Drámai fordulat a munkaerőpiacon: a mai fiatalok nem fogják elérni szüleik életszínvonalát

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A 2008-as pénzügyi válság után Nyugat-Európában már sok évvel ezelőtt megjelentek azok a munkaerőpiaci problémák, amelyekkel ma a magyar pályakezdők is szembesülnek. A csökkenő számú belépő munkahely (amit esetünkben főként a mesterséges intelligencia térnyerése okoz) egyre nehezebbé teszi a fiatalok elhelyezkedését Magyarországon, miközben a vállalatok mind nagyobb elvárásokat támasztanak a friss diplomásokkal szemben. A most kibontakozó folyamatok alapjaiban alakíthatják át a foglalkoztatást: a biztos, kiszámítható munkahelyek helyét egyre inkább az időszakos és bizonytalan munkalehetőségek vehetik át. A hazai pályakezdők egy jelentős része így lehet, nem fogja elérni szülei életszínvonalát.

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Nyugaton hamarabb romlott a fiatalok helyzete

A munkaerőpiac Nyugat-Európában az 1980-90-es években élte az utolsó virágkorát. Ekkor beszélhetünk az utolsó dinamikus munkaerőpiaci fejlődési időszakról, valamint hosszú távú karrierlehetőségekről. Ekkor még eléggé jelentős időskori és rokkantsági ellátás is elérhető volt az állampolgároknak, akik valamilyen oknál fogva ebből az (utolsó) jóléti „hullámból” nem tudtak volna részesülni.

A helyzet a 2007/2008-as válsággal változott meg először és végzetesen – csak akkoriban erről még nem tudtunk. Ekkor ugrott meg a munkanélküliség jelentősen (először az 1970-es évek, olajsokk okozta válságai óta), és ez már sok helyen tartós munkanélküliségbe csapott át. Az országok (köztünk Magyarország is) addigra jelentős államadóssággal is küzdöttek, és igazából elengedték az állampolgárok kezét is: akik nem halmoztak fel tartalékot, tőkét, azok „elégtek”.

A hidegháborús logika már érvénytelen volt, a „szocialista” veszély nem létezett, így Nyugat-Európában is egyszerre végezhettek leépítést, megszorítást és a szociális ellátórendszer karcsúsítását is. Magyarországon is ez volt a 2008-2009-es időszak politikai-gazdasági dinamikája, amely az 1994 óta meglévő baloldali politikai-gazdasági struktúra (MSZP/SZDSZ) teljes megsemmisülésével ért véget.

A nyugat-európai országokban a hosszú jóléti időszak még adott felhatalmazást az akkori megszorításokra, minden szereplő azok átmenetiségével számolt, de erősen tévedtek. A mediterrán országokban a 2010-es évek a megszorításokról szóltak, és azóta is megmaradt egy magas strukturális munkanélküliség.

Ezen országok 2008 utáni fiatal pályakezdőit előbb érte be az a jelenség, amit a magyar fiatalok a Covid-járvány után érzékeltek: vagyis a belépő munkahelyek teljes hiányát.

Az akkori okok mások voltak, hiszen Nyugat-Európában és a mediterrán országokban a 2010-es évek során az alábbi tényezők vezettek a fiatal pályakezdők munkanélküliségéhez:

Túlszabályozott nyugat-európai munkaerőpiac, ami drágává tette a munkaerőt, így a cégek élve az EU adta lehetőséggel kivitték a termelést a gyengébb munkajogokkal rendelkező és olcsóbb új EU-tagországokba. Így került Magyarországra is sok gyár és szolgáltató központ (SSC - Shared Service Center). Ez a folyamat már a 2000-es években elindult, a 2008-as válság felgyorsította.

Jelentős állami adósságválságok, amelyek az élénkítést ellehetetlenítették.

Az euró bevezetése az arra felkészületlen országokban (lásd a görög, olasz, spanyol és portugál példát) gazdaságtalanná tette a munkaerő felvételét.

Így ezen országokban a fiatalok alkalmi munkákban tengődtek, vagy éveket vártak egy állami munkahelyre, ahol gyakran pár helyre több tízezres vagy százezres (!) túljelentkezés volt és van is.

Ezen szerencsétlen pályakezdő fiatalok elmehettek valamelyik közép-európai ország szolgáltató központjába dolgozni: személyesen tapasztaltam mekkora lelki törést jelentett ezen húszas éveikben lévő olasz, spanyol, görög és portugál fiatalok többségének, akik nem kalandvágyból, hanem kényszerűségből kellett eljönniük hazájukból, hogy találjanak munkát egy számukra teljesen idegen és sokszor fejletlenebb országban. Nekik egy zordabb világban kellett helytállniuk, ahol sem a nyelvet, sem a kultúrát nem érthették.

A Covid-hatás nálunk ugyanúgy jelentkezett

Sok magyar fiatal is így járt, amikor a 2008 utáni időszakban ki kellett menniük az Egyesült Királyságba, Írországba és Németországba dolgozni – sokaknak diplomával kellett segédmunkákat vállalniuk, viszont a jelenség Magyarországon nem volt annyira markáns, mint Nyugat-Európában. Magyarországon körülbelül 2013 után köszönhetően a gyengélkedő forintárfolyamnak, a gyenge munkajognak és a képzett munkaerőnek, megindultak a nagyobb beruházások, így 2014-2015-re a helyzet rendeződött, elkezdett meredeken csökkenni a munkanélküliség.

A magyarországi tendencia 2020-ig tartott, amikorra hazánk „behozta” lemaradását, és a nemzetközi folyamatok már nem több éves késéssel jelentkeztek, hanem majdnem szinte azonnal. A Covid-járvány okozta lezárások azonnal, globálisan jelentkeztek, ebből nem maradhattunk ki. A megtorpanás viszont nem várt következményekkel járt. Először is, hazánkban is megkezdődött a munkahelyek „eltűnése”, mint ahogy az Nyugat-Európában indult el a 2000-es években (főleg a mediterrán térségben). A történelem ismételte önmagát. Először munkaerőhiányra fogták az okokat, hogy a vállalatok nem találnak jelentkezőket, de 2022 után a magyar munkanélküliségi számok is elkezdtek növekedni.

Az Európa-szerte érzékelt energia-árrobbanás hazánkban is gyorsan begyűrűzött (ahogy a Covid-helyzet is), a vállalatok természetesen ilyenkor létszámstoppal reagálnak, amely jellemzően a pályakezdőket érinti. HR ügyintézőként azt is láttam, ahogy a pályakezdőknek fenntartott gyakornoki (intern/stage) időszakos pozíciókra masszív túljelentkezés volt, hasonlóan, ahogy a mediterrán országokban történt a 2010-es években. A vállalatok elkezdtek irreális szakmai tapasztalatokat kérni pályakezdőktől, elhúzták a felvételi folyamatot (olykor akár hónapokig is), egyre gyakoribbá vált a jelöltek felé történő visszajelzés teljes hiánya (ez a többéves tapasztalattal rendelkező munkakeresőket is érintette).

Az AI-hatás nem átmeneti

Továbbá ki kell hangsúlyozni a mesterséges intelligencia terjedő használatának hatásait is. A tőkeerős vállalatok számára el fog jönni az aranykor, hiszen EU-szinten semmilyen szabályozás nem létezik;

az AI-ügynököknek köszönhetően a vállalatok végre megkapják a 24 órában elérhető, nulla bérigényű munkaerőt.

A nagyobb vállalatok számára az indiai és fülöp-szigeteki szolgáltató központok megléte mindig is csábító alternatíva volt, végeredményben a közép-európai SSC-k mindig is ezekkel a régiókkal versenyeztek. Viszont az AI megjelenése drasztikusan szétveri a munkaerőpiaci képet, hiszen az egyszerűbb, jellemzően pályakezdők által végzett támogatói (alap) munkaköröket teljes átveszi az AI. Itt most nem egy sima „chat bot” funkcióról beszélünk, hanem olyan platformról, amely az adott menedzser számára valós időben végez munkát, akár egy emberi alkalmazott. Ezért

a diplomás pályakezdő fiatalok helyzete elég nehéz, mert míg a 2008-as válság egy pénzügyi, vagyis ciklikus válság volt, amely idővel elmúlt, a mostani helyzet permanens, egész szektorok automatizálódnak.

Nem lesz mindenkiből informatikus, hogy kezelje az AI-t; erre jöhet az a válasz, hogy „eljön az informatikusok újabb aranykora”. Ez téves, mert az AI-ügynököket már másik AI-rendszerek hozzák létre, emberi beavatkozásra nincs is szükség. Maximum arra lesz, hogy a kezdeti konfigurációban legyen emberi közreműködés, de ebből korlátozottan fogja magát kinőni egy iparág. Legfeljebb Indiában vagy a Fülöp-szigeteken, de biztosan nem Magyarországon.

Sokkal nehezebb lesz a pályakezdők helyzete

A magyar fehér- és kékgalléros pályakezdőknek tehát sokkal nehezebb lesz. Míg a fehérgalléros belépő munkaerőt a kevés munkahely és az AI okozta sokk fogja nyomni, a kékgallérosok szintén az AI okozta erős automatizációval kerülnek szemben, amely biztosan pár éven belül ugyanolyan durván fog megjelenni, mint az értelmiségi munkákban, elsősorban a nagyobb gyárakban, üzemekben. Talán náluk annyi időelőny van, hogy az AI egy ideig nem teszi feleslegessé a vízvezeték-szerelő, villanyszerelő vagy a bolti árufeltöltők munkáját. Esetükben a gyenge szakképzés és a szakmájukhoz kötelező gyakorlati helyek hiánya jelenthet nagyobb problémát.

Magyarország sem lesz sokáig vonzó célország az összeszerelő üzemek terén: más országok bér-és infrastrukturális előnyei idővel lenyomnak minket, ahogy a 2000-es években mi is ezt tettük a német, olasz és spanyol összeszerelő üzemekkel és ottani munkásaikkal szemben, hiszen így kerültek onnan hozzánk munkahelyek.

Sok kékgalléros pályakezdőnek ezért valószínűleg egyéni vállalkozóként kell helytállnia, amely a következőket fogja eredményezni: rendszeres, kiszámítható jövedelem teljes hiánya; állandó rendelkezésre állás; a hétfőtől péntekig tartó munkakörök helyett a 24 órás, folyamatos készenlét; betegszabadság és tartós betegség esetén a teljes jövedelem nélkül maradás; valamint a potenciális bűnözés felé történő sodródás, amikor például azért tart fenn valaki egy vállalkozást, hogy valamilyen bűnözői tevékenységet fedezzen (ez a jelenség már ma is tapasztalható).

A kékgalléros kezdő munkavállalók esetében így hosszabb munkanélküliségi időszakokra kell készülniük, mielőtt egy tartósabb munkát találnának, ha egyáltalán találnak.

A fehérgalléros munkaerő számára pedig a teljes munkanélküliség eshetősége is reális opció, ha nem találnak szakmájukhoz és képzettségükhöz tartozó belépő szintű állást.

Mindkét kategória esetén ideig, óráig (amennyiben elérhető) lehet majd számolni a szülők segítségére, de ahol ez nem elérhető egyáltalán, ott a gyors elszegényedés és a potenciális jövedelem nélkül maradás valós forgatókönyv lesz.

A fehér- és kékgalléros munkaerő számára menekülési opció marad a gyengén fizetett állami munkahelyek és állami cégek nyújtotta „félpiaci” munkahelyek megléte, amelyek eddig a munkaerőpiacon gyengének voltak értékelve azok alacsony bérei és politikailag terhelt körülményei miatt.

Várhatóan hamarosan Magyarországon is beköszönt az a nyugat-európai helyzet, amikor állami, rosszul fizetett állásokra többezres vagy több tízezres túljelentkezés alakul ki.

A piaci állasok mentén pedig az AI okozta munkaerő-kiváltási nyomás, a más országok jelentette bérverseny fogja meghatározni a helyzetet. Nem lesz elképzelhetetlen pár éven belül a pályakezdők körében a pl. 25%-os munkanélküliségi ráta sem, hiszen idővel a pályakezdők friss tudása elkopik, ha mondjuk öt éven belül nem jutnak az adott szakmában álláshoz. Olaszországban például a 2010-es években, amikor a pályakezdők semmilyen munkát nem találtak, számos fiatal (mivel nem akart emigrálni) eredeti szakmáját teljesen elhagyta.

Diplomás fiatalok visszatértek az őstermelői mezőgazdasági munkákra, mert pl. a sáfrány termesztésére volt kereslet.

Egy optometrista diplomás inkább jelentkezett a nápolyi önkormányzati köztisztasági vállalathoz szemétgyűjtő alkalmazottnak (tehát „kukásnak”), ugyanis ott megnyerte az erre kiírt pályázatot, és a munkahely legalább fix havi munkabért biztosított.

Ezen fenti példákat munkaerőpiaci „leolvadásnak” nevezem, amikor az adott pályakezdő feladja, hogy beléphessen szakmájába, és egy teljesen más területre kénytelen váltani, ahol általában gyengébb körülményekkel kell beérni, mint amiket a tanulmányai során feltételezett. Ezt a jelenséget Magyarországon eddig az 50-es éveikbe lépő, hátrányos helyzetű munkavállalók tapasztalták meg csak, akik elveszették addig munkájukat, és képességeik hiánya miatt a munkaerőpiacon nem találtak az addigi munkahelyüknek megfelelő munkakört, és ezért gyengébb munkalehetőségekkel kellett beérniük a nyugdíjig. A jelenlegi pályakezdőknek teljesen ezt kell megtapasztalniuk, ráadásul már a belépéskor.

Luxussá fog válni, ha valakinek lesz állása

Összegzésként nem tudok pozitív, „majd egyszer jobb lesz” forgatókönyvet felvázolni. Nemcsak a pályakezdőket, de a jelenleg már dolgozókat is érinteni fogja az AI térnyerése, így csökken majd a nyitott munkahelyek száma, továbbá az „irreguláris” vagy nem szabványos munkahelyzetek általános normává alakulnak, az időszaki munkák válnak dominánssá a rendszeres jövedelmet biztostó munkák helyett.

Úgy vélem,

2040-ig a pályakezdők kétharmada, valamint a meglévő, tapasztalt dolgozók legalább fele „sérülni” fog:

vagy nem talál egyáltalán állást (pályakezdő), vagy a meglévő munkaköre megszűnik, lefokozódik (tapasztalt munkaerő), így a nyugdíjig tartó, folyamatosan meglévő munkák világának biztosan vége van.

Az átlag alkalmazottaknak és pályakezdőknek többet kell majd dolgozni kevesebb jövedelemért. Ettől eltérő pályát csak egy nagyon szűk, vezető réteg fog leírni, akiknek ráadásul a jövedelme is növekedni fog.

Luxussá fog válni a munkahely; százak, ha nem ezrek fognak harcolni egy-egy állásért.

A pályakezdőknek pedig már a tanulmányaik alatt olyan szakmai tapasztalatokra kell szert tenniük, amelyeket fel tudnak mutatni a kiválasztási folyamat során (már az is kérdéses, hogyan tudnak majd ilyen tapasztalatokra szert tenni, ha nincs is lehetőség).

A pályakezdők lehetőségei mind mennyiségben, mind minőségben drasztikusan csökkentek az elmúlt évtizedben. Azon családok, akik gyermekeiknek nem hagynak hátra egy alapot jelentő jövedelmi forrást (ingatlanok, befektetések, esetleg vállalkozások), sajnos utódjaiknak csak azt adták örökségül, hogy súlyos, „mínuszból induló” állapotban kell helytállniuk egy egyre durvuló és élesedő versenyben.

Mivel az idei nyugat-európai (francia-olasz) zavargásokhoz pont a munkanélküliséggel küzdő Z-generáció adja az alapot, ezen országokban pontosan látható, mit tudnak okozni a hosszú, évek óta tartó munkaerőpiaci válságok hatásai. Márpedig ezen negatív hatások az AI térnyerése előtt alakultak ki, ezért az AI uralta világunkban ezen hatások csak fokozódni fognak.

Magyarországon, sajnálatos módon, az a helyzet lesz a biztosan várható jövőkép, hogy

a mai pályakezdők jelentős része nem fogja elérni szülei életszínvonalát, annál csak rosszabbul fog élni.

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