rakódó mentességek átláthatatlanná tegyék a rendszert.

Vagyonadó: 200 milliárd forint bevétel, de milyen feltételekkel?

A 2027-es költségvetés egyik legfontosabb új eleme a milliárdos magánvagyonokat érintő vagyonadó. A kormány mintegy 200 milliárd forintos bevétellel számol, hatásvizsgálata pedig 15 ezer magánszemély adóalannyal és további 2 ezer vagyonkezelési adóalannyal kalkulál. A tervezett szabályozás az egymilliárd forintot meghaladó magánvagyonra vonatkozna, progresszív kulcsokkal.

A vagyonadó mellett szóló legerősebb érv a munkajövedelmek és a felhalmozott vagyonból származó előnyök közötti különbség, amely a közteherviselés szempontjából is jelentős. Aki magas munkajövedelmet szerez, rendszerint adót és járulékot fizet utána. A már felhalmozott vagyon azonban önmagában nem feltétlenül keletkeztet hasonló rendszeres adókötelezettséget.

A vagyonadó ezt a különbséget mérsékelheti. Ugyanakkor a 200 milliárd forintos bevételi cél csak akkor tekinthető megalapozottnak, ha az adóalap értékelése, a vagyon feltárása, az elkerülés megakadályozása és az adminisztráció egyaránt működik.

Különösen nehéz kérdés az eltérő vagyonformák értékelése. Egy tőzsdei részvény vagy egy bankszámlán tartott összeg viszonylag egyszerűen számszerűsíthető. Egy nem tőzsdei vállalkozás tulajdonrésze, egy műtárgy vagy egy többféle eszközből álló vagyoncsomag értéke már sokkal bizonytalanabb lehet. A szabályoknak el kell kerülniük azt is, hogy ugyanazt a vagyont több családtag közötti formális átruházással vagy összetett tulajdonosi konstrukciókkal mesterségesen feldarabolják.

A likviditás problémáját szintén kezelni kell. Egy jelentős értékű vállalkozás tulajdonosa lehet vagyonos anélkül, hogy a vagyonának megfelelő készpénzzel rendelkezne. A halasztás vagy részletfizetés ezért indokolt biztosíték lehet, de világos feltételekkel és ellenőrizhető módon.

A vagyonadó eredményét az első év bevétele mellett azon is mérni kell, hogy a rendszer mennyire kiszámítható, mennyire ösztönöz vagyonkimentésre, és nem akadályozza-e indokolatlanul a termelő beruházásokat. Az adó alapját, az értékelési eljárásokat és az ellenőrzés szabályait ezért nyilvánosan megismerhetővé kell tenni.

A vagyonadó ugyanakkor nem helyettesíti a tőkejövedelmek megfelelő adóztatását. A felhalmozott vagyon állomány, míg a kamat, az osztalék és a vállalkozási nyereség jövedelemáramlás. E két adóalapot nem szabad összekeverni. A tartósan méltányos rendszernek mindkettőre figyelnie kell, miközben elkerüli a beruházások és a megtakarítások indokolatlan büntetését.

A vállalatok adóztatása: nem a legalacsonyabb kulcs a legfontosabb versenyelőny

Magyarország 9 százalékos társaságiadó-kulcsa európai összehasonlításban rendkívül alacsony. A kormány az évi 180 milliárd forintnál nagyobb árbevételű cégeknél 11 százalék körüli adóterhet jelentett be, a kisebb vállalkozásoknál a 9 százalék marad. Ezt a változást nem érdemes önmagában sem gazdaságellenes lépésként, sem automatikusan igazságosabb adóztatásként értékelni.

A társasági adó nominális kulcsa ugyanis csak egy eleme a vállalat tényleges adóterhelésének. Számítanak az adóalap meghatározásának szabályai, a beruházási kedvezmények, az innovációs járulék, a különadók és az egyéb fizetési kötelezettségek is. Ugyanilyen fontos a szabályozás kiszámíthatósága: a vállalatok hosszú évekre terveznek, ezért a gyakran változó, nehezen előre jelezhető adóztatás önmagában is visszafoghatja a beruházásokat.

A cél tehát a közteherviselés átláthatóbbá tétele, és az, hogy a kedvezmények valódi gazdasági teljesítményt ösztönözzenek.

A nagyvállalati adókedvezményeknél például indokolt megvizsgálni, hogy a támogatott beruházás valóban Magyarországon valósult volna-e meg a kedvezmény nélkül, mennyi hazai beszállítói értéket hoz létre, milyen tudást ad át, és milyen tartós foglalkoztatási hatása van. Nem mindegy, hogy egy beruházás főként importált berendezések összeszerelésére épül, vagy hazai mérnöki, kutatás-fejlesztési és szolgáltatási teljesítményt is teremt.

A támogatásoknak ezért mérhető feltételekhez kell kapcsolódniuk. Az új technológiát, a kutatás-fejlesztést, a képzést és a hazai beszállítók fejlődését elősegítő beruházások indokolhatnak célzott ösztönzőket. A támogatásokat azonban időszakosan felül kell vizsgálni, és meg kell szüntetni azokat, amelyek nem hoznak kimutatható többletteljesítményt.

A kutatás-fejlesztés támogatása: a vállalat is dönthessen a forrás egy részéről

A vállalati innováció ösztönzésében Magyarországnak korábban volt egy olyan eszköze, amelyet érdemes újragondolni. A 2004 és 2011 közötti szabályozás lehetővé tette, hogy az innovációs járulék fizetésére kötelezett vállalatok a saját tevékenységükben végzett kutatás-fejlesztés közvetlen költségeivel, illetve meghatározott kutatóhelyektől megrendelt K+F költségeivel csökkentsék a befizetendő járulékot.

Ennek az elvnek a visszaállítása ma is indokolt lehet. A kutatás-fejlesztési források elosztásáról ugyanis nem kizárólag központi pályázati döntésekkel lehet gondoskodni. A vállalatok sok esetben pontosan ismerik azokat a technológiai problémákat, amelyek megoldása növelheti termelékenységüket, javíthatja termékeik minőségét vagy új, magasabb hozzáadott értékű tevékenységet teremthet.

A javaslat azért is aktuális, mert a bejelentések szerint a kormány maga is emeli az innovációs járulékot (0,5 százalékra; a végleges mérték a törvényjavaslatból derül ki), a nagyvállalati fejlesztési adókedvezményeket pedig a hazai hozzáadott értékhez kötné. Minél nagyobb a járulék, annál fontosabb, hogy a vállalatok befizetés helyett saját kutatás-fejlesztésre is fordíthassanak. A kormány a társasági adó és a járulék változásától 260 milliárd forint bevételt vár, a kiválthatóság ezt csökkentené, ezért plafonhoz vagy szakmai minősítéshez kellene kötni.

Érdemes ezért olyan rendszert kialakítani, amelyben az innovációs járulék meghatározott része igazolt, tényleges és szakmailag minősített K+F-tevékenységgel kiváltható. A vállalat így nem egyszerűen befizetője lenne egy központilag elosztott alapnak, hanem közvetlenül is érdekeltté válna abban, hogy saját erőforrásaiból kutasson, fejlesszen, illetve egyetemekkel és kutatóintézetekkel működjön együtt.

A visszaállítás azonban nem jelentheti azt, hogy minden, fejlesztésnek nevezett vállalati kiadás automatikusan adókedvezményt kapjon. Világos szakmai kritériumokra, dokumentációra, utólagos ellenőrzésre és a tényleges többletteljesítmény mérésére van szükség. A cél az, hogy a közpénzből finanszírozott ösztönző valódi kutatást és technológiai fejlődést finanszírozzon, ne pusztán a szokásos üzleti kiadások átnevezését.

A lényeg az állami és a vállalati felelősség megfelelő aránya: a központi költségvetésnek továbbra is támogatnia kell az alapkutatást és a közérdekű tudományos infrastruktúrát, de a vállalatokat is közvetlenül érdekeltté kell tenni abban, hogy saját fejlesztéseikkel növeljék a magyar gazdaság termelékenységét. A kutatás-fejlesztésre fordított pénz ugyanis akkor szolgálja igazán a felzárkózást, ha abból új tudás, hasznosítható technológia és nagyobb hazai hozzáadott érték születik.

A versenyképesség nem azonos azzal, hogy egy vállalat minél kevesebb adót fizet. A vállalat akkor versenyképes igazán, ha hatékonyan használja a munkaerőt és a tőkét, korszerű terméket vagy szolgáltatást állít elő, és képes tartósan magas hozzáadott értéket létrehozni. Ehhez jó infrastruktúra, képzett munkaerő, megbízható jogi környezet és működő közszolgáltatások is szükségesek.

A helyi iparűzési adó: a bevétel nem ugyanaz, mint a nyereség

Az adóreform egyik kevésbé látványos, de a vállalkozások mindennapjait közvetlenül érintő kérdése a helyi iparűzési adó. Ennek alapja nem a vállalkozás nyeresége, hanem a nettó árbevétel bizonyos tételekkel csökkentett összege. Az adó így olyan vállalkozást is jelentősen terhelhet, amelynek a tényleges nyeresége alacsony.

Vegyünk egy egyszerű példát! Egy cég éves nettó árbevétele 100 millió forint. Ebből 80 millió forintot tesznek ki az adóalapból levonható anyagjellegű tételek. Ha a további működési költségek 19 millió forintot érnek el, akkor a vállalkozás nyeresége a helyi iparűzési adó és a társasági adó előtt mindössze 1 millió forint. Ha a helyi iparűzési adó alapja 20 millió forint, és az alkalmazott adómérték 2 százalék, akkor a fizetendő adó 400 ezer forint: a példában szereplő, adózás előtti nyereség 40 százaléka.

Ez természetesen szemléltető példa, nem minden vállalkozásra érvényes általános számítás. Arra azonban jól rávilágít, hogy az árbevételhez kötött adóalap és a nyereség jelentősen eltérhet egymástól.

A helyi iparűzési adó fontos önkormányzati bevételi forrás, ezért az átalakítás nem történhet úgy, hogy közben ellehetetlenül a települések finanszírozása. Ugyanakkor érdemes megvizsgálni, hogy a jelenlegi adóalap mennyire ösztönzi a termelékenységet, és milyen vállalkozási modelleket hoz hátrányos helyzetbe.

Egy lehetséges reform a ténylegesen létrehozott hozzáadott értékhez közelebb álló adóalap kialakításának vizsgálata lehetne. Ennek részletes kidolgozása komoly szakmai munkát igényel: meg kell határozni a levonható költségeket, kezelni kell a vállalatcsoportokon belüli elszámolásokat, és biztosítani kell, hogy a rendszer ne ösztönözze a költségek mesterséges áthelyezését.

A reformot fokozatosan, hatástanulmányok alapján és az önkormányzatok bevételeinek rendezésével együtt kellene végrehajtani. A cél az, hogy a helyi adóztatás kevésbé torzítsa a vállalkozások működését, és jobban illeszkedjen a gazdaság tényleges teljesítményéhez.

Az áfa: miért nem lehet tartós gazdaságpolitikai válasz a magas fogyasztási adó?

A 27 százalékos általános forgalmi adó az Európai Unió legmagasabb általános áfakulcsa. Ez jelentős terhet rak a fogyasztásra, és különösen érzékenyen érintheti az alacsonyabb jövedelmű háztartásokat, amelyek jövedelmük nagyobb hányadát költik el alapvető termékekre és szolgáltatásokra.

Az áfa mellett szól, hogy széles adóalapra épül, és viszonylag stabil bevételt biztosít az államnak. A magas kulcs azonban nem feltétlenül jelent arányosan nagyobb bevételt vagy jobb gazdasági teljesítményt. Az adóbevételek nagyságát az adóalap, a fogyasztás szerkezete, a mentességek, a kedvezményes kulcsok és a szabálykövetés is meghatározza.

A magyar áfarendszer egyik sajátossága, hogy az elektronikus számlázás és az online pénztárgépek ellenőrzési rendszere jelentősen javította a forgalom követhetőségét. Az OECD 2026-os országjelentése szerint a magyar áfabevételi rés 2022-ben mindössze 2 százalék volt. Ez azt jelzi, hogy a további bevételnövelés lehetőségeit nem lehet kizárólag az adóelkerülés további visszaszorítására alapozni.

Hosszabb távon ezért indokolt lehet az általános áfakulcs fokozatos közelítése az európai átlaghoz. Ez azonban csak akkor felelős vállalás, ha a kormány előre meghatározza a bevételkiesés pótlásának módját, és a csökkentés ütemét a költségvetés teljesítményéhez köti.

Nem szabad abból kiindulni, hogy az áfakulcs mérséklése automatikusan és teljes egészében megjelenik a fogyasztói árakban. A tényleges hatás függ a versenytől, a kereslettől és a vállalatok árazási döntéseitől. Ezért az áfacsökkentés hatását a fogyasztói árakon is követni kell.

A legfontosabb az, hogy a fogyasztási adókat, a munkát terhelő adókat és a tőkejövedelmek adóztatását együtt vizsgáljuk. Ha a költségvetés jelentős mértékben a fogyasztásra támaszkodik, miközben a munkavállalás és a termelékenység növelése a gazdaságpolitika célja, akkor indokolt megvizsgálni, hogy nem alakult-e ki kedvezőtlen arány a különböző adóalapok között.

Nemcsak az adókulcsokat, a kedvezményeket is felül kell vizsgálni

Az adórendszer valóságos terhelését nem lehet a törvényben szereplő adókulcsokból megérteni. Az adómentességek, kedvezmények, különleges szabályok és ágazati kivételek legalább ilyen fontosak.

Az OECD becslése szerint a személyi jövedelemadóhoz és a társadalombiztosítási járulékokhoz kapcsolódó egyes mentességek és kedvezmények 2023-ban összességében a GDP mintegy 1,5 százalékának megfelelő bevételről való lemondást jelentettek. Ebben jelentős tétel volt a családi adókedvezmény, a dolgozó nyugdíjasok járulékmentessége, a fiatalokhoz kapcsolódó kedvezmények és a sporttámogatások adózási rendszere.

Ebből nem következik, hogy minden kedvezményt meg kell szüntetni. Sok adókedvezménynek világos társadalmi vagy gazdasági célja lehet. A probléma akkor jelentkezik, ha nem tudjuk megmondani, hogy az adott kedvezmény mekkora többletteljesítményt hoz létre, kik részesülnek belőle, és van-e hatékonyabb módja ugyanazon cél elérésének.

Minden jelentősebb adókedvezményhez célszerű lenne nyilvános hatásvizsgálatot és rendszeres felülvizsgálatot rendelni. A vizsgálatnak arra kellene választ adnia, hogy az intézkedés nélkül elmaradt volna-e a beruházás, a foglalkoztatás vagy a kívánt társadalmi eredmény. Ha nem, akkor a kedvezmény részben csak olyan jövedelmet hagy a kedvezményezetteknél, amely egyébként is keletkezett volna.

A közpénzek felhasználásánál ugyanazt az elvet kellene alkalmazni, mint az adóztatásnál: nem a szándék, hanem a mérhető eredmény számít.

A 4,9 százalékos hiánycél és az euró: a hitelesség próbája

A 2027-re tervezett, GDP-arányosan 4,9 százalékos költségvetési hiány az örökölt pénzügyi helyzethez képest javulást céloz, de továbbra is jelentősen meghaladja az uniós szabályokban meghatározott 3 százalékos referenciaértéket. A kormány hosszabb távon 2030-ra kívánja e küszöb alá csökkenteni a hiányt, miközben az euró bevezetése is stratégiai célként jelenik meg.

A két vállalás csak akkor egyeztethető össze, ha a hiánycsökkentés nem egyszeri bevételekre és optimista növekedési feltételezésekre épül, hanem tartósan javítja az államháztartás egyensúlyát.

Az euró bevezetéséhez nem elég egyetlen évben teljesíteni a hiánycélt. Szükség van a költségvetési hiányra, az államadósságra, az inflációra, a hosszú lejáratú kamatokra és az árfolyam-stabilitásra vonatkozó követelmények teljesítésére. A piacok számára pedig legalább ilyen fontos, hogy a gazdaságpolitika kiszámítható maradjon.

A magas államadósság finanszírozása önmagában is jelentős forrásokat vonhat el a fejlesztésektől. Az OECD adatai szerint Magyarország kamatkiadásai 2024-ben a GDP 4,9 százalékát tették ki, míg Ausztriában ugyanez az arány 1,5 százalék volt. Az összehasonlítás nem jelenti azt, hogy a két ország pénzügyi helyzete minden szempontból azonos, de érzékelteti a kamatteher nagyságrendjét.

A kamatkiadás nem iskola, kórház, vasút vagy kutatás-fejlesztés. A korábbi adósság finanszírozására fordított pénznek ugyanakkor alternatív felhasználása is lehetne. Ha a kormány tartósan csökkenteni tudja az állam finanszírozási kockázatát, idővel több forrás maradhat a termelékenységet javító beruházásokra.

Ezért a 4,9 százalékos hiánycél értékelésekor nemcsak azt kell kérdezni, hogy teljesül-e a következő évi szám. Azt is vizsgálni kell, milyen pálya vezet a 3 százalék alatti hiányhoz, és a korrekcióból mennyi származik tartós kiadási hatékonyságjavulásból, mennyi egyszeri bevételből, illetve mennyi gazdasági növekedésből.

A kiadások csökkentése sem lehet öncélú. Az állami pazarlás visszaszorítása és a rosszul célzott támogatások megszüntetése indokolt, de az oktatás, az egészségügy, a közlekedés és a kutatás-fejlesztés hatékonyságát javító kiadásokat nem szabad egyszerűen a rövid távú megtakarítás kedvéért visszafogni. A fenntartható költségvetés a fejlődés egyik feltétele.

A termelékenység a valódi mérce

Az adópolitika végső próbája az, hogy hozzájárul-e a gazdaság termelékenységének javulásához. Ez nem kizárólag a vállalatok feladata. A termelékenységet az oktatás, a szakképzés, a felnőttkori tanulás, az egészségi állapot, a közlekedési infrastruktúra, a digitális hálózatok, az energiaellátás és az intézmények minősége egyaránt befolyásolja.

Ha egy vállalkozás korszerű gépeket vásárol, de nem talál megfelelően képzett munkavállalókat, akkor a beruházás hozama elmaradhat a várttól. Ha egy dolgozó továbbképzéssel növelhetné a teljesítményét, de a rendszer nem teszi lehetővé a munka melletti tanulást, akkor a gazdaság egészének fejlődése lassul. Ha pedig a vállalatok számára a támogatások megszerzése fontosabbá válik, mint a piacképes termékek és szolgáltatások fejlesztése, akkor a közpénz nem feltétlenül hozza a kívánt eredményt.

A gazdaságpolitikai döntéseket ezért olyan mutatókkal is értékelni kellene, amelyek túlmutatnak a beruházások összegén és az újonnan létrehozott munkahelyek számán. Fontos az egy munkaórára jutó hozzáadott érték, a hazai beszállítói teljesítmény, a kutatás-fejlesztés eredményessége, a munkavállalók képzettsége, valamint az, hogy a termelékenység növekedése mennyiben jelenik meg a reálbérekben.

Egy külföldi beruházás önmagában nem jó vagy rossz. Akkor szolgálja tartósan a magyar gazdaság érdekeit, ha a tőke és a technológia mellett tudás, képzettség, hazai beszállítói lehetőség és tartósan növekvő hozzáadott érték is megjelenik. Ugyanez igaz a hazai vállalatokra: termelékenységük, innovációs képességük és piaci teljesítményük alapján kell megítélni őket.

A jó adórendszer nem tudja önmagában megoldani az oktatás vagy az infrastruktúra problémáit. De megteremtheti a feltételeket ahhoz, hogy a gazdaságpolitika ne kizárólag a foglalkoztatás mennyiségét és a beruházások volumenét ösztönözze, hanem azok minőségét is.

Három lépés egy következetesebb adóreform felé

Magyarországnak többéves reformprogramra van szüksége, amelyben az egyes változtatások egymásra épülnek.

Első lépésként átláthatóvá kell tenni az adókedvezmények és mentességek költségét, kedvezményezettjeit és eredményét. A valóban hatékony intézkedéseket meg kell tartani, a gyenge eredményűeket pedig fokozatosan át kell alakítani vagy meg kell szüntetni. Ez a költségvetési mozgástér megteremtésében is segíthet.

Második lépésként összehangoltan kell felülvizsgálni a munkajövedelmek és a tőkejövedelmek adóztatását. A progresszív személyi jövedelemadó, a vagyonadó, a társasági adó és a kapcsolódó kedvezmények csak együtt értékelhetők. A cél olyan rendszer, amely méltányosabban osztja el a terheket, de nem bünteti a munkát, a megtakarítást vagy a termelő beruházást.

Harmadik lépésként fokozatosan felül kell vizsgálni a fogyasztást és a vállalkozási tevékenységet terhelő adók szerkezetét. Az áfa csökkentésének lehetőségét a költségvetési mozgástérhez kell kötni, a helyi iparűzési adó esetében pedig meg kell vizsgálni a hozzáadott értékhez közelebb álló adóalap lehetőségét, az önkormányzati finanszírozás biztonságának megőrzésével.

A reform minden szakaszához előre meghatározott mutatókat és rendszeres nyilvános értékelést kell rendelni. Így kiderülhet, hogy az intézkedések valóban növelik-e a foglalkoztatást, a termelékenységet és a reáljövedelmeket, miközben a költségvetés egyensúlya is javul.

A siker nem az adókulcsokban mérhető

A 2027-es költségvetés lehetőséget teremt arra, hogy Magyarország túllépjen az egymást követő, különálló adóintézkedések logikáján. A minimálbér adójának csökkentése, a vagyonadó bevezetése és a nagyvállalatok nagyobb hozzájárulása fontos lépések lehetnek, de csak egy következetesebb gazdaságpolitika részeként nyernek valódi értelmet.

A cél nem egyszerűen az, hogy az állam több vagy kevesebb adót szedjen be. Az a kérdés, hogy a közteherviselés milyen gazdasági szerkezetet ösztönöz, mennyire méltányos, és milyen közszolgáltatásokat képes fenntarthatóan finanszírozni.

Ha Magyarország növelni akarja a béreket, javítani a közszolgáltatásokat, csökkenteni az államadósság finanszírozási terheit és közelebb kerülni az euró bevezetéséhez, akkor mindezt nem lehet tartósan a gazdaság termelékenységének javulása nélkül elérni. Ehhez pedig nem elég több beruházást Magyarországra hozni: az is szükséges, hogy az itt dolgozó emberek tudása, a vállalkozások technológiája és a hazai gazdaságban létrejövő hozzáadott érték egyaránt növekedjen.

Az adóreform tehát nem önmagáért való cél. Akkor lesz sikeres, ha néhány év múlva az eredménye az adóbevételek és a hiány alakulása mellett abban is látszik, hogy a magyar munkavállalók termelékenyebbek, a vállalkozások versenyképesebbek, a háztartások jövedelme magasabb, az állam pedig kiszámíthatóbban és fenntarthatóbban működik.

A valódi gazdaságpolitikai fordulat mércéje nem az, hogy ki milyen adókulcsot jelent be, hanem az, hogy Magyarország képes-e több értéket teremteni, és abból tartósan jobb életet biztosítani az itt élőknek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images