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Energetikai megállapodást írt alá Kapitány István: kibővül az együttműködés a V4-ekkel
Gazdaság

Energetikai megállapodást írt alá Kapitány István: kibővül az együttműködés a V4-ekkel

Portfolio
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Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter vasárnapi Facebook-videójában arról számolt be, hogy Lengyelország és Csehország csatlakozásával tovább bővül az európai energetikai együttműködés miután az országok szakminiszterei fekete-tengeri földgázbeszerzésről és a hazai zöldenergetikai fejlesztésekről tárgyaltak Zágrábban.

A horvát fővárosban aláírt megállapodás értelmében a visegrádi négyek két tagja, Lengyelország és Csehország is csatlakozott ahhoz a kiterjesztett, Olaszországot is magában foglaló energetikai koalícióhoz, amely Európa középső és déli részét fedi le. A szakminiszterek egy kerekasztal-beszélgetésen vitatták meg a régió energiapiaci integrációját, különös tekintettel a beszerzési útvonalak diverzifikációjára, amelyben Magyarország a horvát és a román partnerekkel szorosan együttműködve kíván előrelépni.

Célunk, hogy hazánk egyre több forrásból, biztonságosan és megfizethető áron jusson energiához

– fogalmazott a tárcavezető.

Ennek jegyében a miniszter külön tárgyalást folytatott az új román energiaügyi kollégájával is. A felek áttekintették azokat a lépéseket, amelyek révén Magyarország aktív szerepet vállalhat a Fekete-tengeren kitermelt földgáz beszerzésében, valamint a térségbe történő szállításában.

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Nagyon konstruktív légkörben zajlott a beszélgetés, és folytatni fogjuk két hét múlva Bukarestben

– tette hozzá Kapitány István.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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